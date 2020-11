Expertengespräch mit agiLOGO Berater für Change Management in Norddeutschland

In Norddeutschland bieten die Berater von agiLOGO einen einfachen Einstieg ins Change Management. In einem Expertengespräch können sich KMU einen Eindruck der Arbeitsweise der Berater von agiLOGO verschaffen und erste Quick Wins für den Veränderungsprozess mitnehmen. Gerade in unruhigen Zeiten kann dieses Format viel Potential entfalten.

“Wir müssen etwas tun! Etwas muss sich ändern!” – Dieses Gefühl kennen viele Unternehmen. Doch während das Tagesgeschäft drückt und der Alltag dominiert, geraten wichtigen Handlungsfelder häufig in den Hintergrund. Erst wenn sich die Konsequenzen z.B. in Form von sich negativ entwickelnden Zahlen manifestieren, oder in der Stimmung im Team unüberhörbar negative Untertöne mitschwingen, wird oft aus dem wichtigen auch ein dringliches Thema. Zu diesem Zeitpunkt herrscht zwar meist relativer Konsens darüber, dass das Thema nicht mehr auf die lange Bank geschoben kann, sondern jetzt angegangen werden muss. Aber gleichzeitig bedeutet es auch, dass Lösungsversuche eher festgefahren, Fronten eher verhärtet sind. Aus dieser Situation heraus zu handeln kostet ungleich mehr Kraft und Energie.

Ein Expertengespräch mit einem Berater von agiLOGO bietet KMU in Norddeutschland die Möglichkeit, Change Management Prozesse anzustoßen, gerade wenn mit kleinen Dingen noch viel bewegt werden kann.

In lockerer Atmosphäre führt der Berater für Change Management durch das Expertengespräch. “Dabei,” so erklärt Dr. Julia Staffa, Geschäftsführerin von agiLOGO, “ist es für uns wichtig, dass wir dem Kunden in seine Wirklichkeit folgen. Wie er seine Situation erlebt und beschreibt, gibt uns Hinweise auf Problemmuster und gleichzeitig aber auch Lösungsoptionen. Eine gute Mischung zwischen professioneller Gesprächsführung und authentischem Einschwingen auf die Realität unserer Kunden ist hier unser Weg. So können wir in unserer Funktion als Berater bereits in dieser Kurzintervention wesentliche Impulse für das Change Management zusammen mit unseren Kunden in Norddeutschland erarbeiten.”

Verlauf und Ergebnisse aus dem Expertengespräch fassen die Berater für Change Management zusammen. Sie ergänzen diese Beschreibung aus organisationsentwicklerischer Sicht und mit konkreten Handlungsoptionen für die Kunden der agiLOGO in Norddeutschland. So können gerade kleinere Unternehmen dieses Format nutzen, um kostengünstig einen gesunden Veränderungsprozess am Laufen zu halten. Das, was in größeren Unternehmen häufig von Personal- oder Organisationsentwicklungseinheiten übernommen wird, muss bei den KMU meist von den gleichen Personen geleistet werden, die auch den eigentlichen Geschäftsprozess steuern. Innehalten, zurücktreten und alles mal aus einer ganz anderen Perspektive zu beleuchten, ist in Anbetracht dieser Doppelbelastung doppelte Herausforderung. Umso hilfreicher ist es, wenn ein solcher Perspektivwechsel von einem Berater für Change Management begleitet wird, der mit passenden Fragen die Lösungskompetenz des Kunden stärkt.

Kurzfristige Impulse und langfristige Entwicklung mit agiLOGO

Für viele Probleme lassen sich mit diesem Format gute erste Handlungsoptionen ableiten. Doch klar ist auch: Umso komplexer die Fragestellung, umso wahrscheinlicher ist es, dass neben den Impulsen aus dem Gespräch auch noch weitere längerfristige Maßnahmen notwendig sind. Durch die Expertengespräche bietet agiLOGO den Kunden aus Norddeutschland jedoch bewusst eben nicht nur erste Schritte zur Lösung ihrer Themen, sondern vor allem auch eine Plattform, um die Berater bei der Arbeit und der Interpretation von Change Management zu erleben. So können sich alle Beteiligten ein solides Bild davon machen, ob die Zusammenarbeit für nachfolgende Schritte zielführend ist.

Mehr Informationen zu den Expertengesprächen finden Sie auch unter https://agilogo.de/de/kontakt/experten-gespraech/

agiLOGO berät kleine und mittelständische Unternehmen in Hamburg und Norddeutschland, die sich souverän in der heutigen VUKA-Welt bewegen möchten. Dafür unterstützen wir unsere Kunden darin, ihren Mitarbeitern den passenden Freiraum zu geben, um unternehmerische Prozesse so zu gestalten und zu leben, dass sie Kundenbedürfnisse vorausschauend erkennen und optimal bedienen können. Mit einer klaren Haltung und eindeutiger Zielsetzung gelingt es, der Schnelllebigkeit, Ungewissheit, Komplexität und Mehrdeutigkeit unserer Wirklichkeit wirtschaftlich erfolgreich und nachhaltig zu begegnen.

Schwerpunkte sind Strategieentwicklung, Change Management, Prozessoptimierung, Personalentwicklung und Teambuilding sowie Coaching.

Kontakt

agiLOGO GmbH

Dr. Julia Staffa

Hinschstr. 18b

22525 Hamburg

+49 176 96043321

julia.staffa@agilogo.de

http://www.agilogo.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.