VisorTech Kompakter WLAN-Design-Rauchmelder RWM-190.app

Warnt akustisch, optisch und per App vor Rauchentwicklung in der Wohnung

– Zuverlässig dank fotoelektrischer Rauch-Erkennung

– Der WLAN-Rauchmelder warnt mit lauten 85 dB

– Stummschalt-Funktion bei Rauchmelder-Fehlalarm

– Austauschbare 2-Jahres-Batterie

– Kostenlose App ELESION für weltweite Benachrichtigung bei Alarm

– Voll kompatibel zu Geräten mit Smart-Life- und Tuya-App

Mit den kompakten WLAN-Design-Rauchmeldern RWM-190.app von VisorTech schützt man sich und seine Familie vor unbemerktem Feuer: Dazu stattet man wichtige Räume wie Flur, Schlaf- und Wohnzimmer mit diesen Rauchmeldern aus. So ist man gegen die Gefahren von Feuer in seinem Zuhause bestens gerüstet.

Im Ernstfall kaum zu überhören: Mit lauten 85 dB lässt der Alarmton keine Zweifel offen! So bringt man sich und seine Familie schnell in Sicherheit. Und im Falle eines Fehlalarms sorgt man mit nur einem Tastendruck wieder für Ruhe.

Per App “ELESION” weltweit die volle Kontrolle behalten: So bekommt man einen Alarm auch dann mit, wenn man draußen den Garten pflegt oder im Wald spazieren geht. Und ist man gerade auf Reisen, lässt man Bekannte oder die Nachbarn schnell nach dem Rechten sehen!

Das Smart Home automatisieren: Sind andere kompatible Geräte mit der App gekoppelt, steuert man alles zentral – direkt über das Smartphone! Die Geräte lassen sich sogar miteinander vernetzten und können mit kompatiblen Lichtschaltern, Steckdosen, LED-Lampen, Sicherheits-Installationen wie Bewegungs- und Wassermeldern, Heizlüftern u.v.m. verbunden werden. Schon bündelt und steuert man alle Geräte bequem zentral – direkt über das Smartphone!

Das bestehende Smart-Life- und Tuya-System erweitern: Hat man bereits Smarthome-Geräte, die man per entsprechender App steuert, gibt es eine gute Nachricht. Unsere ELESION-Geräte sind mit den Smart-Life- und Tuya-Geräten kompatibel. So bedient man auf Wunsch alle Geräte gemeinsam – auch per automatischer Funktionen!

– Zuverlässige Raucherkennung und weltweite App-Benachrichtigung

– Akustischer Alarm: laute 85 dB

– Hohe Sicherheit: geprüft nach DIN EN 14604:2005/AC:2008

– WiFi-kompatibel: unterstützt WLAN-Standards IEEE 802.11b/g/n (2,4 GHz)

– Kostenlose App “ELESION” für iOS und Android: informiert weltweit bei Alarm

– Automatische Funktionen programmierbar, z.B. zum Einschalten eines Lichts im Alarmfall u.v.m.

– Optischer Alarm: LED leuchtet bei Alarm auf

– Testknopf für Funktionsprüfung und Stummschaltung bei Fehlalarm

– Warnung bei niedrigem Batteriestand

– Rauch-Intensität: 0,100 – 0,160 d/m

– Temperatur-Bereich: -10 – 55 °C

– Kompatibel zum Smart-Life-System: ELESION- sowie Smart-Life- und Tuya-Geräte können auf Wunsch zu einem Smarthome-System kombiniert werden

– Stromversorgung: austauschbare Batterie Typ CR123A für bis zu 2 Jahre Laufzeit

– Maße (Ø x H): 80 x 32 mm, Gewicht: 72 g

– WLAN-Rauchwarnmelder RWM-190.app inklusive Batterie, Montagezubehör (2 Dübel, 2 Schrauben, 1 Klebepad) und deutscher Anleitung

– EAN: 4022107393539

Preis: 22,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-3150-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-ZX3150-3103.shtml

Auch als Sets erhältlich:

VisorTech Komptaker WiFi Design Rauchmelder RWM-190.app mit weltweiter Benachrichtigung 3er

Preis: 62,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-3151-625

VisorTech Komptaker WiFi Design Rauchmelder RWM-190.app mit weltweiter Benachrichtigung 5er

Preis: 99,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-3152-625

VisorTech Komptaker WiFi Design Rauchmelder RWM-190.app mit weltweiter Benachrichtigung 10er

Preis: 189,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-3153-625

Presseinformation mit Bilderlinks: https://magentacloud.de/s/HXnomztfTaGdTJ7

PEARL – Der Online-Shop für Elektronik, PC- & Büro-Zubehör & MEHR

Firmenkontakt

PEARL GmbH

Daniel C. Ludwig

PEARL-Straße 1-3

79426 Buggingen

07631-360-0

07631-360-444

service@pearl.de

http://www.pearl.de

Pressekontakt

PEARL GmbH

Heiko Loy

PEARL-Straße 1-3

79426 Buggingen

07631-360-480

07631-360 42 480

presse@pearl.de

http://www.pearl.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.