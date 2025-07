Flexibel auch bei Termindruck: Eilaufträge mit APS-Modul von Sack EDV-Systeme im Griff

Automatisierte Planung macht Ad-hoc-Aufträge transparent und planbar

Schwäbisch Hall, 29. Juli 2025 – Die Produktionsplanung für den Tag steht – bis ein kurzfristiger Kundenwunsch alles durcheinanderbringt. Rüstfolgen kollidieren, Personalressourcen geraten unter Druck und im schlimmsten Fall stehen Maschinen still. Genau hier setzt proMExS, das Manufacturing Execution System von Sack EDV Systeme, an. Mit dem integrierten APS-Modul lassen sich Eilaufträge mit Wunschdatum oder definierter Priorität schnell und gezielt im bestehenden Produktionsplan einfügen – transparent und auf Basis aktueller Ressourcen.

„Kurzfristige Umplanungen gehören für viele Fertigungsunternehmen mittlerweile zum Alltag“, erklärt Tilmann Sack, Geschäftsführer der Sack EDV Systeme GmbH. „Kommt ein Eilauftrag dazwischen, stehen Verantwortliche häufig vor der schwierigen Entscheidung: andere Aufträge verschieben oder Mehrarbeit anordnen. Ohne genaue Kenntnis der Auswirkungen kann das schnell zu Terminverzögerungen bei anderen Projekten führen.“

proMExS, das von Sack EDV Systeme entwickelte Manufacturing Execution System mit integriertem Advanced Planning and Scheduling (APS)-Modul, bietet die Lösung: Eilaufträge lassen sich anhand von Wunschliefertermin oder Priorität in den Produktionsplan integrieren – unter Berücksichtigung verfügbarer Kapazitäten und mit klarer Visualisierung möglicher Auswirkungen auf andere Aufträge.

Eilaufträge mit Blick auf das Ganze einplanen

Das System analysiert die aktuelle Produktionssituation, prüft die Ressourcenauslastung und integriert Eilaufträge so, dass das gewünschte Lieferdatum oder die gesetzte Priorität möglichst eingehalten werden. Dabei zeigt es potenzielle Auswirkungen auf andere Aufträge – wie etwa Verzögerungen, Rüstzeitkonflikte oder zusätzlichen Personal- bzw. Maschinenbedarf – direkt an. So können verantwortliche Personen fundiert abwägen und den Eilauftrag gezielt einsteuern.

Vor der finalen Terminzusage prüft proMExS automatisch die Verfügbarkeit von Personal und Material. Schichtpläne, Qualifikationsprofile und Lagerbestände werden in Echtzeit abgeglichen. Bei Engpässen schlägt das System alternative Termine oder Schichten vor und berechnet den frühestmöglichen Lieferzeitpunkt.

„Selbst wenn noch kein vollständiger Arbeitsplan für einen Eilauftrag vorliegt, kann dieser direkt in die Fertigung eingesteuert werden. Mitarbeitende erfassen am Terminal live, welche Arbeitsschritte sie ausführen und welches Verbrauchsmaterial sie einsetzen. Diese Echtzeitdaten fließen direkt in eine präzise Nachkalkulation ein“, sagt Tilmann Sack.

Volle Kontrolle durch Kennzeichnung und Visualisierung

Eilaufträge werden im System besonders gekennzeichnet und lassen sich dadurch schnell identifizieren und gezielt überwachen. Die integrierte Gantt-Chart-Ansicht zeigt auf einen Blick, welche Folgeaufträge sich möglicherweise verschieben – und in welchem Umfang. Ein integriertes Reporting-System macht zusätzlich alle relevanten Planabweichungen sichtbar und liefert eine fundierte Entscheidungsgrundlage.

„Mit proMExS behalten Unternehmen jederzeit den Überblick“, betont Tilmann Sack. „Änderungen lassen sich transparent bewerten, Risiken frühzeitig erkennen und Maßnahmen gezielt einleiten. So sinken Leerlaufzeiten und Produktionsausfälle deutlich – und die Planung wird insgesamt stabiler und effizienter.“

Die Sack EDV-Systeme GmbH mit Sitz in Schwäbisch Hall ist auf die Entwicklung von Software-Lösungen für die industrielle diskrete Fertigung spezialisiert. Die Lohnfertigung in der Metallbranche sowie der Maschinenbau stellen dabei die Hauptzielgruppen dar. Im Zentrum der Entwicklung steht die MES-Software proMExS® mit ihrem integrierten Fertigungsleitstand sowie einem PPS-Modul. Weitere Software-Module und die dazugehörige Dienstleistung ergänzen das Portfolio zu einer Komplettlösung im Sinne von Industrie 4.0.

Die MES-Software ermöglicht die intelligente Vernetzung von Produktionsdaten, erzeugt selbstregulierende Prozesse und eine transparente Produktion. proMExS® findet in der Fertigungsindustrie europaweit Einsatz. Neben einer Vielzahl von bereits bestehenden ERP-Schnittstellen besteht die Möglichkeit, über eine flexible REST-Schnittstelle neue Anbindungen sehr schnell und wirtschaftlich zu realisieren.

Das 1991 gegründete Unternehmen verzeichnet heute über 350 Kunden in ganz Europa – mit Schwerpunkten in Deutschland, Österreich, der Schweiz und Luxemburg. www.sackedv.com

