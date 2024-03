CAMPING-CAR PARK und die Stadt Bühl kündigen die Eröffnung des Wohnmobilstellplatzes in der Gemeinde an

Neuer Wohnmobilstellplatz soll mehr Touristen in die Gemeinde bringen

Die Stadt Bühl und CAMPING-CAR PARK, das erste europäische Netzwerk von Stell- und Campingplätzen für mobile Touristen, kündigen die Eröffnung des ersten von CAMPING-CAR PARK in Deutschland betriebenen Wohnmobilstellplatzes an. Der Platz wird am 20.3.2024 um 11:00 Uhr in Anwesenheit des Bühler Oberbürgermeisters Hubert Schnurr und von Alexander Voss, dem Verantwortlichen für die Entwicklung von CAMPING-CAR PARK in der Region, eingeweiht. Weitere Unternehmensvertreter vor Ort sind Maxime Lauden, Verkaufsleiter Europa CAMPING-CAR PARK und Anne-Sophie Cardon, Projektleiterin Verkauf Deutschland. Der Stellplatz befindet sich in der Ludwig-Jahn-Straße 4.

Mit einer Kapazität von 16 Stellplätzen, zentrumsnah und doch am Stadtrand gelegen und in unmittelbarer Nähe zum Familien- und Freizeitbad „Bühler Schwarzwaldbad“, soll dieser die touristische Attraktivität der Stadt Bühl und der Region erhöhen. Alle Stellplätze bieten die Versorgung mit Frischwasser und die Entsorgung des Brauchwassers und der Chemie-Toilette und haben für jedes Wohnmobil einen Stromanschluss. Der Platz wird von CAMPING-CAR PARK per Remote überwacht und gesteuert, in einem Gefahrfall können die Nutzer telefonisch informiert und gewarnt werden. Ebenso stehen die mehrsprachig besetzten CCP-Serviceteams an 365 Tagen telefonisch für Fragen zur Verfügung. Die Standgebühr auf dem Bühler Wohnmobilstellplatz beträgt 6 Euro für fünf Stunden und 12 Euro pro 24 Stunden. Der Zugang zum Gelände erfolgt über eine Schrankenanlage. Bezahlt wird nicht bar, sondern mit Karte. Hierfür müssen sich die Nutzer zunächst bei CAMPING-CAR PARK registrieren – über deren Webseite, www.campingcarpark.com/de_DE, oder App – und eine lebenslang gültige Karte für 5 Euro erwerben. Diese kann beliebig oft mit einem beliebig hohen Betrag entweder über das Internet oder telefonisch aufgeladen werden.

Von der Rheinebene über herrliche Weinberge bis hin zu den tannenbewaldeten Höhen des Schwarzwaldes: Bühl ist eingebettet in eine wunderschöne Landschaft. Die Stadt hat Gegensätze zu bieten, die sich zwischen modernster Industrie und ländlich-charmanten Kulturlandschaften bewegen. Zudem ist Bühl Nationalparkgemeinde. Einwohner wie Besucher erleben den Luxus, auf der Gemarkung alles in konzentrierter Form genießen zu können. Und Genuss wird in Bühl großgeschrieben: Die Lebensart ist gemütlich, bodenständig und liebenswert. Natur, Kultur und Kulinarik gehören hier wie selbstverständlich zum lebendigen Alltag. Die verkehrsberuhigte Innenstadt mit Fußgängerzone, historischen Gebäuden und attraktiven Geschäften bestimmt die Lebensqualität ebenso wie die sprichwörtliche Luft zum Durchatmen. Natürlich trägt auch das mehrtägige Zwetschgenfest am zweiten Septemberwochenende zu Ehren des Markenzeichens der Stadt, der „Bühler Zwetschge“, weit über die Region hinaus zur Bekanntheit Bühls bei.

„Das Reisen mit dem Wohnmobil wird immer vielfältiger, individueller, jünger und urbaner. Dieser Trend ist nach wie vor ungebrochen. Ich freue mich sehr, dass wir nun unseren, nur wenige Gehminuten von der Innenstadt entfernten Wohnmobilstellplatz in Bühl offiziell eröffnen können“, sagt Bühls Oberbürgermeister Hubert Schnurr.

Der Betrieb eines Wohnmobilstellplatzes füllt auch die Gemeindekasse: Im letzten Jahr zahlte CAMPING-CAR PARK insgesamt 10,2 Mio. Euro an die Gemeinden, die auf ihrem Gebiet gemeinsam mit CAMPING-CAR PARK einen Wohnmobilstellplatz betreiben.

CAMPING CAR PARK, ein Netzwerk mit starker territorialer Vernetzung

Der Stellplatz in Bühl vervollständigt das Netz von CAMPING-CAR PARK, das bereits über 500 Stellplätze in Europa mit insgesamt mehr als 15.000 Stellplätzen verfügt.

„Die Eröffnung dieses neuen CAMPING-CAR PARK in Bühl ist ein wichtiger Schritt bei der weiteren Vernetzung unseres Stellplatz Netzwerks und der Diversifizierung unseres Angebots. Wir möchten den Wohnmobilisten die Möglichkeit geben, zwischen Meer, Land, Bergen und der Umgebung einer Großstadt wählen zu können, sowie Rundreisen zu planen, die sie in diese verschiedenen Umgebungen führt.“ erklärt Laurent Morice, Mitbegründer von CAMPING-CAR PARK.

1 500 000 mobile Touristen in Frankreich

CAMPING-CAR PARK richtet sich an die über 800.000 deutschen Wohnmobilisten und die mehr als 6,5 Millionen mobilen Touristen aus ganz Europa, die in der App und auf der Website von CAMPING-CAR PARK Stell- oder Campingplätze finden können, die ihren Bedürfnissen entsprechen.

Über Camping-Car Park

CAMPING-CAR PARK ist das führende europäische Wohnmobilstellplatz und Campingplatz Netzwerk. Gegründet hat das Unternehmen im Jahr 2011 das Ehepaar Laurent Morice und Corinne Bruel. Sie sind ausgewiesene Experten für die touristische Entwicklung von ländlichen Regionen. Heute zählt das Netzwerk bereits 500 Wohnmobilstellplätze in Europa.

Plätze von CAMPING-CAR PARK zeichnen sich durch eine attraktive Lage in der Nähe von Stadtzentren, Stränden oder Geschäften aus. Sie bieten das ganze Jahr über rund um die Uhr sicheren Zugang zu allen Services.

Mehr als zwei Drittel der derzeit 610.000 in Frankreich zugelassenen Freizeitfahrzeuge haben bereits einen Stellplatz von CAMPING-CAR PARK besucht. Das Unternehmen wächst stetig und wird im Jahr 2024 voraussichtlich 120 weitere Wohnmobilstellplätze in Europa eröffnen. Neben Frankreich gibt es Plätze in Portugal, Spanien, Belgien und kurz vor Weihnachten auch in Deutschland. Fast zehn Prozent der 838.000 deutschen Wohnmobile haben ebenfalls bereits auf einem solchen Platz einen Stop eingelegt.

Bildquelle: Foto: CA;MPING-CAR PARK / Stadt Bühl