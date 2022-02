Checkmarx ernennt Mark Osmond zum Vice President of Worldwide Channels and Alliances

Channel-Experte soll Beziehungen zum Channel-Ökosystem ausbauen und rasant wachsenden Markt für Application Security Testing erschließen

MÜNCHEN – 17. Februar 2022 – Checkmarx, einer der weltweit führenden Anbieter entwicklerzentrierter Application-Security-Testing-Lösungen, gibt heute die Ernennung von Mark Osmond zum Vice President of Worldwide Channels and Alliances bekannt. In dieser Funktion wird Osmond die starken Partnerbeziehungen des Unternehmens nutzen, um neue Geschäftsmöglichkeiten zu generieren, das Umsatzwachstum zu steigern und das Channel-Ökosystem von Checkmarx auszubauen.

Osmond kommt von Veeam Software zu Checkmarx, wo er zuletzt als Director of the Global Cloud and Service Provider Program tätig war. Mit mehr als zwei Jahrzehnten Führungserfahrung im Bereich Channel and Alliances kann Osmond auf eine lange Erfolgsgeschichte im Aufbau nachhaltiger Beziehungen zu globalen Unternehmenskunden und strategischen Partnern zurückblicken.

“Wir freuen uns sehr, Mark in unserem Team willkommen zu heißen und sowohl von seinem reichen Erfahrungsschatz als auch seinem umfangreichen Netzwerk profitieren zu können”, so Roman Tuma, Chief Revenue Officer bei Checkmarx. “Unsere Partner spielen eine entscheidende Rolle, wenn es darum geht, sicherzustellen, dass Unternehmen weltweit in der Lage sind, mit der dynamischen Bedrohungslandschaft Schritt zu halten. Wir sind davon überzeugt, dass Mark die Erfahrung und das Know-how mitbringt, um das bestehende Channel-Ökosystem von Checkmarx zu stärken.”

Als Channel-First-Unternehmen ermöglicht es Checkmarx seinen Partnern, ihren Kunden branchenführende Application-Security-Lösungen für Developer, Security- und DevOps-Teams zu bieten. Das gesamte Channel-Ökosystem – einschließlich VARs, SIs, Technical Alliances, Distributoren, MSPs, CaaS und anderen – ist darauf ausgelegt, Best-in-Class-Technologien, Serviceangebote und Lösungen zu liefern, die den Wettbewerbsvorteil von Unternehmen maximieren.

“Ich fühle mich geehrt und kann es kaum erwarten, mich dem Checkmarx Team anzuschließen”, so Osmond. “Ich freue mich darauf, das bereits solide Channel and Alliance Program weiter auszubauen, den rasant wachsenden AST-Markt weiter zu erschließen und dabei spürbaren Mehrwert sowohl für unsere Partner als auch deren Kunden zu schaffen.”

Für mehr Informationen zum Checkmarx Global Partner Program sowie den Teilnahmebedingungen wenden Sie sich bitte an Ihren lokalen Account Manager oder besuchen Sie die Checkmarx Website.

Über Checkmarx

Checkmarx setzt im Application Security Testing immer neue Maßstäbe, um Security für Entwickler auf der ganzen Welt einfach und intuitiv zu halten und CISOs das notwendige Vertrauen und die richtigen Werkzeuge an die Hand zu geben. Als Marktführer im Bereich AppSec-Testing entwickeln wir bedienfreundliche Lösungen, die Developern und Security-Teams höchste Zuverlässigkeit, einen breiten Leistungsumfang, lückenlose Transparenz und handlungsrelevante Hinweise für die Behebung gefährlicher Schwachstellen in allen Komponenten moderner Software bieten – sowohl im eigenen Code als auch in Open Source, APIs und Infrastructure-as-Code. Mehr als 1.600 Kunden, darunter die Hälfte der Fortune 50, verlassen sich auf unsere Security-Technologie, unsere Security Research und unsere globalen Services, um sicher, schnell und skaliert zu entwickeln. Für mehr Informationen besuchen Sie unsere Website, lesen unseren Blog oder folgen uns auf LinkedIn.

Firmenkontakt

Checkmarx Germany GmbH

Dr. Christopher Brennan

Theatinerstraße 11

80333 München

+49 (0)89 71042 2000

christopher.brennan@checkmarx.com

https://www.checkmarx.com/

Pressekontakt

H zwo B Kommunikations GmbH

Michal Vitkovsky

Neue Straße 7

91088 Bubenreuth

+49 9131 81281-25

michal.vitkovsky@h-zwo-b.de

http://www.h-zwo-b.de/