CASAcontrol Digitaler Küchen-Timer mit Drehrad

Der Küchenhelfer in modernem Design

– Großes LCD-Display für einfaches Ablesen

– Bis zu 99 Minuten Laufzeit

– Drehrad zur einfachen Timer-Einstellung

– Montagelose Befestigung per Magnethalterung

– Alarm mit 90 dB Signal-Lautstärke

– Batteriebetrieb

Nichts mehr im Ofen und auf dem Herd vergessen: Mit diesem Küchenwecker von CasaControl kocht und backt man punktgenau – für perfekte Frühstückseier, Kuchen, Pizzen u.v.m.

Immer die Zeit im Blick: Dank großem LCD-Display liest man ganz einfach die Zahlen ab.

Kinderleichtes Befestigen: Per Magnethalterung haftet der Küchen-Timer direkt an Abzugshaube, Kühlschranktür und anderen Metalloberflächen. Oder man legt ihn einfach auf den Tisch oder die Arbeitsplatte.

Vielseitig einsetzbar: Auch für Sportübungen oder Gesellschaftsspiele, bei denen es auf Zeit ankommt, perfekt geeignet.

Modernes Design: Damit ist der Küchenhelfer auch optisch ein Gewinn für die Küche.

– Stromversorgung: 3 Batterien Typ AAA / Micro (bitte dazu bestellen)

– Maße (Ø x T): 78 x 28 mm, Gewicht: 72 g

– Küchentimer inklusive Anleitung

– EAN: 4022107368865

Preis: 11,88 EUR

Bestell-Nr. NX-7086-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-NX7086-3043.shtml

Presseinformation mit Bilderlinks: https://www.magentacloud.de/lnk/rThpm3Ms

