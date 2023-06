CARMAO GmbH schließt Partnerschaft mit PECB University

„Academy for Organizational Resilience“ ermöglicht Karriereschub durch renommierten Executive MBA-Abschluss

Limburg a.d. Lahn, 7. Juni 2023 – Die CARMAO GmbH, Spezialist für organisationale Resilienz, und die PECB University haben jüngst eine Partnerschaft geschlossen. Die Zusammenarbeit zielt darauf ab, Fachkräfte auszubilden und Menschen renommierte Executive MBA-Abschlüsse in Cybersicherheit, Business Continuity Management, Governance Compliance und Risk Management zu ermöglichen. Der Abschluss kann in der von CARMAO kürzlich neu gegründeten „Academy for Organizational Resilience“ erworben werden. Die Angebote der Akademie unterstützen Menschen beim Vorantreiben ihrer Karriere und Unternehmen bei der Bewältigung des Fachkräftemangels.

„In der immer stärker vernetzten Welt, in der zunehmend auf digitale Technologien und Infrastrukturen gesetzt wird, gewinnen Themen wie Cybersicherheit in Unternehmen und Organisationen an Bedeutung. Zudem fordern Krisen und andere Einflüsse eine hohe Flexibilität und Resilienz. Der Bedarf an Fachleuten für diese Aufgabenstellungen wächst“, erklärt Ulrich Heun, Geschäftsführer der CARMAO GmbH.

Menschen, die in diesen Bereichen tätig werden möchten, stehen daher vor der Aufgabe, sich entsprechende Qualifikationen und Fähigkeiten anzueignen. Und Unternehmen sollten ihren Mitarbeitenden Weiterbildungen ermöglichen. Ein MBA-Studiengang – z. B. in den Bereichen Management, IT-Sicherheit und Risikomanagement – ist eine Option, um das erforderliche Wissen und die Kompetenzen zu erwerben.

Internationale Universität und Akademie in Limburg arbeiten zusammen

CARMAO bietet Beratung, Dienstleistungen, Aus- und Weiterbildung rund um die Bereiche Datenschutz, Informationssicherheit, IT-Risikomanagement, Business- und IT-Service-Continuity-Management, Cyber-Security etc. Jüngst hat das Unternehmen seinen bisherigen Geschäftsbereich „Qualifications“ zu einer vollwertigen Akademie mit dem Schwerpunkt „Organisationale Resilienz“ weiterentwickelt. Im Zuge der „Academy for Organizational Resilience“ war ein weiterer logischer Schritt die Erweiterung des Ausbildungsangebotes um Executive MBA-Abschlüsse in Zusammenarbeit mit PECB.

Die PECB University mit Sitz in Washington ist eine unabhängige Hochschule und ermöglicht für Personen Zertifizierungen nach internationalen Standards. Sie bietet verschiedene Studiengänge an. CARMAO ist der erste akademische Partner der PECB University in Deutschland.

„Mit der aktuellen Erweiterung unseres Angebots um Executive MBA-Abschlüsse können wir in unserer Akademie Fachkräfte ausbilden und Menschen einen Karriereschub in den wichtigen Bereichen Cybersicherheit, Business Continuity Management sowie Governance, Risk und Compliance ermöglichen. Die internationale Ausrichtung und das Renommee der PECB University eröffnet den Studierenden große Chancen im Arbeitsmarkt. Zudem profitieren Unternehmen, die ihre Mitarbeitenden mit diesen Angeboten weiterbilden, davon, dass sie Fachkräfte selbst heranziehen können“, erklärt Ulrich Heun, Geschäftsführer der CARMAO GmbH.

Die Angebote der „Academy for Organizational Resilience“ sind auf individuelle Bedürfnisse zugeschnitten und umfassen neueste Standards, moderne Technologien und praktische Methoden. Die Akademie bietet ein breites Spektrum an Kursen und Personen-Zertifizierungen in Verbindung mit den notwendigen Soft Skills für Führung und Kommunikation.

Die 2003 gegründete CARMAO GmbH mit Hauptsitz in Limburg a. d. Lahn bietet Beratung, Projektdurchführungen, Dienstleistungen und Seminare an. Die Schwerpunkte liegen dabei in den Bereichen Organisationale Resilienz nach ISO 22316, Informationssicherheit, Risikomanagement, Business Continuity Management (BCM), Datenschutz und Compliance, Sicherheit im Datacenter u. v. m. Der Leistungsumfang erstreckt sich von der Business-Analyse und Marktforschung über die Lösungsentwicklung und -implementierung bis zum Kompetenztransfer durch die Schulungsangebote der „Academy for Organizational Resilience“.

CARMAO befähigt Unternehmen unter anderem dazu, eine organisationale Widerstandsfähigkeit aufzubauen und dabei die Möglichkeiten der Digitalisierung sicher und flexibel zu nutzen. Zum Kundenstamm gehören öffentliche Verwaltungen, Konzerne, kleine und mittelständische Unternehmen unterschiedlicher Branchen. www.carmao.de

