CES 2021 – NETGEAR hebt seine NETGEAR Insight Cloud/Remote-Managementlösung mit intuitiven Netzwerk-Topologie-Mapping auf die nächste Stufe

München, 14. Januar 2021 – NETGEAR® (NASDAQ: NTGR), weltweit führender Anbieter innovativer Netzwerk- und Speicherlösungen für kleinere und mittelständische Unternehmen (SMBs), hat die neueste Version seiner preisgekrönten Cloud/Remote-Managementlösung NETGEAR Insight angekündigt. Täglich fügen Unternehmen neue Geräte zu ihrem Netzwerk hinzu und verlassen sich auf diese mit dem Netzwerk verbundenen Geräte, um ihr Unternehmen zu betreiben. Da SMB-Netzwerke immer größer und komplexer werden, benötigen Geschäftsinhaber, Managed Service Provider, IT- und Netzwerkexperten verlässliche Informationen über ihr Netzwerk und die damit verbundenen Geräte. Darüber hinaus müssen diese Informationen weitaus einfacher und intuitiver dargestellt werden, als dies in der Vergangenheit der Fall war.

Netzwerk-Mapping der nächsten Generation

Die neueste Version 6.0 von NETGEAR Insight verbessert nicht nur die Netzwerktransparenz der Kunden, sondern bietet auch eine klare visuelle Ansicht von kabelgebundenen und drahtlosen Netzwerken durch einfaches, aber aufschlussreiches Topologie-Mapping. Darüber hinaus können kleinere und mittlere Unternehmen mit der neuen Insight Topology-Funktion kabelgebundene und drahtlose Netzwerke in einem klaren und übersichtlichen Netzwerk-Mapping organisieren, die Managed Service Providern (MSPs) und Netzwerkadministratoren einen beispiellosen Einblick in die Struktur und den Status der von ihnen verwalteten Netzwerke und Möglichkeiten zur Fehlerbehebung bietet.

“Unternehmen, ob groß oder klein, mussten die Art und Weise, wie sie ihr Geschäft betreiben, ändern; Mitarbeiter, die von zu Hause aus arbeiten und die digitale Interaktion mit Kunden sind das “New Normal”. Und genau deshalb wird die Netzwerkinfrastruktur des Unternehmens immer wichtiger”, sagt Patrick Lo, Chairman und CEO von NETGEAR. “NETGEAR Insight, Version 6.0, vereinfacht die Arbeit eines Netzwerkadministrators drastisch und ermöglicht es ihm, die Betriebszeit seines Netzwerks zu maximieren und gleichzeitig die Leistung zu optimieren.”

Der neue Insight Topology Viewer bietet eine ganzheitliche Netzwerkansicht und ermöglicht gleichzeitig ein schnelles Drill-Down auf Bereiche, die eine weitere Fehlerbehebung oder Konfigurationsänderung benötigen. Der Insight Topology Viewer skaliert mit dem Wachstum des Unternehmensnetzwerks und ist an die Bedürfnisse des Administrators anpassbar. Es ist auf Geschwindigkeit und Reaktionsfähigkeit ausgelegt und ermöglicht verkürzte Debugging-Zyklen im Netzwerk.

Insight Topology ist in drei vordefinierten Layouts verfügbar: Baumansicht, abstrakte Ansicht und SSID-Ansicht (nur für drahtlose Bereitstellungen) (Abbildung s. oben).

NETGEAR Insight Version 6.0 enthält außerdem eine Reihe von Werkzeugen für die Verwaltung größerer WLAN-Netzwerke, einschließlich der Möglichkeit, Wireless-Implementierungen mit hoher Dichte umzusetzen, indem ein einziges Modul zur zentralen Installation, Verwaltung und Konfiguration komplexerer Netzwerke bereitgestellt wird. Dieses neue Angebot ist ideal für Unternehmen mit 50 bis 250 Mitarbeitern, Schulen mit mehreren Stockwerken und lokale Regierungsinstitutionen.

Die NETGEAR Insight Funktionen für das High Density WLAN-Management umfassen:

-Unterstützung für 802.11k/v/r WiFi-Netzwerk-Roaming-Standards: verbessert das Benutzer-Erlebnis für Wireless-Clients mit höheren Geschwindigkeiten ohne Unterbrechung der Abdeckung, wenn sie sich von einem Access Point zu einem anderen bewegen

-Load Balancing: ermöglicht IT-Managern, den Datenverkehr über mehrere Access Points auszugleichen, um den optimalen Durchsatz und die optimale Leistung zu gewährleisten

-Advanced Rate Selection: legt Beschränkungen für Access Points basierend auf dem Schwellenwert für die Client-Signalstärke und der Anzahl der Client-Geräte fest

-Client-Isolierung auf SSID-Ebene: Gewährleistung der Netzwerkisolierung von einem drahtlosen Netzwerk zum anderen

-Hostorie des Client-Roaming: Durchsuchen des Client-Roaming-Verlaufs, um die Position und die Einstellungen des Access Points anzupassen und um das Signal zu verbessern

Drahtlose Konnektivität ist das Herzstück eines Unternehmens. Mit dem Wachstum von Unternehmen wachsen auch deren kabelgebundene und drahtlose Netzwerke, was die Arbeit für Netzwerkmanager erschwert. Mit NETGEAR Insight erleben diese eine neue Art, das Netzwerk von überall aus und zu jeder Zeit zu verwalten. Erfahren Sie mehr unter www.netgear.de/insight

Verfügbarkeit

Die NETGEAR Cloud/Remote-Management Lösung Insight in der Version 6.0 ist ab sofort als automatisches Firmware-Update für Insight-fähige Produkte, die derzeit schon im Einsatz sind, verfügbar und wird als Teil eines jeden zukünftigen Kaufs von Insight-fähigen Produkten enthalten sein.

NETGEAR (NASDAQ: NTGR) ist weltweit führender Anbieter innovativer Netzwerklösungen für kleine und mittelständische Unternehmen, Privatanwender und Service Provider. Das Portfolio umfasst verschiedenste Technologien in den Bereichen Wireless (WiFi und LTE), Ethernet und Powerline und zeichnet sich durch seine Zuverlässigkeit und Einfachheit aus. Die Produktfamilien beinhalten sowohl drahtgebundene als auch drahtlose Geräte für Networking, Breitbandzugang und Netzwerkkonnektivität. Die Produkte sind in vielfachen Konfigurationen verfügbar und erfüllen die unterschiedlichsten Anforderungen der Anwender. NETGEAR Produkte sind weltweit in ungefähr 31.000 Einzelhandelsstandorten und bei über 28.000 Value-Added Resellern (VARs) sowie Kabel-, Mobil- und Wireline-Service-Providern verfügbar. VARs können sich über das Partner Solution Programm qualifizieren. Hauptsitz des Unternehmens ist San Jose (Kalifornien) mit zusätzlichen Standorten in nahezu 25 Ländern. Die Niederlassungen in der DACH-Region befinden sich in München, Wien und Baar. Weitere Informationen zu NETGEAR sind unter www.netgear.de oder telefonisch (+49 89 45242-9000) erhältlich.

Press-Kit NETGEAR: http://bit.ly/PressKitNETGEAR

Press-Kit CES 2021: http://bit.ly/38z3i82

Kontakt

IsarGold für NETGEAR

Simone Kohler

Müllerstr. 39

80469 München

+49 89 414171515

+49 89 414171555

netgear@isar.gold

http://www.netgear.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.