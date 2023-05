CKE Restaurants ernennt Max Wetzel zum Chief Executive Officer

Franklin, USA/Frankfurt, 31.05.2023 – CKE Restaurants Holdings, Inc. („CKE“), Muttergesellschaft von Carl’s Jr.® und Hardee’s®, hat Max Wetzel zum Chief Executive Officer ernannt, der die Nachfolge von Ned Lyerly antritt.

Max Wetzel bringt umfangreiche Erfahrung im Franchising, in der Gastronomie und im Aufbau von Handelsmarken mit. Zuvor war Wetzel Chief Operating Officer von Papa John’s International, Inc., einem der weltweit größten Franchisegeber für Restaurants mit über 5.000 Restaurants in 48 Ländern und Territorien. Dort leitete er den radikalen Kurswechsel der Marke zu starkem Wachstum und Rentabilität.

„Das gesamte CKE-Team hat in den letzten Jahren ein großartiges Unternehmen aufgebaut und enorm viel erreicht. Ich sehe eine riesige Chance, auf diesen Errungenschaften aufzubauen und das Wachstum der Marken Carl’s Jr. und Hardee’s zu beschleunigen“, erklärt Max Wetzel.

„Wir freuen uns, Max Wetzel an der Spitze von CKE zu begrüßen. Seine langjährige Erfahrung, Marken zu führen und ihr Wachstumspotenzial auszuschöpfen, ist perfekt für Carl’s Jr.® und Hardee’s® auf ihrem Weg, das nächste Kapitel aufzuschlagen“, ergänzt Sarah Spiegel, Vorstandsmitglied von CKE.

Über CKE Restaurants Holdings, Inc.

CKE Restaurants Holdings, Inc. („CKE“), ein privates Unternehmen mit Sitz in Franklin, Tennessee, USA, betreibt mit Carl’s Jr. und Hardee’s zwei beliebte regionale Marken, die für hochwertige und innovative Menüs wie 100 Prozent Black Angus Thickburgers®, frisch gebackene Biscuits und Hand-Breaded Chicken Tenders™ bekannt sind. Sowohl in den USA als auch international sind Carl’s Jr. Restaurants LLC und Hardee’s Restaurants LLC mit über 3.800 Restaurants im Franchise- oder Eigenbetrieb in 44 US-Bundesstaaten und 43 internationalen Märkten und U.S. Übersee-Territorien vertreten. Für weitere Informationen über CKE besuchen Sie bitte www.ckefranchise.com oder die Websites seiner Marken www.carlsjr.com und www.hardees.com

