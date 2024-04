Co-created: Cita Maass launcht eine Modekollektion für Mollige und Plus Size Frauen

Influencerin und Unternehmerin Cita Maass hat eine co-created Curvy Kollektion an den Start gebracht. Ihr Kooperationspartner lanciert damit erstmals eine reine Große Größen Kollektion und plant sein Portfolio im Plus Size Segment noch weiter auszubauen.

PlusPerfekt: Es tut sich was in Sachen Große Größen

Es wurde höchste Zeit, dass sich im Große Größen Segment wieder mal etwas tut. Cita Maas, aktuell vielen als Influencerin und Inhaberin eines Brautmodenstudios für Große Größen bekannt, war schon 2018 gemeinsam mit ihrer Schwester Lea Teilnehmerin der Gründershow „Jung Weiblich Boss“. Keine Geringere als Designerin Jette Joop hatte in der TV-Staffel die beiden unter ihre Fittiche genommen. Mit Felicity Design, so lautete damals der Name ihres Onlineshops für Schmuck, präsentierten sich Cita und Lea Maass in der Sendung. Während der Staffel entstand die Idee zu CitaLea, einem Onlineshop für Plus Size Mode, der allerdings mittlerweile eingestellt wurde. Unter dem Namen Cita Maass co-created by About You ist nun eine neue Curvy Kollektion online. Erhältlich sind die Modelle in den Konfektionsgrößen 44 bis 54.

Cita Maass will die Schönheit in allen Größen feiern

Die Kollektion soll ein Zusatzangebot für Frauen sein, die sich durch die limitierte Größenauswahl bei trendigen Kleidungsstücken eingeschränkt fühlen. Cita Maass war dabei von Anfang an die Wunschpartnerin des Online-Shops, der das Angebot im Curvy Segment strategisch weiter ausbauchen möchte. Die Kollektion sei speziell auf die Bedürfnisse und Wünsche kurviger Frauen zugeschnitten, heißt es. Die Modelle sollen Eleganz mit modernem Design vereinen und ein vielfältiges Angebot an trendigen, alltagstauglichen Pieces für Frühjahr und Sommer bieten.

Mehr Infos und Fotos von Citas Modekollektion für Curvy Frauen findest du auf PlusPerfekt.de/fashion.

PlusPerfekt ist ein Magazin für Plus Size Fashion, Trends & LifeStyle. Einmal jährlich erscheinen zudem die PlusPerfekt Editionen Business & Wellbeing und Curvy Bride als Print- und eMagazin.

Kontakt

PlusPerfekt – OnlineMagazin für Plus Size Fashion, Trends & LifeStyle

Christine Scharf

Untere Ringstr. 48

97267 Himmelstadt

09364 8157951



https://www.PlusPerfekt.de

Bildquelle: About You