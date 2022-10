Top 10

Eines der weltweit bekanntesten Bauwerke, der Burj Khalifa, befindet sich in Dubai und ist 829 Meter hoch. Dieser prächtige Turm liegt neben der Dubai Mall, einer weiteren beliebten Attraktion des Emirats.

Der Anblick jedes Teils von Dubai ist eine Augenweide, aber der fantastische Burj Khalifa ist mit Sicherheit ein unvergesslicher Anblick. Und wenn man in den Schlaf fällt und mit dem Anblick des Burj Khalifa aufwacht, ist das ein weiteres Vergnügen.

Da es keine Grundsteuer gibt, die Rendite höher ist und die Anschaffungskosten niedriger, sind Immobilien in Dubai sowohl für Investoren als auch für Käufer attraktiv. Die finanzielle Nachfrage verstärkt sich jedoch, wenn man Wohnungen mit Blick auf den Burj Khalifa in Betracht zieht.

Ob Sie nun ein geräumiges Penthouse oder ein gemütliches Apartment suchen, in Dubai gibt es für jeden Geschmack und jede Vorliebe etwas. Wir stellen Ihnen einige der besten Wohngebäude vor, die einen kristallklaren Blick auf den majestätischen Burj Khalifa bieten.

Al Tajer-Residenzen

Wenn Sie auf der Suche nach Luxuswohnungen mit Blick auf den Burj Khalifa sind, sollten Sie sich auf den Weg zur kultigen Tajer Residence machen. Das Gebäude befindet sich in der berühmten Business Bay und bietet einen fantastischen Blick auf die Skyline der Stadt. Das Äußere des Gebäudes spiegelt das traditionelle Wüstenthema der VAE wider, während die Innenräume ebenso modisch und luxuriös sind.

Die Wohnungen sind geräumig und bieten Platz für größere Gruppen, so dass Sie sich keine Sorgen machen müssen, wenn Sie Gäste zu Besuch haben. Außerdem finden Sie alle grundlegenden Annehmlichkeiten wie Restaurants, Einzelhandelsgeschäfte und Freizeiteinrichtungen direkt vor Ihrer Haustür.

Burj Aussicht

Möchten Sie das höchste Gebäude der Welt aus nächster Nähe betrachten? Dann ist das Burj Vista die ideale Unterkunft für Sie. Die beiden schimmernden Türme der Wohnanlage stehen gegenüber dem Burj Khalifa und blicken auf die markanteste Seite des Bauwerks.

Der Wohnkomplex befindet sich im Herzen von Downtown Dubai. Vom Balkon aus können Sie nicht nur den Burj Khalifa sehen, sondern auch den begehrten Dubai Fountain. Außerdem gibt es Annehmlichkeiten, die den Bewohnern ein modernes Leben ermöglichen, darunter ein Schwimmbad, Spielplätze für Kinder und Fitnesscenter mit 24/7-Sicherheit.

The Address Fountain Views

The Address Fountain Views ist ein dreitürmiger Wohnkomplex mit Wohnungen mit Blick auf den Burj Khalifa. Es ist ein idealer Ort für alle, die die Schönheit Dubais abseits des hektischen Stadtlebens genießen möchten. Jedes Apartment in The Address Fountain View ist modern eingerichtet und bietet den Bewohnern ein Höchstmaß an Privatsphäre.

Vida Residences in der Innenstadt von Dubai

Entlang des berühmten Muhammad Bin Rashid Boulevards gelegen, bietet Visa Residences einige der besten Wohnungen mit Blick auf den Burj Khalifa. Der Wohnkomplex bietet seinen Bewohnern moderne Einrichtungen wie ein Fitnessstudio, eine Sauna, Swimmingpools und Grillplätze für Familientreffen.

Sie werden nicht nur die herrlichen Landschaften Dubais erleben, sondern auch die besten Restaurants der Stadt wie La Serre, Ting Irie und Mezza House leicht erreichen können. Ganz gleich, ob Sie beruflich oder im Urlaub hier sind, Sie werden die gewünschten Ziele schnell und einfach erreichen können.

Die Adresse Sky Views

Als Nächstes haben wir ein weiteres einzigartiges Wohnviertel für Sie im Angebot. The Address Sky Views liegt an der Sheikh Zayed Road und ist über die wichtigsten Autobahnen der Stadt erreichbar. Es bietet Apartments mit Blick auf den Burj Khalifa. Sie sind gut ausgestattet und verfügen über moderne Einrichtungen. In puncto Sauberkeit gibt es jedoch keine Konkurrenz. Der Komplex legt Wert darauf, dass der Müll regelmäßig entsorgt wird, und hat strenge Gesetze für alle, die dagegen verstoßen.

Wenn Sie sich noch ein besseres Bild vom höchsten Gebäude der Welt machen wollen, können Sie sich auf das Sky Deck begeben. Von dort aus haben Sie nicht nur den Turm, sondern die ganze Stadt im Blick. Die Bewohner haben auch direkten Zugang zur Dubai Mall, zu Restaurants und Cafés.

Die Adresse The Boulevard

Es gibt viele Hochhäuser in Downtown Dubai, die Wohnungen mit Blick auf den Burj Khalifa anbieten, doch dieser Cluster sticht aus gutem Grund heraus.

The Address The Boulevard befindet sich gegenüber der Dubai Mall. Die Apartments hier verfügen über ein Hauptschlafzimmer mit Einbauschränken, eine stilvolle Küche, ausgestattete Toiletten und Wohnzimmer. Und nicht zuletzt gibt es einen geräumigen Balkon mit Blick auf den atemberaubenden Burj Khalifa. Das Gebiet öffnet sich zu den zentralen Geschäftsvierteln auf der einen Seite und dem Herzen von Downtown auf der anderen Seite.

Die Residenzen

The Residences wurde von dem renommierten Unternehmen Emaar Properties ins Leben gerufen. Das Gebiet verfügt über 9 Wohntürme, so dass Sie je nach Platzangebot verschiedene Wohnmöglichkeiten haben. Für jedes Budget ist etwas dabei, von Wohnungen mit 1 bis 3 Schlafzimmern und Blick auf den Burj Khalifa.

Das Gebäude befindet sich rund um den pulsierenden Burj Lake, wo die Dubai Fountain die Nacht durchtanzt. Das Gebäude liegt auf einer kleinen Insel, einem perfekten Picknickplatz, und ist nur wenige Gehminuten vom schönen Burj Park entfernt. Jedes Jahr kommen Millionen von Touristen hierher, um die Festivals und Veranstaltungen zu besuchen, die in dieser Gegend stattfinden.

South Ridge

South Ridge ist eine Wohnsiedlung mit 6 Türmen, die im ausländischen Stil eingerichtet sind. Es ist eine Traumwelt für alle, die Eleganz und Komfort zugleich suchen. Während Touristenattraktionen, Freizeiteinrichtungen und andere Objekte in Downtown Dubai leicht zu erreichen sind, genießen Sie die produktiven Einrichtungen innerhalb des Komplexes.

Das Gebäude ist mit einem Fitnesscenter und einem Swimmingpool gut ausgestattet. Zur Erleichterung von Familien gibt es für Kinder einen separaten Spielbereich und eine haustierfreundliche Atmosphäre. Außerdem können die Bewohner im Sitzungssaal des Komplexes Jahresversammlungen und Konferenzen abhalten.

Volente Tower

Volente Tower ist ein exklusiver Cluster mit über 45 Wohneinheiten. Jede Einheit ist mit modernsten Annehmlichkeiten ausgestattet und verfügt über Galerien mit Blick auf den unglaublichen Burj Khalifa. Während man morgens mit diesem herrlichen Blick aufwacht, kann man sich später im individuell gestalteten Spa und den Außengärten erfrischen.

Den Bewohnern stehen auch ein gemeinsamer Innenhof und eine Dachterrasse zur Verfügung, auf der sie sich mit Freunden treffen können. Diese Wohnanlage grenzt außerdem an den Dubai Canal und die Marasi Street, so dass Sie Ihr Wochenende in dieser Gegend verbringen können. Das Dubai Bowling Centre ist jedoch einer der schönsten Orte, vor allem für Kinder und junge Erwachsene.

Boulevard Crescent

Schließen wir unseren Leitfaden für die besten Wohnungen mit Blick auf den Burj Khalifa mit Boulevard Crescent ab. Der Komplex mit seinen begehrten Wohnungen ist ein wichtiger Teil des Opernviertels. Er befindet sich am Mohammed Bin Rashid Boulevard.

Von den Balkonen aus hat man zwar einen herrlichen Blick auf den höchsten Turm der Welt, aber nichts ist vergleichbar mit einem Blick von der Poolterrasse auf dem Dach. Auf der Podiumsebene gibt es viele üppige Pools, in denen Erwachsene und Kinder Zeit verbringen können. Darüber hinaus gibt es im Erdgeschoss Restaurants und Einzelhandelsgeschäfte für Shopaholics.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Sie auf der Suche nach luxuriösen Wohnungen mit Blick auf den Burj Khalifa viele Möglichkeiten haben. Bei Immobilien-Welt sind unsere Fachleute bestrebt, das beste Wohnungsangebot für Ihre Bedürfnisse und Ihr Budget zu finden. Sie müssen also nicht länger davon träumen, neben dem höchsten Gebäude der Welt zu wohnen, solange es noch möglich ist.

