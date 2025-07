Carnet Fleisch startet Dönerproduktion in Süddeutschland

Mit über 450.000 EUR Investition modernisiert das Gründerduo eine Produktionsstätte für hochwertigen Döner mit Schweizer Präzision.

Ravensburg, Juli 2025 – Seit April 2025 produziert die Carnet Fleisch GmbH in modernen Räumlichkeiten hochwertigen Döner: Yaprak Döner (Steakdöner), Tavuk Döner (Hähnchendöner) und Kyma Döner (Hackdöner). Die Produktionsstätte wurde in einer zuvor vernachlässigten Immobilie eingerichtet, die mit Kühlhäusern und einer Schockfrostanlage vom Vermieter übergeben wurde.

Die beiden Gründer Murat Beceren und Mustafa Koyuncu – ein erfahrener Lebensmittelunternehmer aus Süddeutschland und ein Gastronomieprofi aus Bern (CH) – haben sich zusammengeschlossen, um mit 100.000 EUR Stammkapital eine zukunftsorientierte GmbH zu gründen. Dabei floss über 450.000 EUR in Modernisierung, Maschinen, Anlagen und hochwertige Werkzeuge. Die Herausforderung war größer als erwartet: Zwar wurde das Objekt als „produktionsbereit“ übergeben, doch in der Realität musste nahezu alles aufwendig erneuert und an moderne Hygienestandards angepasst werden.

Carnet Fleisch GmbH steht für kompromisslose Qualität, Innovation und Verantwortung. Die Produktion folgt strengen deutschen Hygienevorgaben und wird durch Schweizer Präzision ergänzt – ein Unterschied, den man schmeckt. Die Rezepte der Firma haben sich in kürzester Zeit über Branchennetzwerke, Social Media und Mundpropaganda verbreitet. Besonders der Yaprak Döner hat sich bereits einen Namen gemacht – dank hochwertigem Rindfleisch, traditioneller Zubereitung und einem unverwechselbaren Geschmack.

Ab Juli/August 2025 geht die Carnet Fleisch GmbH einen weiteren Schritt: Ein Imbisswagen direkt vor dem Werk verkauft täglich frisch produzierten Steakdöner und Chickendöner. Zum Unkostenpreis von nur 5,00 EUR (Marktpreis: ca. 9,00 EUR) können Konsumenten probieren, was sonst nur Geschäftskunden erhalten. Der Slogan:

„Wir produzieren – Sie probieren“. Ziel ist es, direktes Kundenfeedback zu erhalten und ein ehrliches Meinungsbild über Geschmack und Qualität zu gewinnen.

Leider wurde das zum Gebäude gehörende Imbisslokal an einen externen Betreiber vergeben, der ebenfalls Döner verkauft – jedoch ohne Verbindung zur Carnet Fleisch GmbH.

Mittelfristig plant Carnet Fleisch GmbH eine eigene Dönerladen-Kette in Süddeutschland:

2026: 10 eigene Filialen

2027: 50 Standorte

2028: über 100 Filialen in ganz Deutschland und der Schweiz

Die Vision ist klar: Döner in Premiumqualität – ehrlich produziert, fair verkauft. Schluss mit billigem Image. Carnet will dem Döner das Ansehen zurückgeben, das er verdient – mit Leidenschaft, Transparenz und Handwerk.

Mehr Informationen unter: www.carnet-fleisch.de

Pressekontakt:

Carnet Fleisch GmbH

Murat Beceren & Mustafa Koyuncu

E-Mail: post@carnet-fleisch.de

Telefon: +49 (0) 751 / 56995961

Die Carnet Fleisch GmbH mit Sitz in Süddeutschland ist ein innovativer Lebensmittelproduzent, spezialisiert auf qualitativ hochwertige Dönerprodukte wie Yaprak Döner (Steakdöner), Tavuk Döner (Hähnchendöner) und Kyma Döner (Hackfleischdöner).

Gegründet im Jahr 2025 von Murat Beceren und Mustafa Koyuncu, vereint das Unternehmen deutsche Produktionsdisziplin mit Schweizer Präzision. Mit über 20 Jahren Erfahrung in Fleischverarbeitung, Vertrieb und Gastronomie bietet Carnet zuverlässige Qualität für Gastronomie und Handel in Deutschland und der Schweiz.

Das Unternehmen setzt auf handwerkliche Herstellung, strenge Hygienestandards, ehrliche Zutaten und eine moderne Produktionslinie. Ziel ist es, dem Döner seinen guten Ruf zurückzugeben – als ehrliches, hochwertiges Produkt.

Kontakt

Carnet Fleisch GmbH

Murat Beceren

Kreuzäcker 16

88214 Ravensburg

075156995961



http://www.carnet-fleisch.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.