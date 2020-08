LEBER wandelt für TOPTICA Standard-Schaltnetzteil in maßgeschneidertes Tischnetzteil um

Customizing rauscharmer Primärschaltregler

Nürnberg/München, den 31. August 2020 – Die Systemtechnik LEBER GmbH ( www.leber-ingenieure.de), ein führender Anbieter von Lösungen im Bereich Elektronik und Stromversorgungen und seit 6 Jahren offizieller Distributor des japanischen Highend- Netzteileherstellers Daitron, hat einmal mehr ihre Expertise im Bereich Customizing von Standard-Schaltnetzteilen unter Beweis gestellt: Für das neue Produkt TeraFlash Smart des Lasersystem-Spezialisten TOPTICA entwickelten die LEBER-Ingenieure als Ergänzung zum Ultra Low Noise Primärschaltregler Daitron LFS150A-24 ein spezielles Gehäuse, da der Regler in der Standardausführung als Einbaunetzteil konzipiert ist, es aber als Tischnetzteil benötigt wurde.

TeraFlash Smart ist eine ultraschnelle Terahertz Time-Domain- bzw. Zeitbereichsplattform und daher ideal für Messungen an schnell bewegten Anwendungsfeldern wie beispielsweise zur berührungslosen Prüfung von Produktionsgütern auf Förderbändern, aus Papiermaschinen oder Extrusionsanlagen .

“Dank der großen Flexibilität und des tiefgehenden Knowhows des LEBER-Teams konnten wir konnten wir die ersten Prototypen bereits nach wenigen Monaten qualifizieren”, so Dr. Nico Vieweg, Projektverantwortlicher und Director R&D THz Systems bei TOPTICA. “Glücklicherweise so schnell, denn vorher waren wir mit einem anderen 24V-Netzteil gestartet, das sich im späteren Projektverlauf aber als unzuverlässig herausgestellt hatte. Wir sind froh, mit dem Daitron Ultra Low Noise Primärschaltregler so schnell einen extrem rauscharmen Ersatz mit nur minimalen Leckströmungen gefunden zu haben, und dass LEBER unsere Modifikation zum Tischnetzteil so problemlos umsetzen konnte”.

Über TOPTICA

Die TOPTICA Photonics AG entwickelt, produziert und vertreibt seit über 20 Jahren weltweit High-End Laser und Lasersysteme für Wissenschaft, Forschung und Industrie. Das Portfolio umfasst Diodenlaser, ultraschnelle Faserlaser, Terahertz-Systeme und Frequenzkämme. Die Systeme von TOPTICA bieten eine sehr breite Wellenlängenabdeckung von 190 nm bis 0,1 THz (entspricht 3 mm) und ermöglichen eine Vielzahl anspruchsvoller Anwendungen in der Biophotonik, der industriellen Messtechnik sowie der Quantentechnologie. TOPTICA beschäftigt heute weltweit 320 Mitarbeiter in sechs Geschäftseinheiten (TOPTICA Photonics AG, TOPTICA eagleyard, TOPTICA Projects GmbH, TOPTICA Photonics Inc. USA, TOPTICA Photonics K.K. Japan, und TOPTICA Photonics China) mit einem konsolidierten Gruppenumsatz von 74 Mio. EUR

www.toptica.com

Die Systemtechnik LEBER ist ein führender Anbieter von Lösungen im Bereich Antriebstechnik, Digitalelektronik, Feldbus- und Kommunikationstechnik, Leistungselektronik und individueller Stromversorgungen sowie Leistungsstellern. Für namhafte Hersteller aus Medizintechnik, Luftfahrt und industrieller Automatisierung sowie der Automotive und Consumer Electronics Branche entwickelt das fränkische Unternehmen Konzepte sowie Elektronik, Hard- und Software mit einem festen und erfahrenen Ingenieurstamm inhouse und leistet Unterstützung in allen Phasen der Produktentwicklung – vom Prototypenbau bis hin zur Serieneinführung. Zu den bekanntesten Kunden der Leber zählen VW, Siemens und Airbus. Systemtechnik LEBER GmbH & Co. KG ist ein Unternehmen der BURGER GROUP.

