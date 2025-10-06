Citadines knackt die 200

Größte Ascott-Marke jetzt mit 205 Häusern und rund 35.000 Einheiten – Dynamisches Wachstum dank schneller Umwandlungen und geografischer Diversifizierung – Viele Neueröffnungen in asiatisch-pazifischen Ländern

Die Aparthotels von Citadines bleiben auf Wachstumskurs und haben nun erstmals über 200 Häuser in ihrem Portfolio. Insgesamt umfasst das globale Citadines-Angebot aktuell 205 Häuser mit rund 35.000 Einheiten; 127 davon, also mehr als 60 Prozent, mit etwa 22.000 Einheiten sind bereits in Betrieb.

Wie The Ascott Limited (Ascott) berichtet – Ascott ist ein globaler Hospitality-Konzern, zu dem auch Citadines im Bereich der oberen Mittelklasse gehört – kamen allein seit der Neuausrichtung der Marke vor drei Jahren rund 50 Standorte mit circa 8.000 Einheiten hinzu. Entscheidend für das schnelle Wachstum war eine zielgerichtete Asset-Light-Strategie mit Management- und Franchise-Vereinbarungen. Auch legt Ascott für Citadines jetzt ein stärkeres Augenmerk auf Tier-2- und Tier-3-Märkte. So ist die Marke unter anderem in Städten wie Colmar (Frankreich), Liverpool (Vereinigtes Königreich), Hobart (Australien) sowie Tangier und Marrakesch (beide Marokko) neu vertreten.

Transformation innerhalb weniger Wochen

Ein weiteres Erfolgsrezept ist die Möglichkeit, bereits bestehende Betriebe sehr zügig in ein Citadines Aparthotel umzuwandeln, was auf etwa ein Viertel der jüngsten Neuzugänge zutrifft. So eröffnete das Citadines City Centre Liverpool nach nur dreimonatiger Konversionsphase im Juni 2025, während der Übergang zum Citadines Antasari Jakarta im August 2025 sogar binnen drei Wochen vollzogen wurde.

Wandel zu einer Weltmarke

Mit der starken internationalen Ausrichtung über die Kontinente hinweg ist es Ascott seit der Übernahme von Citadines im Jahr 2004 gelungen, aus der stark auf Europa ausgerichteten Marke einen globalen Anbieter zu formen. Heute sind rund 70 Prozent des Citadines-Angebotes im asiatisch-pazifischen Raum zu finden sowie 20 Prozent in Europa. Zu den stark wachsenden Regionen gehören die Türkei, der Nahe Osten und Afrika.

Die weltweite Präsenz von Citadines spiegelt sich auch im Produkt wider, das eine internationale Klientel mit unterschiedlichsten Wünschen und Bedürfnissen anspricht. Dazu werden die komfortablen, großzügig geschnittenen Apartments mit den vielen praktischen Vorzügen eines Hotels zusammengeführt. Die Unterkünfte mit ihren vollausgestatteten Küchen eignen sich nicht nur zum Übernachten, sondern auch zum Kochen, Wohnen und Arbeiten. Weitere typische Annehmlichkeiten bei Citadines sind ein umfassendes Frühstücksbuffet, der Waschsalon im Haus, Arbeitsbereiche sowie der kostenlose Kaffee in den großen Lobbys.

Premiere für Citadines in Strandzielen

Das ursprünglich für attraktive Innenstadtlagen entwickelte Konzept von Citadines überträgt Ascott jetzt auch auf Standorte außerhalb urbaner Zentren wie der vietnamesischen Insel Phu Quoc. Dort entsteht direkt an einem Badestrand das neue Citadines Selavia Phu Quoc mit 348 Einheiten. Es soll 2027 eröffnen und wird auch über ein Spa, Veranstaltungsräume sowie Essensangebote rund um die Uhr verfügen. Im Jahr darauf, 2028, ist die Eröffnung des Citadines Mactan Cebus Resort auf den Philippinen mit 303 Einheiten geplant. Hier rücken Erholung und Wellness ganz in den Mittelpunkt, weshalb sich die Gäste nicht nur auf ein Spa, sondern auch auf viele weitere Annehmlichkeiten wie Beachfront-Pools und einen weiteren Pool auf dem Dach des Hauses freuen dürfen.

„Citadines ist nicht nur Ascotts größte, sondern dank ihrer Ausrichtung auf internationale Gäste auch eine unserer am schnellsten wachsenden Marken“, so Tan Bee Leng, Chief Commercial Officer bei Ascott. „Ganz bewusst öffnen wir Citadines weiter und reagieren damit auf die Gewohnheiten vieler Stammgäste, in deren Alltag sich die Grenzen zwischen Arbeit, Freizeit und dem Drang, Neues zu erleben, zunehmend auflösen. Diesen Lebensstil unterstützen wir bei Citadines auf vielfältige Weise, etwa mit den flexibel nutzbaren Gästezimmern und Apartments, dem Check-in im Stile eines Cafes sowie unseren Angeboten, die zu Entdeckungen einladen oder das persönliche Wohlbefinden steigern.“

20 Neueröffnungen bis Ende 2026

Die Erfolgsgeschichte von Citadines setzt sich in den kommenden Monaten mit allein 20 Neueröffnungen bis Ende 2026 fort. Dazu gehören das Citadines on the Pier Hobart (Australien), das Citadines Vue Aston Phnom Penh (Kambodscha), das Citadines Paragon Davao (Philippinen), das Citadines Hongkou Plaza Shanghai und das Citadines Huadu Guangzhou (beide China), das Citadines Connect West Surabaya (Indonesien) und das Citadines Racine Casablanca (Marokko).

Weitere Informationen zu Citadines gibt es auf www.discoverasr.com/de/citadines und www.discoverasr.com/de.

Seit der Eröffnung von The Ascott Singapore im Jahr 1984, dem ersten Appartment Hotel der internationalen Marke im asiatisch-pazifischen Raum, hat sich Ascott zu einem vertrauenswürdigen Gastgewerbeunternehmen mit rund 990 Häusern weltweit entwickelt. Ascott hat seinen Hauptsitz in Singapur und ist in mehr als 230 Städten in über 40 Ländern im asiatisch-pazifischen Raum, in Zentralasien, Europa, im Nahen Osten, in Afrika und in den USA vertreten. Das breit gefächerte Angebot an Unterkünften umfasst Serviced Apartment Hotels und unabhängige Seniorenwohnungen sowie Studentenwohnungen und Mietwohnungen. Zu den preisgekrönten Marken gehören Ascott, Citadines, lyf, Oakwood, Quest, Somerset, The Crest Collection, The Unlimited Collection, Preference, Fox, Harris, POP!, Vertu und Yello. Mit Ascott Star Rewards (ASR), dem Treueprogramm von The Ascott Limited, genießen die Mitglieder exklusive Privilegien und Angebote in den teilnehmenden Häusern. In diesem Jahr feiert Ascott sein 40-jähriges Bestehen im Gastgewerbe mit dem Start von Ascott Unlimited, einer ganzjährigen Kampagne die unlimitierte Möglichkeiten, Auswahl, Freiheit und Gutes bieten wird. Ascott Unlimited steht für eine Zukunft der unlimitierten Möglichkeiten vor dem Hintergrund des globalen Wandels und der sich verändernden Perspektiven des Reisens. Ascott Unlimited markiert Ascotts Ambitionen, neue Wege zu beschreiten und ein Sprungbrett für das nächste Wachstumskapitel als globales Gastgewerbeunternehmen zu sein. Mehr über Ascott Unlimited unter www.discoverasr.com/ascottunlimited

