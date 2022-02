Coinbase Crypto Report Europe zeigt 2021 deutlich wachsende Marktakzeptanz von Krypto-Assets

Laut Coinbase Crypto Report Europe gewinnt der Krypto-Asset-Markt immer mehr Bedeutung und ist auf dem Weg zu einem etablierten Segment des Kapitalmarktes

Berlin, 08.02.2022 – Coinbase, die globale Krypto-Plattform, stellt den neuen Coinbase Crypto Report Europe 2021 vor. Der Coinbase Crypto Report Europe (CCRE) wird vom Frankfurt School Blockchain Center im Auftrag von Coinbase herausgegeben und untersucht den Krypto-Asset-Sektor in Deutschland und Europa. Dazu erhebt und wertet das Frankfurt School Blockchain Center gemeinsam mit INTAS.tech regelmäßig Daten zum Verhalten, Investitionsklima und Demographie von Krypto-Asset-Besitzern in Europa aus. Zusätzlich gibt der CCRE einen Überblick zu Themen wie dem Ersteinstieg von Krypto-Investoren in den Krypto-Asset-Markt und der Nutzung kryptospezifischer Investmentmöglichkeiten wie z.B. Staking und Krypto-Zinsinvestments. Der CCRE vergleicht außerdem das Verständnis der Marktteilnehmer hinsichtlich traditioneller Vermögenswerte und Krypto-Assets.

Der CCRE hat zum Ziel, den wachsenden Krypto-Asset-Sektor im deutschen und europäischen Raum regelmäßig zu analysieren. Die wiederkehrende Durchführung dient dazu, aktuelle Entwicklungen zu beleuchten, Transparenz zu schaffen, sowie frühzeitig Trendwenden innerhalb der Krypto-Asset-Industrie zu erkennen. Der CCRE basiert auf Umfragen innerhalb der Bevölkerung der sechs größten Volkswirtschaften Europas.*

“Mit dem Coinbase Crypto Report Europe veröffentlichen das Frankfurt School Blockchain Center, INTAS.tech und Coinbase ein umfassendes Lagebild zur Adoption von Krypto-Assets unter Privatanlegern in Deutschland und Europa”, sagt Prof. Dr. Philipp Sandner, Leiter des Frankfurt School Blockchain Centers. “Die verbesserten regulatorischen Rahmenbedingungen in Europa sowie ein zunehmend stabiles Ökosystem an Blockchain-Unternehmen begünstigen die positive Entwicklung des gesamten Sektors. Dies ist eine mittelfristige Perspektive, weil diverse Krypto-Assets kürzlich deutlich nachgegeben haben.”

“Die Daten, die das Frankfurt School Blockchain Center für diesen Coinbase Report ausgewertet hat, demonstrieren wie gerade eine neue Assetklasse heranwächst”, sagt Sascha Rangoonwala, Country Manager Germany bei Coinbase. “Zwar steht die Krypto-Adoption noch am Anfang. Und auch die Volatilität ist weiterhin hoch. Aber wir sehen, dass die Dynamik der Adoption deutlich zunimmt. Coinbase freut sich, den Coinbase Crypto Report Europe zur Verfügung zu stellen, der durch verlässliche, objektive Daten diese Dynamik transparent macht.”

Krypto-Asset-Markt gewinnt immer mehr Bedeutung

Die für den CCRE erhobenen Daten belegen klar, dass der Krypto-Asset-Markt immer mehr Bedeutung gewinnt und auf dem Weg zu einem etablierten Segment des Kapitalmarktes ist. Das verdeutlichen insbesondere folgende zwei Erkenntnisse des CCRE: Erstens nimmt die Popularität von Krypto-Assets innerhalb der Bevölkerung deutlich zu. In den Jahren von 2019 bis 2021 sind 60% der befragten Krypto-Asset-Besitzer erstmalig in den Krypto-Asset-Markt eingestiegen (Grafik unten). Der Trend deutet einen erheblichen Zuwachs in den nächsten Jahren an.

“Trotz der vergleichsweise ausgeprägten Volatilität ist die langfristige Entwicklung der Krypto-Ökonomie vielversprechend”, kommentiert Timo Emden, Gründer von Emden Research und Market Analyst, die Dynamik. “Die Daten des CCRE bestätigen das. Im Zuge der weiteren Etablierung dieser neue Assetklasse wächst bei allen Marktteilnehmern das Bedürfnis nach Daten, die umfassend über den gesamten Krypto-Markt oder einzelnen Marktsegmente informieren. Der CCRE bietet genau das.”

Dass der Krypto-Asset-Markt auf dem Weg zu einem etablierten Segment des Kapitalmarktes ist, wird auch durch eine zweite wichtige Erkenntnis aus dem CCRE belegt: Ein Großteil der Krypto-Asset-Besitzer nutzt seine Krypto-Bestände aktiv, anstatt eine “Buy-and-Hold”-Strategie zu verfolgen (Grafik unten). So gaben 44% der Befragten an, dass sie ihre Bestände aktiv durch Staking, Krypto-Zinsinvestments oder Margin Trading vermehren. Weitere 9% gaben an, ihre Bestände als Krypto-Kreditsicherheiten einzusetzen.

Verständnis für Krypto-Assets schnell gewachsen

Der CCRE erfasst auch, wie verbreitet das Verständnis für traditionelle Vermögenswerte gegenüber solchem für Krypto-Assets ist (Grafik unten). Demnach ist bei den Anlegern eine geringere Kenntnis über Krypto-Assets als über traditionelle Vermögenswerte wie Aktien vorhanden: 49% der Befragten gaben an, gute bis sehr gute Kenntnisse über traditionelle Assetklassen zu besitzen. In Bezug auf Krypto-Assets sagten das 34%.

“Bemerkenswert daran ist, dass Krypto-Assets im Vergleich zu traditionellen Vermögenswerten vergleichsweise jung sind”, ordnet Sandner die Zahlen ein. “Vor diesem Hintergrund ist das Wissen, welches sich um Krypto-Assets aufgebaut hat, bemerkenswert. Grund hierfür könnte das breite Angebot an digitalen Weiterbildungsinhalten rund um das Blockchain-Ökosystem sein, welches sich einer großen Nachfrage erfreut. Auch die ausgeprägte Social-Media-Kultur verfängt vor allem bei jüngeren Menschen.”

Der vollständige Coinbase Crypto Report Europe 2021 steht hier zum Download bereit:

https://intas.tech/wp-content/uploads/2022/02/Coinbase_Crypto_Report_Europe_2021_DE.pdf

Hier steht der vollständige Coinbase Crypto Report Europe 2021 auf Englisch zum Download bereit

https://intas.tech/wp-content/uploads/2022/02/Coinbase_Crypto_Report_Europe_2021_EN.pdf

* Methodik der Befragung

Durchführung der Online-Umfrage im Zeitraum September 2021 durch Qualtrics LLC. Die Teilnehmer wurden in den Ländern Deutschland (n=1011), Frankreich (n=1021), Großbritannien (n=1021), Italien (n=1006), Niederlande (n=1006) und Spanien (n=1016) befragt.

Über das Frankfurt School Blockchain Center

Das Frankfurt School Blockchain Center ist als Think Tank und Forschungszentrum konzipiert und beschäftigt sich mit den Implikationen der Blockchain-Technologie für Unternehmen und Wirtschaft. Zudem bietet das Center eine Plattform zum Wissensaustausch für Entscheidungsträger, Start-ups, Technologie- und Industrieexperten. Es wird sowohl neue Forschungsimpulse setzen als auch Lehrangebote für Studierende und Executives entwickeln. Dabei konzentriert sich das Center vor allem auf die Bereiche Banken, Energie, Industrie 4.0 und Mobilität.

Über INTAS.tech

INTAS.tech ist ein Blockchain-Beratungsunternehmen, dass von der Frankfurt School und Plutoneo gegründet wurde und speziell auf die Bedürfnisse von Finanzorganisationen zugeschnitten ist. INTAS.tech fokussiert sich auf die Integration und den Umgang mit Digital Assets sowie der strategischen Bewertung von Blockchain-Einsatzmöglichkeiten und deren Implementierung.

Coinbase erschafft die neue Krypto-Ökonomie – die dank Blockchain-Technologie fairer, zugänglicher, effizienter und transparenter ist. Im Jahr 2012 hatte Brian Armstrong, Gründer der Coinbase Global, Inc., eine revolutionäre Idee: Alle Menschen auf der Welt sollten die Möglichkeit haben, digitale Werte wie Bitcoin auf einfache und sichere Weise zu senden und empfangen. Seitdem hat das Unternehmen eine zuverlässige und intuitive Plattform gebaut, die einfachen Zugang zu einer breiten Krypto-Produktpalette bietet. Coinbase Global, Inc. ist an der Nasdaq unter dem Börsenkürzel COIN gelistet.

Im Juni 2021 erhielt die Coinbase Germany GmbH, ein Tochterunternehmen der Coinbase Global, Inc., als erstes die Erlaubnis zur Erbringung des Kryptoverwahrgeschäfts in Deutschland.

