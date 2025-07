Chris Böhm stellt offiziellen Weltrekord auf – NAVEE verbindet Performance, Testevent und Sommerkampagne

Zwei offizielle Weltrekorde sind bestätigt: Chris Böhm hat in den AbenteuerHallen Köln Kalk den Rekord für die „Most and fastest laps on a NAVEE E-Scooter in a Wheelie in 30 Seconds“ erfolgreich aufgestellt – unter notarieller Aufsicht und vor Live-Publikum.

Ebenfalls bestätigt: Miguel-Emanuel Franzem erzielte den Rekord für die „Most Bunnyhop No-Foots on a NAVEE Scooter in 30 Seconds“ – mit 31 Sprüngen in der vorgegebenen Zeit. Mit diesen Performances auf speziell vorbereiteten Modellen von NAVEE setzten die Extremsportler neue Bestmarken im E-Scooter-Freestyle.

Die Aktion war Teil eines ganztägigen Events mit Showeinlage, Probefahrten und einer Verlosung unter allen Besucher:innen. „Dieser Rekord zeigt, was möglich wird, wenn Technik nicht bremst – sondern beflügelt. Für mich ist das mehr als ein sportlicher Moment. Es ist ein Statement“, sagte Chris Böhm nach dem Versuch.

NAVEE: Technik, die bewegt – Sommer, Rekorde und ein neues Qualitätsversprechen

Der Weltrekordtag in Köln war nicht nur ein sportliches Highlight, sondern auch der Startschuss für die diesjährige Sommerkampagne von NAVEE – eine Initiative, die urbane Mobilität, Produktqualität und Zugänglichkeit zusammenbringt. Im Zentrum steht die Vision, E-Scooter als mehr zu begreifen als nur als Transportmittel: Als technologisch präzise, alltagstaugliche Begleiter, die neue Spielräume im Stadtverkehr eröffnen.

Chris Böhms Rekordversuch, durchgeführt auf einem speziell vorbereiteten Modell basierend auf NAVEE-Technologie, unterstreicht diese Ambition. Er zeigt, welches Potenzial in den Komponenten steckt – und dass Performance auf höchstem Niveau nicht zwingend High-End-Tuning erfordert.

Parallel dazu setzt NAVEE auch in puncto Vertrauen neue Maßstäbe: Seit dem 15. Juni 2025 erhalten Kund:innen in Deutschland auf jedes Modell der ST3-Serie eine dreijährige Herstellergarantie. Dieses Angebot ist ein starkes Statement für Qualität, technische Langlebigkeit und Kundennähe – und unterstreicht die strategische Ausrichtung der Marke im Premium-Segment.

Ergänzt wird das Ganze durch die Sommeraktion 2025: derzeit sind ausgewählte E-Scooter der ST- und GT-Serie über MediaMarkt, Amazon und den offiziellen Onlineshop zu deutlich reduzierten Preisen erhältlich. Unter anderem:

– ST3 Pro: EUR 849,- UVP – ab EUR 749,-

– ST3: EUR 749,- UVP – ab EUR 589,-

– GT3 Max: EUR 649,- UVP – ab EUR 579,-

Mit dem Rekordevent, den öffentlichen Testfahrten, der Live-Show und der engen Begegnung mit der Marke hat NAVEE ein starkes Zeichen gesetzt. Die Botschaft: E-Scooter sind nicht nur Fortbewegungsmittel – sie sind Teil urbaner Bewegungskultur.

Über NAVEE

NAVEE steht für die nächste Generation smarter Mobilität. Mit innovativer Technologie, präziser Ingenieurskunst und einem klaren Fokus auf Qualität gestaltet das Unternehmen die urbane Fortbewegung neu. NAVEE entwickelt leistungsstarke, vernetzte und zukunftssichere E-Scooter, die Effizienz, Sicherheit und Fahrerlebnis miteinander verbinden. Seit dem Markteintritt 2023 ist NAVEE auch in Deutschland präsent – über MediaMarkt, Amazon und den eigenen Onlinevertrieb. Mit einer Präsenz in über 30 Ländern und mehr als 400.000 Nutzer:innen weltweit setzt NAVEE neue Maßstäbe für urbane Mobilität – für Menschen, die sich mühelos, smart und frei bewegen wollen.

Kontakt

Rakos Group PR

Alexander Kastner

Frankfurter Str. 57

53773 Hennef

+49 2242 874 74 75



https://rakosgroup.prowly.com

Bildquelle: @RAKOS