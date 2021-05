Club meets Gym: JOHN REED Fitness Music Club kommt nach Erlangen

Internationales Fitness- und Lifestylekonzept mit Live DJ-Sets und Streetart

Erlangen, 18.05. 2021 – Szeneclub oder Fitnessstudio? Beides! Am Montag, den 17. Mai, öffnete in der Nägelsbachstraße 26 in Erlangen der JOHN REED Fitness Music Club ( https://johnreed.fitness/club-erlangen) seine Türen für ein exklusives Presse-Preview. Vorgestellt wurde ein einzigartiges Fitnesskonzept, das den Anspruch hat, die Region und die Menschen vor Ort so bald wie möglich um ein sportliches Highlight zu bereichern. Denn wer hier trainiert, hat nicht nur die Wahl zwischen den modernsten Workout-Möglichkeiten und Tiefenentspannung in der kunstvoll gestalteten Wellness-Area, sondern bekommt auch noch ordentlich was auf die Ohren: Die Beats angesagter DJ-Größen – zweimal wöchentlich live im Club – und das eigens kuratierte JOHN REED Radio sorgen für die passende Musik zum Workout. Das Zusammenspiel von Fitness, Musik, Kunst und Design macht das Training bei JOHN REED zum einzigartigen Erlebnis.

Guter Sound ist das zentrale Element aller JOHN REED Fitness Music Clubs weltweit

Zusätzlich zum kosmopolitischen und edlen Interieur, das von vielen Designelementen verschiedener Kulturen und Epochen sowie einem individuellen Lichtkonzept geprägt ist, entsteht im Zusammenspiel mit Artpieces nationaler und internationaler Künstler eine einzigartige Atmosphäre und das ganz besondere JOHN REED Feeling. In Erlangen waren kreativ am Werk: Streetart-Künstlerin Ale Senso, die sich unter anderem auf einer der Außenwände im Wellnessbereich des Clubs verewigt hat, Graffiti-Artist CUKE, der die Gestaltung des gesamten Eingangsbereichs und des Tresens übernommen hat, sowie Typographie-Spezialist VESUV, der mit Kalligraphie-Kunst viele Oberflächen kunstvoll veredelte.

Einmal mehr positioniert sich damit JOHN REED als internationale Fitness- und Lifestylemarke aus Berlin, die alle Sinne ihrer Members beim Training anspricht. Design, Trainingsvielfalt und Live DJs kreieren einen besonderen Mix aus Formen, Farben und Materialien. Einen Mix der inspiriert und bewegt und immer wieder neu motiviert.

Workout und Wellness – Beats und Kunst auf rund 2.620 Quadratmetern

Im Erlanger JOHN REED Fitness Music Club wird Trainierenden auf rund 2.620 m2 alles geboten, was das Fitness-Herz begehrt: klassisches Cardio-, Geräte-, Freihantel- und Functional Training genauso wie geführte Gruppen-Workouts, Live-Kurse und Personal Training. In zwei Kursräumen stehen den Mitgliedern darüber hinaus virtuelle CYBEROBICS Kurse mit über 100 On Demand Workouts und LIVE Classes zur Verfügung. Diese sind auf unterschiedliche Trainingslevel und -ziele ausgerichtet und bieten sowohl Frauen als auch Männern ein optimales Spektrum. Trainierende können also ganz individuell ihren Schwerpunkt wählen: von Fettverbrennung, Muskelaufbau, Beweglichkeit bis hin zu Tanz, Entspannung oder Cycling. Und wer sich bei diesem vielseitigen Angebot ausgepowert hat, kann im Anschluss noch richtig relaxen. Dazu lädt der große Wellnessbereich inklusive Whirlpools und Saunen – je einmal für Damen und einmal für Männer – und der kunstvoll gestaltete Ruheraum samt Außenbereich ein.

Spezielle Eröffnungsangebote rund um das Grand Opening

Im Rahmen der anstehenden Open Days des JOHN REED Fitness Music Clubs in Erlangen gibt es bereits spezielle Pre-Sale Angebote, die sich an jeden richten, der nach langen Monaten des Lockdowns bald wieder richtig trainieren möchte. So winken beispielsweise bei Abschluss eines 2-Jahresvertrags sowohl bei einer Gold- als auch Silver-Mitgliedschaft 6 Gratismonate für die ersten fünfhundert Interessierten.

Die Ersparnis kann damit je nach gewählter Mitgliedschaft über 400 Euro betragen. Und die beinhaltet je nachdem nicht nur die Nutzung aller Training- und Wellnessbereiche des Clubs, sondern auch weitere Benefits wie beispielsweise kostenloses Parken oder die Nutzung der CYBEROBICS App und noch vieles mehr. Ein weiteres Highlight ist die weltweite Nutzung aller JOHN REED Clubs derselben Kategorie. Dazu zählen derzeit beispielsweise Standorte wie Istanbul, Wien und Berlin.

Sicherheit und Hygiene

Sobald es die geltenden Hygiene- und Sicherheitsbestimmungen in Bayern und vor Ort in Erlangen erlauben, öffnet JOHN REED Fitness seine Türen für alle Mitglieder und Interessierten. Alle Sicherheitsmaßnahmen werden vollständig umgesetzt. Dazu zählen die bereits bekannten Regeln zum dauerhaften Tragen einer FFP2-Maske in geschlossenen Räumen als auch das Einhalten eines Sicherheitsabstandes von mindestens zwei Metern. Darüber hinaus ist bei Zutritt zum Club ein tagesaktueller negativer Antigentest vorzuzeigen. Zur Gewährleistung eines sicheren Trainings finden sich alle Hygienehinweise an mehreren prominenten Stellen außen und innen im Club – genauso wie Desinfektionsanlagen in jedem Trainingsbereich.

JOHN REED steht für guten Sound, außergewöhnliches Design und eine Trainingsvielfalt, mit der einem anspruchsvollen Workout nichts mehr im Weg steht. Der Fokus liegt auf der passenden Musik zum Training, die von regelmäßig auflegenden DJs und dem JOHN REED Radio präsentiert wird. Dazu schaffen kosmopolitische Designelemente eine ganz besondere Clubatmosphäre. Aus diesem Mix entsteht das einzigartige JOHN REED Feeling.

In Deutschland gibt es bereits 24 JOHN REED Fitness Music Clubs, darunter einen Women”s Club in Berlin, sowie acht Clubs weltweit – Budapest, Prag, Venedig, Salzburg, Linz, Zürich, Istanbul, Los Angeles und Wien. In Erlangen eröffnet damit der 34. Club insgesamt und bereits der 25. Standort in Deutschland. Weitere JOHN REED Clubs sind bereits für 2021 in vielen internationalen Metropolen geplant, darunter Paris, London und Rotterdam.

JOHN REED Fitness Music Club Erlangen

Adresse: Nägelsbachstr. 26, 91052 Erlangen

Öffnungszeiten: Mo.-Fr.: 06:00 – 23:00 | Sa/So/Feiertag: 08:00 – 22:00 (regulär)

Zeiten gelten ab Eröffnungstag vorbehaltlich situationsbedingter behördlicher Anordnungen

Kontakt

JOHN REED Fitness

Kolja Leoni

Saarbrücker Straße 38 38

10405 Berlin

+49 30 2100 35-452

presse@johnreed.fitness

https://johnreed.fitness/club-erlangen

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.