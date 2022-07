Christoph Kugelmann wird Chief Operating Officer (COO) der Etengo AG

Mannheim, 04.07.2022 – Mit Wirkung zum 01. Juli 2022 beruft der Aufsichtsrat Christoph Kugelmann in den Vorstand der Etengo AG. In seiner Funktion als Chief Operating Officer wird er neben dem Chief Executive Officer, Alexander Raschke, die Geschäftsentwicklung des auf IT-Freelancing spezialisierten Personaldienstleisters vorantreiben. Er wird sich dabei insbesondere um Struktur und Ausrichtung des Vertriebs sowie um den Auf- und Ausbau des Etengo-Freelancer-Netzwerks kümmern.

Christoph Kugelmann stieß im Januar 2020 zur Etengo AG und war zuletzt als Sales Director für die vertrieblichen Geschicke des Mannheimer Personaldienstleisters verantwortlich, der 2022 mit einem voraussichtlichen Umsatzwachstum von mehr als 30 Prozent das erfolgreichste Jahr der Unternehmensgeschichte erzielen wird. Auch der erfolgreiche Ausbau des deutschlandweiten Niederlassungsnetzwerks von Etengo trägt die Handschrift von Christoph Kugelmann. Zuvor war er mehrere Jahre als Unternehmensberater bei den Wirtschaftsprüfungsgesellschaften PwC und KPMG aktiv. Christoph Kugelmann studierte an der Universität Augsburg Betriebswirtschaftslehre.

“Ich freue mich, Christoph Kugelmann an meiner Seite zu haben. Gemeinsam werden wir unsere Wachstumsstrategie weiterhin erfolgreich umsetzen,” so Alexander Raschke. Auch Christoph Kugelmann selbst freut sich über den Meilenstein in seiner Karriere: “Wir haben ambitionierte Ziele und sind einzigartig in einem wachstumsstarken Zukunftsmarkt positioniert. Ich freue mich darauf, mich in verantwortlicher Position noch stärker einbringen zu können.”

Die Etengo AG gestaltet als spezialisierter Personaldienstleister für IT-Freelancing die Grundlage der digitalen Zukunft: Mit rund 200 Mitarbeitern organisiert das Unternehmen mit Sitz in Mannheim, Frankfurt am Main, Düsseldorf, Dresden und Berlin für seine Kunden – Unternehmen aller Größen und aller Branchen – den projektbasierten Einsatz hochqualifizierter Digital- und IT-Spezialisten.

