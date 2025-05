Tunap Sports rüstet UCI World Tour Team Intermarche-Wanty aus

Tunap Sports, Hersteller von Fahrradpflege, ist offizieller Ausrüstungspartner des UCI World Tour Teams Intermarche-Wanty sowie des UCI Continental Development Teams Wanty-NIPPO-Re-Uz. Im Rahmen dieser Partnerschaften stellt Tunap Sports dem belgischen Rennsportteam hochwertige Produkte für erstklassige Fahrradreinigung und -pflege zur Verfügung. Die Fahrräder der Profis sind so bei der wichtigsten Rennserie im Profi-Radsport stets in bestem Zustand – sauber, gut gepflegt und jederzeit einsatzbereit. Mit Intermarche-Wanty finden die Tunap Sports Produkte den Weg zurück in die Tour de France.

„Die enge Zusammenarbeit mit den Profiteams ermöglicht es uns, unsere Produkte auf die Herausforderungen im Profisport abzustimmen. Es ist uns eine Ehre, das Team Intermarche-Wanty als offizieller Ausrüster für Fahrradpflege zu unterstützen. Unsere leistungsfähigen Produkte haben sich bereits bei World Tour Mechanikern bewährt. Sie erleichtern ihnen die Arbeit und sorgen dafür, dass die Fahrer immer mit einer perfekt gepflegten Kette und einem blitzsauberen Rad an den Start gehen. Für uns ist die Zusammenarbeit essentiell, um unsere Produkte kontinuierlich zu verbessern und unseren hohen Standard zu halten“, sagt Björn von Dressler, Head of Division Sports.

Durch den engen Austausch mit den Profimechanikern erhält Tunap kontinuierliches Feedback zur Performance der Produkte, das direkt in die Produktentwicklung einfließt. So wird sichergestellt, dass die Produkte den hohen Anforderungen im Profibereich gerecht werden. „Diese Partnerschaft ist daher für uns und unsere Kunden und Kundinnen ein echter Mehrwert. Unser Ziel bleibt dabei klar: Beste Performance und eine einfache Anwendung“, sagt Andrea Reif, Senior Digital-Marketing-Managerin bei Tunap.

Tunap Sports entwickelt Fahrradpflegeprodukte, die höchsten Ansprüche gerecht werden. Alle Produkte – vom Antriebsreiniger über das Kettenöl bis zur Rahmenpflege – sind einfach in der Anwendung und stark in der Wirkung. Die Profi-Sportler verwenden die Produkte unter Extrembedingungen. Die Rückmeldung zu den angewendeten Produkten liefert wertvolle Impulse, um professionelle Fahrradpflege kontinuierlich zu verbessern, zu vereinfachen und nachhaltiger zu machen. Davon profitieren nicht nur Profis, sondern alle Fahrradbegeisterten. Über die Web- und Social-Media-Kanäle teilt Tunap Sports diesen Prozess mit der Community.

Mehr Informationen zum Sortiment an hochwertigen Fahrradpflegeprodukten von Tunap Sports unter https://tunap-sports.com/

Die Tunap Group zählt weltweit zu den Technologieführern in der Herstellung von Aerosolen, Schmierstoffen und Reinigern für industrielle und technische Anwendun-gen. Produkte von Tunap pflegen und schützen und kombinieren innovative Chemie mit hohem Nachhaltigkeitsanspruch. Rund 30.000 Kunden weltweit vertrauen be-reits auf Produkte und Systeme von Tunap. Bekannte Lösungen sind das Klimaan-lagen-Reinigungssystem „airco well“ sowie die Techniklinie „Tunap Sports“ für erst-klassige Fahrradreinigung und -pflege. Tunap bietet Forschung, Entwicklung, Pro-duktion und Vertrieb aus einer Hand. Seit fünf Jahrzehnten ist das Familienunter-nehmen zuverlässiger Partner der Industrie.

Die Tunap Group hat ihren Hauptsitz in Wolfratshausen. Weitere Produktionsstan-dorte sind Lichtenau bei Chemnitz und Märstetten in der Schweiz. Weltweit ist Tunap in 17 Märkten in Europa, Amerika und Asien mit eigenen Gesellschaften ver-treten. Insgesamt beschäftigt die Tunap Group über 700 Mitarbeitende und erzielt einen Jahresumsatz von rund 269 Millionen Euro (2024).

Mehr über die Tunap Group und ihre innovativen Produkte und Konzepte erfahren Sie unter tunap.com.

Bildquelle: @cyclingmedia_agency