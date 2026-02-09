CMC Markets: Andreas Lipkow wird neuer Chef-Marktanalyst in Frankfurt

Frankfurt am Main, 09. Februar 2026 — CMC Markets ( www.cmcmarkets.com), ein weltweit führender Anbieter von Online-Trading für Privatanleger und Plattform-Technologielösungen für institutionelle Partner, verstärkt sein Team in Frankfurt mit Andreas Lipkow, der ab sofort die Position des Chef-Marktanalysten für die DACH-Region übernimmt. In dieser Position wird der mit 30 Jahren Börsenerfahrung ausgestattete gebürtige Berliner regelmäßig die Finanzmärkte kommentieren und analysieren und den Kunden von CMC Markets exklusiv zur Verfügung stellen.

Von der Pike auf den Börsenhandel an der Frankfurter Wertpapierbörse kennengelernt, liegt sein Fokus neben der fundamentalen und technischen Analyse von Währungen, Kryptos, Rohstoffen, Anleihen und den weltweiten Aktienmärkten auf dem computergestützten Handel und dem Thema Digitalisierung. Als bekannter und allseits geschätzter Kapitalmarktexperte wird Lipkow ab sofort CMC Markets mit seinen Einschätzungen in den Medien und der Öffentlichkeit vertreten.

„Mit Andreas Lipkow holen wir uns einen versierten Kenner der Finanzmärkte ins Haus, der seine Erfahrungen in Form von praxisorientierten Anleitungen unseren Kunden weitergeben wird, um sie fit für ihr Trading zu machen“, freut sich Christine Romar, Head of Europe CMC Markets, über den Neuzugang. „Damit beweisen wir nicht nur ein weiteres Mal, dass wir es mit den Themen Ausbildung und Service für unsere Kunden ernst meinen. Der erfolgreiche Autor von Büchern über Strategien über alle Assetklassen hinweg ist zudem der ideale Begleiter auf unserem Weg hin zu einem Multi-Asset-Broker“, so Romar weiter.

Lipkow kommt von der Comdirect, wo er fast zehn Jahre lang in ähnlicher Position tätig war. Von 2012 bis 2016 war er Geschäftsführer einer auf den computergestützten Handel fokussierten Eigenvermögensverwaltung und verantwortete dort die strategische Ausrichtung und ständige Weiter- und Neuentwicklung der vollautomatisierten Handelssysteme. Lipkow ist als Vortragsredner und Seminarleiter für Finanz-, Trading- und Investmentthemen gefragt und moderiert regelmäßig einen Börsenpodcast. Zudem betreibt er einen YouTube-Kanal mit Inhalten zu Geldanlage, Trading und Investing. Als Dozent an der Frankfurt School of Finance & Management vermittelt der Finanzmarktexperte den Studenten praxisnahes Wissen zu Börse, Anlagestrategien und Risikomanagement. 2024 erschien sein erstes Buch über Finanzen mit dem Titel „Erfolgreich strategisch anlegen: Ihr unkomplizierter Weg zum Börsenerfolg“.

Das ist auch das Motto von Andreas Lipkow zu seinem beruflichen Neustart in der Mainmetropole: „Seit über 30 Jahren handele ich nun schon mit Aktien, Anleihen, Derivaten und anderen Finanzprodukten. Als Trader und Market Maker unter anderem an der Frankfurter Wertpapierbörse habe ich meine Erfahrungen in einer wilden Zeit mit der Asien-Krise, dem Platzen der Dotcom-Blase, der US-Hypothekenkrise und der Eurokrise gesammelt. Börse ist seitdem meine Leidenschaft, die ich ab sofort mit den Kunden von CMC Markets teilen will, damit sie mit ihren individuellen Anlagestrategien in die Lage versetzt werden können, unkompliziert an der Börse erfolgreich zu handeln“, so Lipkow.

Die CMC Markets Germany GmbH ist ein von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) unter der Registernummer 154814 zugelassenes und reguliertes Unternehmen und eine 100-prozentige Tochtergesellschaft der CMC Markets UK Plc mit Sitz in London, einem der weltweit führenden Anbieter von Online-Trading und Plattform-Technologielösungen für institutionelle Partner. CMC Markets bietet Anlegern die Möglichkeit, Differenzkontrakte (Contracts for Difference oder kurz „CFDs“) über die Handelsplattform „Next Generation“ oder den Metatrader 4 (kurz „MT4“) zu traden. Anleger können über 12.000 verschiedene Werte als CFDs handeln, darunter Indizes, Aktien, Anleihen, Rohstoffe, Exchange Traded Funds (ETFs) sowie Krypto-/Währungspaare. Für institutionelle Partner steht eine breite Palette an Firmenkonten, API-, White- oder Grey-Label-Lösungen zur Verfügung. Die 1989 von Peter Cruddas in London gegründete Unternehmensgruppe verfügt heute über Büros u.a. in Deutschland, Australien und Singapur. CMC Markets Plc ist an der Londoner Börse notiert. Weitere Informationen über das Unternehmen finden Sie unter www.cmcmarkets.de und www.cmcmarkets.com/group/

Disclaimer

Die Inhalte dieser Pressemitteilung/dieses Artikels (nachfolgend: „Inhalte“) sind Bestandteil der Marketing-Kommunikation der CMC Markets Germany GmbH (nachfolgend „CMC Markets“) und dienen lediglich der allgemeinen Information. Sie stellen keine unabhängige Finanzanalyse und keine Finanz- oder Anlageberatung dar. Sie sollten nicht als maßgebliche Entscheidungsgrundlage für eine Anlageentscheidung herangezogen werden. Die Inhalte sind niemals dahin gehend zu verstehen, dass CMC Markets den Erwerb oder die Veräußerung bestimmter Finanzinstrumente, einen bestimmten Zeitpunkt für eine Anlageentscheidung oder eine bestimmte Anlagestrategie für eine bestimmte Person empfiehlt oder für geeignet hält. Insbesondere berücksichtigen die Inhalte nicht die individuellen Anlageziele oder finanziellen Umstände des einzelnen Investors. Die in den Inhalten wiedergegebenen Bewertungen, Schätzungen und Prognosen reflektieren die subjektive Meinung des jeweiligen Autors bzw. der jeweils zitierten Quelle, können jederzeit Änderungen unterliegen und erfolgen ohne Gewähr. In jedem Fall haftet CMC Markets nicht für Verluste, welche Sie direkt oder indirekt durch eine Anlageentscheidung erleiden, die Sie aufgrund der Inhalte getroffen haben.

CFDs sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 70% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren, und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Sie sollten auch unsere Risikowarnungen für die jeweiligen Produkte lesen. Anlageerfolge in der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft.

