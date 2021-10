Claranet baut Position aus und belegt laut ISG-Studie jetzt auch auf europäischer Ebene Spitzenplatz bei Managed Container Services

ISG zeichnet Claranet in der Studie “ISG Provider Lens™ – Container Services & Solutions 2021” als einen “Rising Star” im Segment Managed Container Services in Europa aus

Frankfurt am Main, 13.10.2021: Der Managed Service Provider Claranet wurde in der aktuellen Benchmark-Studie des Marktforschungs- und Beratungsunternehmens Information Services Group (ISG) “ISG Provider Lens™ – Container Services & Solutions 2021” als “Rising Star” unter den Anbietern von Managed Container Services auf dem europäischen Markt klassifiziert.

Die Auszeichnung verleiht ISG Unternehmen, die sich in den vergangen zwölf Monaten herausragend entwickelt haben und über ein hohes Zukunftspotenzial verfügen.

“Mit seinen starken Open-Source-Referenzen, der flexiblen Preisgestaltung und einer großen Auswahl an Service-Modellen ist Claranet ein “Rising Star” im Bereich Managed Container in Europa” – so die Meinung der ISG-Analysten.

Als große Stärke von Claranet wertet ISG das vorhandene Fachwissen für die Erstellung von Containern in Verbindung mit Expertise für den laufenden Betrieb von Kubernetes (“Day 2 Operations”), um Kunden dabei zu unterstützen, die Komplexität von Kubernetes zu managen.

Überzeugen konnte Claranet auch mit einer großen Flexibilität bei den Angeboten: Der Managed Service Provider bietet eine breite Palette von Container Services an, von vollständig verwalteten Service-Modellen, die an Service Level Agreements (SLAs) gebunden sind, über Modelle mit geteilter Verantwortung (Shared Responsibility) bis hin zu rein selbstverwalteten Ansätzen, bei denen Claranet lediglich die Plattform bereitstellt.

Als Pionier im Kubernetes-Bereich in Europa engagiert sich Claranet zudem stark für die Open-Source-Gemeinschaft und hat zu zahlreichen Open-Source-Projekten wie Kubernetes, Kubespray, Rancher, Prometheus, Terraform und Ansible beigetragen.

“ISG positionierte Claranet in Deutschland bereits 2019 als einen “Leader Germany” im Segment “Managed Container as a Service””, sagt Olaf Fischer, Geschäftsführer von Claranet Deutschland. “Das wir jetzt auch auf europäischer Ebene und noch dazu in einem Umfeld, das von großen Systemintegratoren bestimmt wird, eine Spitzenposition als “Rising Star” erreicht haben, ist für uns ein Beleg unserer Leistungsfähigkeit als international agierender Spezialist für Managed Container Services und Ansporn, unsere Position in Zukunft weiter zu festigen und auszubauen.”

Weitere Informationen über Claranet sind verfügbar unter www.claranet.de

Über Claranet

Claranet unterstützt Unternehmen mit innovativen Cloud-Hosting- und Netzwerk-Services bei ihrer Digitalisierung. Der Managed Service Provider ist darauf spezialisiert, unternehmenskritische Umgebungen auf flexiblen Cloud-Infrastrukturen zu hosten und unter höchsten Sicherheits-, Performance- und Verfügbarkeitsanforderungen agil zu betreiben. Mit über 2500 Beschäftigten realisiert Claranet Private-, Public- und Hybrid-Cloud-Umgebungen. Betrieben werden die Cloud-Lösungen in 43 Rechenzentren sowie auf Public-Cloud-Infrastrukturen wie AWS, Google Cloud und Azure. Kunden wie die Aktion Mensch, Airbus, Leica und Gruner + Jahr vertrauen auf diese Services für ihre Portale, E-Commerce-Plattformen oder andere geschäftsrelevante Anwendungen. Die Cloud-Hosting- und Netzwerk-Services von Claranet entsprechen höchsten Standards für Datenschutz, Datensicherheit, Business Continuity Management sowie Qualitätsmanagement. In Studien von renommierten Analystenhäusern belegt Claranet regelmäßig Spitzenpositionen, etwa in Gartners “Magic Quadrant 2019” für “Data Center Outsourcing and Hybrid Infrastructure Managed Services, Europe” sowie im ISG-Report “ISG Provider Lens™ – Next-Gen Private/Hybrid Cloud – Data Center Services & Solutions 2021”.

Firmenkontakt

Claranet GmbH

Dr. Ingo Rill

Hanauer Landstr. 196

60314 Frankfurt

+49 (0)69-408018 215

info@claranet.de

https://www.claranet.de

