„Wir verlegen Estrich“: Tradition mit modernen Methoden

Oft liegt das Gute im Verborgenen. Manchmal sogar im wahrsten Sinne des Wortes – so wie bei der Verlegung von Estrich. Als zentrale Schicht zwischen dem tragenden Untergrund und dem gewünschten Bodenbelag erfüllt der wesentliche Baustoff elementare Funktonen. Er sorgt für erforderliche Dämmungen, gleicht Druckdifferenzen aus und passt Bodenhöhen an bauliche Gegebenheiten an. Dabei gelten professionelle Estrichverlegungen als Schlüsselfaktor für langlebige Funktionalitäten. Mit mehr als 35 Jahren Branchenerfahrung garantiert das bayerische Familienunternehmen “ Wir verlegen Estrich“ seinen Kunden deutschlandweit maximale Material- und Verarbeitungsqualität. Und bietet neben seiner fachlichen Expertise einen zuverlässigen, innovativen und individuellen Service.

Die Basis muss stimmen

Bei Fußböden heißt dies: Nicht die obere Beschichtung ist entscheidend, sondern ihr Untergrund. Wer an einer professionellen Estrichverlegung spart, riskiert Materialschäden und Unebenheiten. Und sind Parkett oder Fliesen einmal verlegt, ziehen erforderliche Ausbesserungsarbeiten einen hohen Zeit- und Kostenaufwand nach sich. Göktürk Demir und sein Team stellen die erforderliche Beständigkeit des Zwischenbodens sicher. Als erfahrene Estrichleger ersehen sie sofort, welche Estrichart sich für welchen Wohn- oder Gewerbebereich optimal eignet. Sie wissen, ob ein Verbundestrich oder Sichtestrich die erforderliche Langlebigkeit des Bodens gewährleistet.

2005 gegründet, blicken die kompetenten Estrichverleger aus Weißenburg auf eine erfolgreiche Vergangenheit. Doch ihr Fokus ist zukunftsgerichtet. Durch regelmäßige Fortbildungen stellen sie sich neuen Herausforderungen und binden technologische Innovationen bedarfsgerecht in ihre Tätigkeiten ein. Mit energiesparenden, isolierenden und schalldämpfenden Fußböden erfüllt „Wir verlegen Estrich“ höchste Erwartungen. Dabei stellen sich die Profis diesen Anspruch an ausgezeichnete Qualität selbst. Und garantieren nicht zuletzt dank ihres konsequenten Wertmanagements auch bei dringenden Aufträgen maximale Effizienz.

Mehr als Estrich verlegen

Bei alldem beschränken sich die erfahrenen rund 30 Mitarbeiter nicht auf eine Estrichverlegung und -entsorgung. Auch Fußbodenheizungen fräsen und einbauen, Beton glätten und Abbrucharbeiten zählen zum umfassenden Angebotssortiment. Ihre Aufträge führen sie gemäß geltenden Bauvorschriften in enger Abstimmung mit ihren Kunden aus. Sie informieren ihre Bauherren regelmäßig über aktuelle Baufortschritte – und halten abgesprochene Termine ein. Denn neben fachlicher Qualität stehen auch Zuverlässigkeit und transparente Konditionen im Fokus der Estrich Firma.

Bereits die dritte Generation leitet inzwischen „Wir verlegen Estrich“, doch es wird sicher nicht die letzte sein. Regional gestartet, ist das Unternehmen inzwischen deutschlandweit an zehn Standorten präsent – und plant bereits die Anhebung auf die doppelte Anzahl. So sind die Boden-Experten zur ausführlichen Beratung und effizienten Auftragsausführung noch schneller vor Ort. Ein Service, den sich Bauherren nicht entgehen lassen sollten.

