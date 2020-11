Cecurity.com entscheidet sich für die renommierte Orange Business Services Cloud

– Cecurity.com wird seine elektronischen Archivierungs- und Virtualisierungslösungen auf Flexible Engine hosten, der globalen Public Cloud-Lösung von Orange Business Services

– Die zuverlässige Lösung profitiert von den hohen Sicherheitsgarantien von Orange und ist zudem flexibel, skalierbar und international verfügbar

Cecurity.com – Europas führender Herausgeber von digitalen Safe Solutions und Software – hostet seine Archivierungs- und Virtualisierungslösungen künftig auf Flexible Engine, der renommierten Public Cloud von Orange Business Services. Cecurity.com entschied sich für die Infrastructure-as-a-Service (IaaS)-Lösung von Orange Business Services, um von folgenden Schlüsselattributen zu profitieren: Datenschutzgarantien, innovative Funktionen und die Fähigkeit, kritische Daten über mehrere Verfügbarkeitsbereiche oder Regionen hinweg zu replizieren.

Als einer der Hauptakteure in Bezug auf Virtualisierungs- und digitale Archivierungsdienste in Europa verwaltet Cecurity.com mehr als 10 Millionen digitale Tresore, in welchen Gehaltsabrechnungen und Rechnungen sicher aufbewahrt werden. Zudem zählt Cecurity.com führende Unternehmen aus verschiedenen Branchen innerhalb stark regulierter Bereiche zu seinen Geschäftskunden wie beispielsweise Banken oder Technologiekonzerne.

In dem Bestreben, die höchsten Garantien für Rückverfolgbarkeit und Datenintegrität zu bieten, hat Cecurity.com beschlossen, seine Lösungen im Rahmen französischer Abkommen zu hosten. Somit werden Anwender vor außereuropäischen Gesetzen geschützt und können gleichzeitig von der Expertise von Orange Business Services in den Bereichen Cybersicherheit und Datendienste profitieren.

Die Lösung ist skalierbar und wird zudem regelmäßig mit neuen Funktionalitäten erweitert, welche die Nutzung von Innovationen in den Bereichen Big Data und künstliche Intelligenz erleichtern. So kann Cecurity.com seinen Kunden immer wieder neue Dienstleistungen anbieten.

Mit seiner bereits bestehenden Präsenz in der Benelux-Region sowie in weiteren 27 Ländern wird Cecurity.com sein internationales Wachstum mit der Skalierbarkeit der Flexible Engine und der internationalen Präsenz von Orange Business Services weiter vorantreiben.

“Als zuverlässiger Drittanbieter legt Cecurity.com besonderen Wert auf die digitale Souveränität und die Sicherheits- und Datenschutzzertifizierungen seiner Partner”, so Alain Borghesi, Vorstandsvorsitzender und CEO von Cecurity.com. “Die vertrauenswürdige Cloud von Orange Business Services erfüllt diese Erwartungen voll und ganz.”

“Für Orange Business Cloud Services müssen bewährte Cloud-Lösungen einerseits Innovation fördern und andererseits einen gut verwalteten Informationsaustausch gewährleisten. Mit unserem Flexible-Engine-Angebot hat Cecurity.com die volle Kontrolle über seine Daten sowie hohe Garantien für die Ressourcen von Orange. Die Skalierbarkeit und Belastbarkeit dieser Cloud-Dienste ist durch die Unterstützung bei jedem Schritt der Transformation sowie durch die Implementierung und den Betrieb mit höchsten Sicherheitsstandards gewährleistet”, fügt Cédric Prévost, Director, Trusted Cloud Solutions bei Orange Business Services, hinzu.

Über die Cecurity.com Gruppe

Cecurity.com (MLCEC) ist ein Softwarehersteller, der das Ziel verfolgt, das digitale Vertrauen zu erhalten. Die französisch-belgische Cecurity.com Gruppe ist ein seit langem etablierter und anerkannter Akteur auf dem Markt für digitale Tresore und elektronische Archivierungssysteme. Cecurity.com bietet eine Software-as-a-Service-Plattform (SaaS) mit Lösungen zur sicheren Verarbeitung digitaler Dokumenten- und Datenflüsse. Durch Archivierung wird die Einhaltung aller Vorschriften von Cecurity.com gewährleistet. Das Fachwissen der Gruppe wird durch das unumstritten hohe Niveau an Zertifizierungen unterstrichen: CNIL (Commission Nationale de l”Informatique et des Libertes – French national commission for information technology and civil liberties) | AFNOR Certification – NF Software | ANSSI – first-level security certification | FNTC – digital safe label | France Cybersecurity label | SIAF (Service Interministeriel des Archives de France – French interministerial archive service) agreement

Über Orange Business Services

Orange Business Services ist Netzbetreiber, Integrator digitaler Services und die globale B2B-Sparte der Orange Gruppe. Das Unternehmen verbindet, schützt und entwickelt Innovationen für Unternehmen auf der ganzen Welt, um ein nachhaltiges Unternehmenswachstum zu fördern. Orange Business Services nutzt seine Konnektivitäts- und Systemintegrationsexpertise in der gesamten digitalen Wertschöpfungskette. Damit ist Orange Business Services bestens aufgestellt, um globale Unternehmen in Bereichen wie Software Defined Networks, Multi-Cloud-Dienste, Daten und KI, Smart-Mobility-Dienste und Cybersecurity zu unterstützen. Orange Business Services begleitet Unternehmen sicher durch alle Phasen des Datenlebenszyklus, von der Erfassung, dem Transport, der Speicherung und Verarbeitung bis hin zur Analyse und gemeinsamen Nutzung.

Da Unternehmen von Innovationen profitieren, stellt Orange Business Services seine Kunden in den Mittelpunkt eines offenen, kollaborativen Ökosystems. Dazu gehören die 27.000 Mitarbeiter, die Vermögenswerte und das Know-how der Orange Gruppe, seine Technologie- und Geschäftspartner sowie ein Pool von sorgfältig ausgewählten Start-ups. Mehr als 3.000 multinationale Unternehmen sowie zwei Millionen Fachleute, Unternehmen und Kommunen in Frankreich vertrauen auf Orange Business Services.

Für weitere Informationen besuchen Sie www.orange-business.com oder folgen Sie uns auf LinkedIn, Twitter und unseren Blogs.

Orange ist einer der weltweit führenden Telekommunikationsbetreiber mit einem Umsatz von 42 Milliarden Euro im Jahr 2019 und 253 Millionen Kunden weltweit (Stand 30. Juni 2020). Orange ist an der Euronext Paris (ORA) und an der New York Stock Exchange (ORAN) notiert. Im Dezember 2019 stellte Orange seinen neuen Strategieplan “Engage 2025” vor, der sich an sozialer und ökologischer Verantwortung orientiert. Das Unternehmen setzt auf Wachstumsbereiche wie B2B-Dienstleistungen und die Platzierung von Daten und KI im Zentrum von Innovation. Dabei ist die gesamte Orange Gruppe ein attraktiver und verantwortungsbewusster Arbeitgeber.

Orange und alle anderen Orange Produkt- oder Dienstleistungsnamen, die in diesem Material enthalten sind, sind Marken von Orange oder Orange Brand Services Limited.

Firmenkontakt

Orange Business Services

Dagmar Ziegler

Rahmannstraße 11

65760 Eschborn

+49-(0)6196-96 22 39

dagmar.ziegler@orange.com

http://www.orange-business.com

Pressekontakt

Maisberger GmbH

Christine Wildgruber

Claudius-Keller-Str. 3c

81669 München

+49-(0)89 41959927

orange@maisberger.com

http://www.maisberger.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.