Anrufer in Teams direkt erkennen mit neuer Lösung von Net at Work

Net at Work Teams Anrufer-Identifikation bindet Kontaktdaten aus jedem beliebigen CRM in Microsoft Teams ein und ermöglicht so persönliche Gesprächsannahme. Kostenlose Einrichtung und attraktive monatliche Servicegebühr.

Paderborn, 17. Februar 2022 – Mit der neuen Teams Anrufer-Identifikation, einer Servicelösung für Microsoft Teams des Paderborner IT-Unternehmens Net at Work, können Nutzer der Teams-Telefonie ihre Anrufer direkt identifizieren. Damit können die Anwenderinnen und Anwender den Kontakt direkt mit Namen ansprechen und außerdem flexibel entscheiden, ob sie den Anruf annehmen oder später zurückrufen möchten.

Am privaten Mobiltelefon ist es selbstverständlich: wenn ein Anrufer zu den eigenen Kontakten gehört, wird dessen Name unmittelbar bei Anruf angezeigt. Das funktioniert in Microsoft Teams nur, wenn der Kontakt im persönlichen Adressbuch oder im Active Directory gespeichert ist. Viele Firmenkontakte sind aber häufig in anderen Systemen, z.B. dem CRM, gespeichert. Für diese Kontakte wird nicht der Name, sondern lediglich die Rufnummer angezeigt. Net at Work Teams Anrufer-Identifikation ermöglicht jetzt den zentralen Zugriff auf alle Firmenkontakte und damit das Anzeigen des Anrufernamens in Microsoft Teams, bevor der Anruf angenommen wurde. Durch die Verknüpfung der Microsoft Teams Telefonie mit dem individuellen CRM-System ist es nicht mehr notwendig, die Kontakte in das persönliche Adressbuch zu kopieren – die gesamten Kontaktdaten eines Unternehmens können an einem zentralen Ort verwaltet, alle Vorteile moderner Telefonie genutzt und damit die Produktivität des Teams gesteigert werden. Besonders für Abteilungen mit viel Kundenkontakt ist diese neue Funktion interessant. Die Datenbasis der Firmenkontakte wird dabei regelmäßig automatisch im Hintergrund aktualisiert.

Für den Einsatz der Lösung wird lediglich Microsoft Teams oder Microsoft Skype for Business als Telefonielösung mit Direct-Routing-Implementierung benötigt. Die Experten von Net at Work, 8-facher Microsoft Gold Partner unter anderem im Bereich Communications, installieren und konfigurieren die Lösung dazu direkt bei den Nutzern und verbinden sie mit dem AudioCodes Sessions Border Controller. Diese Einrichtung ist für die Anwender komplett kostenfrei, es fällt lediglich die monatliche Nutzungsgegbühr in Höhe von 225 Euro (zzgl. Mehrwertsteuer) pro 10 lizenzierte Sessions auf dem SBC – als bildlich gesprochen zehn gleichzeitige Leitungen – für den Service an. Bei technischen Problemen steht der qualifizierte Support von Net at Work zeitnah zur Verfügung.

Weitere Informationen zur Lösung Net at Work Teams Anrufer-Identifikation bietet dieses Datenblatt: https://www.netatwork.de/wp-content/uploads/Net-at-Work-Teams-Anrufer-Identifikation.pdf

Teams-Telefonie-Anwender, die darüber hinaus auch den Schutz vor Werbeanrufen als Service von Net at Work buchen möchten, erhalten beide Services als attraktives Paket zu 390 Euro monatlich pro 10 lizenzierte Sessions auf dem SBC. Net at Work Teams Anti-Spam greift auf eine Datenbasis von bereits einschlägig bekannten Anrufern zu und markiert so bereits während des Klingelns die Seriosität des Anrufers mit einer einheitlichen Klassifizierung. Kommt die Information “Spamverdacht – (Umfrage)” kann der Angerufene dann sofort entscheiden, ob er das Telefonat annimmt oder nicht.

Zum Thema Routing und Anrufverteilung mit Microsoft Teams Telefonie bietet Net at Work eine aktuelle Sprechstunde am Freitag, den 25. Februar, 11 Uhr, an. Die Experten von Net at Work zeigen, wie liebgewonnene Leistungsmerkmale klassischer Telefonanlage in Teams Telefonie mit den Funktionen von ACD (Automatic Call Distribution) umgesetzt werden. Außerdem besteht die Gelegenheit, mit den Experten über weitere Funktionen zur Optimierung der telefonischen Erreichbarkeit zu diskutieren. Nach einer 10-minütigen Einführung in das Thema bleiben ca. 45 Minuten für die interaktive Sprechstunde. Interessenten können sich hier zur kostenlosen Sprechstunde anmelden: https://www.netatwork.de/webcasts/

Mehr Informationen über das Produktportfolio von Net at Work rund um Microsoft Teams finden Interessierte hier: https://www.netatwork.de/microsoft-teams-einfuehrung/

Net at Work unterstützt als IT-Unternehmen seine Kunden mit Lösungen und Werkzeugen für die digitale Kommunikation und Zusammenarbeit. Über die technische Konzeption und Umsetzung von Lösungen hinaus sorgt das Unternehmen mit praxiserprobtem Change Management dafür, dass das Potential neuer Technologien zur Verbesserung der Zusammenarbeit auch tatsächlich ausgeschöpft wird. Net at Work schafft Akzeptanz bei den Nutzern und sorgt für bessere und lebendige Kommunikation, mehr und effiziente Zusammenarbeit sowie letztlich für stärkere Agilität und Dynamik im Unternehmen.

Net at Work ist als führender Microsoft-Partner mit acht Gold-Kompetenzen erste Wahl, wenn es um die Gestaltung des Arbeitsplatzes der Zukunft auf Basis von Microsoft-Technologien wie Microsoft 365, SharePoint, Exchange, Teams sowie Microsoft Azure als cloudbasierte Entwicklungsplattform geht. Dabei bietet das Unternehmen die ganze Bandbreite an Unterstützung: von punktueller Beratung über Gesamtverantwortung im Projekt bis hin zum Managed Service für die Kollaborationsinfrastruktur. Rund um die Uhr, auf der ganzen Welt.

Der Geschäftsbereich Softwarehaus entwickelt und vermarktet mit NoSpamProxy ein innovatives Secure E-Mail-Gateway mit erstklassigen Funktionen für Anti-Spam, Anti-Malware und Verschlüsselung. Die mehrfach ausgezeichnete Lösung – unter anderem Testsieger im unabhängigen techConsult Professional User Ranking – wird als Softwareprodukt und Cloud-Service angeboten.

Die Kunden von Net at Work finden sich deutschlandweit im gehobenen Mittelstand wie beispielsweise Diebold-Nixdorf, CLAAS, Miele, Lekkerland, SwissLife, Uni Rostock, Würzburger Versorgungs- und Verkehrsbetriebe und Westfalen Weser Energie.

Net at Work wurde 1995 gegründet und beschäftigt derzeit mehr als 110 Mitarbeiter in Paderborn und Berlin. Gründer und Gesellschafter des inhabergeführten Unternehmens sind Uwe Ulbrich als Geschäftsführer und Frank Carius, der mit www.msxfaq.de eine der renommiertesten Websites zu den Themen Office 365, Exchange und Teams betreibt. www.netatwork.de

