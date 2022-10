Christamaria Fiedler betritt belletristisches Neuland

Piccolo Mondo oder wohin mit dem Haus?

Christamaria Fiedler ist Kinder- und Jugendbuchautorin. Sie hat in der DDR und nach der Wiedervereinigung erfolgreiche Bücher geschrieben. Bekannt ist sie vor allem für die „Freche Mädchen“-Reihe, von der es mittlerweile unzählige Folgen gibt.

Gereizt hat sie aber auch immer Erwachsenenliteratur und so ist es nicht überraschend, dass sie mit „Piccolo Mondo“ endlich den Schritt in die Belletristik wagt.

Die Journalistin Lauretta Brill, verheiratet, zwei Kinder, erbt ein Haus – der Traum aller DDR-Bürger. Keine Goldgrube, wie vermutet, dafür oberpeinlich. Lauretta muss Urlaub im Verlag nehmen und lügen, dass sich die Balken biegen. Auch ihr Arbeitsplatz beginnt zu wackeln, ihre Ehe mit Magnus und am Ende sogar … die Berliner Mauer!

Entstanden ist nicht einfach nur ein klassischer Frauenroman, sondern ein spannendes Werk einer erfahrenen Autorin, das Geschichte erzählt und das Herz berührt.

Sollten Sie Christamaria Fiedler noch nicht kennen, so wird es Zeit! Holen Sie sich jetzt Ihr kostenloses Rezensionsexemplar und versüßen Sie sich die kalten Tage mit „Piccolo Mondo“.

PICCOLO MONDO oder wohin mit dem Haus?, erschienen im Verlag Deutsche Literaturgesellschaft,

ISBN: 978-3-03831-218-5, Christamaria Fiedler, gebunden, 259 Seiten, 18,00 Euro/23,40CHF

Leseprobe

