CompAir bringt die neue Generation der ölfreien Ultima-Kompressoren auf den Markt – bis zu 50 % kompakter

CompAir hat seine führende ölfreie Kompressorbaureihe Ultima erweitert und präsentiert eine neue Leistungsklasse von 55 bis 110 kW – mit einer Stellfläche, die bis zu 50 Prozent kleiner ist als bei vergleichbaren ölfreien Kompressoren.

Die neue Serie basiert auf einem völlig neuen Antriebskonzept und bietet branchenführende Volumenströme und Effizienz. Mit einem Geräuschpegel ab 69 dB(A) gehört Ultima zu den leisesten ölfreien Kompressoren auf dem Markt.

Mit einer Stellfläche von weniger als zwei Quadratmetern ist die neue Ultima 34 Prozent kompakter als die erste Generation und bis zu 50 Prozent kleiner als viele Wettbewerbsmodelle – ein entscheidender Vorteil für moderne Produktionsumgebungen mit begrenztem Platzangebot. Die neue Ultima ist für einen maximalen Betriebsdruck von bis zu 10 bar und Volumenströme bis zu 20 m³/min verfügbar.

Das Herzstück von Ultima bilden zwei hochmoderne, ölfreie Verdichterstufen, die direkt durch die U-Drive-Technologie von CompAir angetrieben werden. Zwei Hochgeschwindigkeits-Permanentmagnetmotoren ersetzen das herkömmliche Getriebedesign, was Reibungsverluste minimiert und eine hohe Effizienz über den gesamten Betriebsbereich gewährleistet. Darüber hinaus übertreffen die Motoren die höchste IE5-Effizienzklasse und das gesamte Antriebskonzept erreicht zusätzlich die IES2-Klassifizierung.

Traditionelle zweistufige ölfreie Kompressoren werden über ein einzelnes Getriebe betrieben, das viel Energie verbraucht und große Mengen Öl zur Schmierung benötigt.

Im Gegensatz dazu setzt Ultima auf ein digitales Getriebekonzept, bei dem jede Verdichterstufe unabhängig mit optimaler Drehzahl betrieben wird. So passt sich der Kompressor dynamisch an den Druckluftbedarf an und erzielt maximale Energieeffizienz – bei jeder Auslastung.

Ultima nutzt Wasser in einem geschlossenen Kreislauf zur Kühlung der Verdichtergehäuse. Dies ermöglicht eine bessere Wärmeübertragung und Kühlleistung als bei ölgekühlten Systemen – ein Garant für reine Druckluft. Zudem werden die Komponenten weniger belastet und es kann kein Schmutz eindringen – das senkt langfristig die Wartungskosten.

Alle Ultima-Kompressoren können optional mit Wärmerückgewinnung ausgestattet werden. Dabei können bis zu 90 Prozent der bei der Verdichtung entstehenden Wärme zurückgewonnen werden – Wärme, die sonst verloren ginge. So lassen sich Wassertemperaturen von bis zu 90 °C erzielen – ideal für Heiz- oder Prozesswärmeanwendungen.

Die Wärmerückgewinnung erfolgt bei den wassergekühlten Modellen vollständig intern – somit entfällt der Bedarf an großen Luftkanälen oder Abstand zwischen den Kompressoren. Das spart zusätzlich Platz bei der Installation.

CompAir bietet verschiedene Wärmerückgewinnungslösungen an, unter anderem die Integration in das schlüsselfertige E-max-System mit Wärmetauschern, Pumpen und Steuerung – alles in einem anschlussfertigen Modul.

Jede Ultima-Einheit kann nachträglich innerhalb des Bereichs von 55 bis 110 kW aufgerüstet werden. Sollte der Druckluftbedarf in der Zukunft steigen, können Anwender einfach auf eine leistungsstärkere Ultima-Variante umstellen – ohne einen neuen Kompressor kaufen zu müssen. Das spart Zeit und Kosten für Neuanschaffung und Lieferzeiten.

Die bewährte Delcos XL SE7 Steuerung mit 7-Zoll-Touchscreen bietet eine benutzerfreundliche und intuitive Bedienoberfläche. Realtime-Anzeigen der Betriebsdaten und grafische Trendanalysen ermöglichen eine einfache Diagnose und Überwachung der Druckluftversorgung. Die Steuerung ist voll kompatibel mit CompAir SmartAir Master zur Steuerung von bis zu 12 festen oder drehzahlgeregelten Kompressoren. Ultima ist zudem serienmäßig mit iConn ausgestattet – einer cloudbasierten Plattform zur Analyse der Druckluftanlage. iConn bietet zustandsbasierte Überwachung und vorausschauende Wartung, um ungeplante Ausfälle zu vermeiden.

Alle Modelle werden mit dem Assure-Servicevertrag von CompAir und verlängerter Garantie angeboten.

David Bruchof, Produktmanager für ölfreie Kompressortechnologien bei CompAir, erklärt:

„Seit ihrer Markteinführung im Jahr 2017 hat sich Ultima weltweit als effiziente, wirtschaftliche und zuverlässige Lösung für ölfreie Druckluft bewährt. Bei der Entwicklung der nächsten Generation standen drei Kundenanforderungen im Fokus: erstens noch bessere Effizienz und Leistung, zweitens höchste Zuverlässigkeit und Luftreinheit – und drittens einfache Bedienung und Flexibilität bei künftigen Anforderungen. Das Ergebnis ist eine intelligentere, sauberere und platzsparendere Lösung für die Erzeugung ölfreier Druckluft.“

Auf der Grundlage seiner über 200-jährigen Konstruktionserfahrung bietet CompAir ein umfassendes Portfolio an zuverlässigen, energieeffizienten Kompressoren, Trocknern und Zubehörteilen, die sich für sämtliche Anwendungen eignen. CompAir verfügt über ein ausgedehntes und engagiertes Netzwerk an Vertriebsunternehmen und Händlern weltweit, die ihr globales Know-how mit lokaler Verfügbarkeit kombinieren und dafür sorgen, dass die moderne Kompressortechnologie von CompAir den Support erhält, den sie verdient. CompAir ist längst ein führender Anbieter von Druckluftlösungen und hat einige der energieeffizientesten und nachhaltigsten Kompressoren von heute entwickelt, mit denen Kunden ihre Umweltziele erreichen und übertreffen.

CompAir ist Teil von Ingersoll Rand Inc.

