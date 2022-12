Controlware ist „Top Company 2023“ auf kununu

Dietzenbach, 8. Dezember 2022 – Das Arbeitgeber-Bewertungsportal kununu hat Controlware als „Top Company 2023“ ausgezeichnet. Das jährlich verliehene Siegel prämiert die Unternehmensprofile mit den besten Bewertungen und ist laut einer aktuellen YouGov-Studie für 45 Prozent der Jobsuchenden bewerbungsrelevant.

Jedes Jahr erfüllen nur rund 5 Prozent der auf kununu bewerteten Unternehmen die Voraussetzungen für die prestigeträchtige Einstufung als „Top Company“. Die Kriterien, die es zu erfüllen gilt, sind:

– Mindestens sechs kununu Bewertungen von Mitarbeitenden seit Bestehen des Profils. Bewertungen von Bewerbern werden nicht mitgezählt

– Scores von mindestens 3,8 Sternen, sowohl in der Gesamtbewertung als auch bei den Bewertungen der Mitarbeitenden

– In den zurückliegenden zwölf Monaten muss der durchschnittliche Bewertungs-Score der Mitarbeitenden ebenfalls bei mindestens 3,8 Sternen liegen

– Mindestens zwei neue Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Eine aktualisierte Bewertung zählt hier auch als neue Bewertung

Der Score basiert auf anonymen Bewertungen von Mitarbeitenden und ehemaligen Mitarbeitenden, die ihren Arbeitgeber in vier Hauptkategorien und mehreren Unterkategorien mit Sternen von eins bis fünf und kurzen Texten bewerten können. Mit einer Bewertung von 3,9 liegt der Score von Controlware über den Mindestanforderungen des Siegels und über dem Durchschnittswert von 3,8 in der IT-Branche. Controlware wird von 87 Prozent der Personen, die eine Bewertung abgeben haben, als Arbeitgeber weiterempfohlen.

„Für viele Jobsuchende ist kununu heute oft die erste Anlaufstation, um sich über mögliche neue Arbeitgeber zu informieren – und zu erfahren, wie bestehende und ehemalige Mitarbeitende das Unternehmen einschätzen“, erklärt Isabell Schwenzer, HR Director bei Controlware. „Dass wir von unserer Belegschaft auf dieser unabhängigen und kritischen Plattform über dem Branchendurchschnitt bewertet worden sind – und sogar zum kleinen Kreis der Top-Companies gehören – ist eine Leistung, auf die wir zurecht stolz sein können.“

Mehr über das „Top Company“-Siegel von kununu

Das „Top Company“-Siegel wird seit 2015 von kununu an die bestbewerteten Unternehmen verliehen. Im Jahr 2021 wurden die Regeln für die Vergabe des renommierten Siegels umfassend überarbeitet und die Kriterien verschärft. So soll die Aussagekraft des jährlich vergebenen Siegels in einer sich schnell wandelnden Arbeitswelt und unter stetig ändernden Anforderungen vergrößert werden. Seit der Anpassung vergibt Kununu das „Top Company“-Siegel nur noch an fünf Prozent der Unternehmen, die auf dem Portal gelistet sind.

Über Controlware GmbH

Die Controlware GmbH, Dietzenbach, ist mit mehr als 800 Mitarbeitern und einem Umsatz von ca. 330 Mio. Euro einer der führenden unabhängigen IT-Dienstleister und Managed Service Provider in Deutschland. Das 1980 gegründete Unternehmen entwickelt, implementiert und betreibt anspruchsvolle IT-Lösungen für die Data Center-, Enterprise- und Campus-Umgebungen seiner Kunden. Das Portfolio erstreckt sich von der Beratung und Planung über Installation und Wartung bis hin zu Management, Überwachung und Betrieb von Kundeninfrastrukturen durch das firmeneigene ISO 27001-zertifizierte Customer Service Center. Zentrale Geschäftsfelder der Controlware sind die Bereiche Network Solutions, Collaboration, Information Security, Data Center & Cloud sowie IT-Management. Controlware arbeitet eng mit national und international führenden Herstellern zusammen und verfügt bei den meisten dieser Partner über den höchsten Zertifizierungsgrad. Das ISO 9001-zertifizierte Unternehmen unterhält ein flächendeckendes Vertriebs- und Servicenetz mit 16 Standorten in DACH. Im Bereich der Nachwuchsförderung kooperiert Controlware mit renommierten deutschen Hochschulen und betreut durchgehend um die 50 Auszubildende und Studenten. Zu den Unternehmen der Controlware Gruppe zählen die Controlware GmbH, die ExperTeach GmbH, die Networkers AG und die productware GmbH.

