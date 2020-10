Cellularline ruft den Wettbewerb “Finden Sie Ihren Weg” ins Leben

Teilnehmer können eine sechs Monate kostenlose Nutzung der TomTom GO Navigation App gewinnen

Cellularline, Marktführer im Bereich Forschung, Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von High-Tech-Zubehör, startet den Wettbewerb “Finden Sie Ihren Weg”.

Auf unbekannten oder überfüllten Straßen, im Urlaub oder auf Geschäftsfahrten begleitet Cellularline Autofahrer auf ihren Reisen mit einer breiten Palette an Smartphone-Zubehör.

Mit dem TomTom GO Navigation-Wettbewerb haben Teilnehmer beim Kauf eines der in den Wettbewerbsregeln aufgeführten Produkte bis zum 28. Februar 2021 und Anmeldung auf der Website cellularline-tomtom.com mit der Kaufquittung innerhalb von 5 Tagen nach dem Kauf die Möglichkeit, für sechs Monate eine kostenlose Nutzung der TomTom GO Navigation App zu gewinnen! Nachdem der Antrag auf der Website bestätigt wurde, erhalten die Teilnehmer per E-Mail den Code, der auf der offiziellen Website www.tomtom.com zu verwenden ist. Die App kann im Playstore oder im Applestore heruntergeladen werden.

Cellularline S.p.A. ist das führende Unternehmen auf dem Markt für Smartphone- und Tablet-Zubehör. Cellularline ist eine wichtige technologische und kreative Referenz, wenn es um Zubehör für Multimediageräte geht, und bietet seinen Kunden exzellente Leistung und einfache Anwendung für eine einzigartige Benutzererfahrung. Derzeit beschäftigt die Cellularline S.p.A. rund 200 Mitarbeiter und ist interkontinental in über 60 Ländern vertreten.

