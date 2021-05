Zuwachs bei IAD GmbH: Enzo Bauer verstärkt Vertriebsteam

Korschenbroich, 18. Mai 2021 – Mit Enzo Bauer hat sich die IAD GmbH einen weiteren erfahrenen Mitarbeiter an Bord geholt, der seit Mai 2021 das Vertriebsteam unterstützt. Nachdem in den vergangenen turbulenten Zeiten viele Herausforderungen gemeistert, aber auch Chancen ergriffen wurden, blickt das Unternehmen mit Sitz in Korschenbroich damit gestärkt in die Zukunft.

HiFi-Spezialist mit langjähriger Erfahrung

Mit Enzo Bauer konnte die IAD GmbH einen erfahrenen Mitarbeiter gewinnen: Der Dreißigjährige war zuvor elf Jahre beim renommierten Home-Entertainment-Spezialisten Sound Brothers in Kassel beschäftigt, wo er umfangreiches Know-how sowohl in der Technik als auch in der Kundenbetreuung erwerben konnte. Thomas Henke, Geschäftsführer der IAD GmbH, freut sich auf die Zusammenarbeit: “Wir sind sehr glücklich, mit Enzo Bauer einen dynamischen neuen Mitarbeiter gefunden zu haben, der unser Team mit kundenorientierter Arbeitsweise, hoher Fachkompetenz und großem Organisationstalent effizient unterstützen wird.”

Eine perfekte Ergänzung des IAD Teams

Mit der Verpflichtung des geprüften Handelsfachwirts unterstreicht das Vertriebsunternehmen den eigenen Anspruch, optimalen Service mit individueller Beratung und effizienter Auftragsabwicklung zu bieten. Um dies auch bei gesteigerter Nachfrage konsequent zu gewährleisten, bietet Enzo Bauer seit Mai 2021 tatkräftige Unterstützung in Vertrieb und Innendienst. Hier steht er in erster Linie dem langjährigen Mitarbeiter Krey Baumgartl zur Seite und stellt seine mehr als zehn Jahre Branchenerfahrung für alle Anfragen von Händlern und Endkunden zur Verfügung. Mit dieser Verstärkung des Teams stellt die IAD GmbH sicher, auch in Zeiten der Veränderung weiterhin Betreuung auf gewohnt hohem Niveau zu bieten. “Es ist großartig, Teil eines so erfahrenen und erfolgreichen Teams zu sein”, erklärt Enzo Bauer. “Ich freue mich auf eine gute Zusammenarbeit mit den zahlreichen tollen Kunden und Partnern der IAD GmbH!”

Über die IAD GmbH

Das Vertriebsunternehmen wurde 2001 unter dem Namen IAG (Deutschland) GmbH als Tochterrma des “International Audio Group” Konzerns gegründet. 2008 entstand daraus die unabhängige IAD GmbH, die vom zentralen Sitz in Korschenbroich am Niederrhein deutschlandweit Audioprodukte an den Fachhandel vertreibt. Seit den Anfängen als Distributor für traditionsreiche britische HiFi-Marken und professionelle Beschallungssysteme wurde das Portfolio stetig erweitert und umfasst unter anderem marktführende Brands im Bereich Custom Installation & Multiroom. Die IAD GmbH vertreibt in Deutschland unter anderem Marken wie Audiolab, Luxman, Wharfedale, Quad, Mission, Lumin und Leak. Mit einem professionell betreuten Fachhandels-Netzwerk, großer Lagerkapazität und einer eigenen Service-Abteilung agiert die IAD GmbH schnell, zuverlässig und flexibel für ihre Vertriebskunden.

