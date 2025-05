Christina Wöhlke beim International Speaker Slam

## Christina Wöhlke sprengt Fesseln und siegt beim International Speaker Slam

**Appel, 18.05.2025** – Unternehmerin Christina Wöhlke aus Appel nahm am 15. Mai 2025 beim International Speaker Slam in Wiesbaden teil und begeisterte mit ihrer Rede das Publikum. Das Event, das mit über 200 Teilnehmern aus 26 Ländern einen neuen Rekord aufstellte, fand auf zwei Bühnen parallel statt und dauerte bis in die späten Abendstunden.

Der International Speaker Slam bietet Experten eine Plattform, um ihre Herzensthemen einem breiten Publikum zu präsentieren. Wöhlke nahm diese Herausforderung an und hielt eine inspirie-rende Rede, die die Zuhörer ermutigte, ihre eigenen Grenzen zu überwinden.

„Loslassen, was Energie bindet, damit Führung wieder fließt“ – mit diesem Leitgedanken nahm sie ihr Publikum mit auf eine Reise, die persönliche Erfahrungen und tiefes Wissen auf eindrucksvolle Weise vereinte. Ihre Nahbarkeit und die Relevanz ihres Herzensthemas trugen dazu bei, dass ihr Auftritt Standing Ovations erhielt.

„Es war eine unglaubliche Erfahrung, Teil dieses internationalen Events zu sein“, sagte Wöhlke nach ihrem Auftritt. „Die Energie und die Vielfalt der Ideen haben mich sehr inspiriert. Ich glaube fest daran, dass wir alle das Potenzial haben, unsere Grenzen zu überwinden und unsere Träume zu verwirklichen. Es ist wichtig, dass wir uns gegenseitig ermutigen und inspirieren, diesen Weg zu gehen.“

Der International Speaker Slam in Wiesbaden war in diesem Jahr ein voller Erfolg. Die Organisatoren des International Speaker Slam zeigten sich beeindruckt von der Vielfalt der Themen und der Lei-denschaft der Redner. Die Veranstaltung bot eine einzigartige Plattform für Networking und den Austausch von Ideen. Mit zwei Bühnen, auf denen parallel die Reden stattfanden, wurde ein neuer Weltrekord für die Veranstaltung aufgestellt.

Die Teilnehmer hatten die Möglichkeit, von den Erfahrungen anderer Experten zu lernen und neue Impulse für ihre eigene Arbeit zu gewinnen. Christina Wöhlkes Auftritt zeichnete sich besonders durch ihre Nahbarkeit und die Relevanz ihres Themas aus. Sie schaffte es, das Publikum zu berüh-ren und zum Nachdenken anzuregen.

Die wordinc GmbH ist ein Boutique Sprachdienstleister und seit mehr als 18 Jahren erfolgreich am Markt.

wordinc optimiert für internationale Marken die mehrsprachige Marken- und Produktkommunikation. Ganz nebenbei sorgt Christina Wöhlke parallel auch für ein Wohlfühlgefühl bei Unternehmerinnen und Unternehmern, die genau wie sie selber manchmal an Grenzen stoßen und diese sprengen wollen.

