Controlware sichert sich F5 Platin-Partnerstatus auch für 2025

Dietzenbach, 13. November 2024 – Controlware wurde im Rahmen des F5 Unity+ Partner Programms für ein weiteres Jahr in Folge als „Platinum Partner“ zertifiziert. Mit der erfolgreichen Re-Zertifizierung trägt F5 der hohen Beratungs- und Umsetzungskompetenz des IT-Dienstleisters und Managed Service Providers bei gemeinsamen Projekten Rechnung.

Controlware zählt seit über 15 Jahren zu den führenden deutschen F5 Partnern und steht Unternehmen aller Branchen bei der Planung und bei der operativen Umsetzung anspruchsvoller F5 Projekte zur Seite. Der MSP überzeugt dabei mit einem breiten Angebot an Professional Services, umfassender Beratungskompetenz und langjähriger Erfahrung – von der Planung über die Bereitstellung bis hin zum Betrieb der Lösungen.

Michael Berg, Channel Director Central and East Europe bei F5 Networks, erklärte anlässlich der Re-Zertifizierung: „Controlware hat wieder eindrucksvoll unter Beweis gestellt, dass das Team nicht nur bestens mit unseren Lösungen vertraut ist, sondern den Kunden mit einem breiten Service-Angebot auch greifbaren Mehrwert bietet. Wir freuen uns daher sehr, Controlware auch zukünftig im höchsten Partnerstatus einzustufen – und schon bald gemeinsam die nächsten spannenden Projekte anzugehen.“

„Die Einstufung im höchsten F5 Partnerrang ist ein Beleg für das umfassende Know-how, das unsere Experten auszeichnet – und das es uns ermöglicht, Kunden ganzheitlich in den Bereichen Security, Netzwerk, Data Center und Cloud zu unterstützen“, erklärt Adam Hufnagel, Team Lead Business Development Data Center & Cloud bei Controlware. „Dabei profitieren die Unternehmen auch von den umfangreichen Best Practices, die wir in zahlreichen F5 Projekten aufgebaut haben. Auf diese Weise sind wir in der Lage, für jede Herausforderung eine maßgeschneiderte Lösung zu finden.“

Über Controlware GmbH

Die Controlware GmbH zählt zu den Markt- und Qualitätsführern unter den IT-Dienstleistern und Managed Service Providern in Deutschland. Das Unternehmen ist Teil der Controlware Gruppe mit insgesamt rund 1.000 Mitarbeitenden und einem Umsatz von über 400 Mio. Euro, zu der auch die Networkers AG sowie Controlware Österreich gehören. Als Digitalisierungspartner von mittelständischen und großen Unternehmen sowie von Behörden und Einrichtungen der öffentlichen Hand entwickelt, implementiert und betreibt Controlware agile und resiliente IT-Lösungen in den Bereichen Network Solutions, Information Security, Data Center & Cloud, Collaboration, IT-Management und Managed Services – und unterstützt Kunden dabei, die Weichen für einen wirtschaftlichen, zukunftssicheren und nachhaltigen IT-Betrieb zu stellen. Dabei stehen wir unseren Kunden in allen Projektphasen zur Seite: von der Beratung und Planung bis hin zur Realisierung und Wartung. Als MSP mit einem eigenen ISO 27001-zertifizierten Customer Service Center reicht unser Angebot von Betriebsunterstützung bis zu kompletten Managed Services für Cloud-, Data Center-, Enterprise- und Campus-Umgebungen. Zudem bieten wir umfassende Cyber Defense Services. Neben unserem eigenen flächendeckenden Vertriebs- und Servicenetz mit 16 Standorten in DACH, die gemäß ISO 9001-zertifiziert sind, unterhalten wir internationale Partnerschaften und sind so in der Lage, anspruchsvolle globale Projekte abzuwickeln. Seit unserer Gründung im Jahr 1980 arbeiten wir eng mit den national und international führenden Herstellern sowie innovativen Newcomern zusammen und sind bei den meisten dieser Partner im höchsten Qualifizierungsgrad zertifiziert. Besonderes Augenmerk legen wir auf die Nachwuchsförderung: Seit vielen Jahren kooperieren wir mit renommierten deutschen Hochschulen und betreuen durchgehend rund 50 Auszubildende und Studenten.

