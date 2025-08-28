Cor Diaboli Taschenbuch

„Cor Diaboli“ – neuer Fantasy-Roman von Tanja Elias

Am 16. Juni 2025 erscheint mit „Cor Diaboli“ der neue Fantasy-Roman von Tanja Elias. Das Werk verbindet Dark Fantasy mit psychologischer Tiefe und romantischen Spannungsfeldern und richtet sich an Leserinnen und Leser, die atmosphärische, düstere Erzählungen schätzen.

Bereits vor der offiziellen Veröffentlichung verzeichnet das Buch 4,6 von 5 Sternen bei 36 Bewertungen auf Amazon und wurde für den Amazon Storyteller Award 2025 nominiert.

Mit Cor Diaboli präsentiert Bestsellerautorin Tanja Elias ein packendes Kindle-Only Fantasy-Abenteuer. In einer Welt, in der gefallene Engel, Dämonen und Vampire über das Schicksal der Menschheit herrschen, verliert Starlight an ihrem 18. Geburtstag alles: Ihre Familie wird brutal ermordet, ihre Schwester entführt. Getrieben von Rache lässt sie sich zur Kriegerin ausbilden, um dem skrupellosen Engel-König Damontiz-Andaris gegenüberzutreten.

Vier Jahre später führen ihre Nachforschungen sie direkt in die Fänge verhängnisvoller Intrigen – und in die Nähe des gefährlichsten Mannes der Unterwelt: Luzifer. Zwischen tödlicher Gefahr und verführerischer Anziehung muss Starlight eine Entscheidung treffen, die nicht nur ihr Schicksal, sondern das der ganzen Welt besiegelt.

Charaktere:

Neben Starlight prägen weitere Figuren die Handlung, darunter:

Ash: „Es gibt Schlimmeres als den Tod. Das kannst du mir glauben, Liebes.“

Izrail: Engel des Todes: „Ich liebe die Sonne, schöne Landschaften und natürlich Katzen.“

Danial: Anführer der Drachen und Wandler.

Verdandi: eine Norne, die das Schicksal verknüpft.

Resonanz:

Leserinnen und Leser äußern sich begeistert:

Janina P (5 Sterne): „Fesselnd, atmosphärisch und überraschend neu. Eine außergewöhnliche, literarisch starke Erzählung – absolut empfehlenswert.“

Kevin Behn (5 Sterne): „Fesselnd, tiefgründig und düster schön. Wer dunkle, emotionale Literatur liebt, wird dieses Buch verschlingen.“

S. Du (5 Sterne): „Einmal angefangen, konnte ich nicht mehr aufhören. Spannend, voller Wendungen – ein Muss für Fantasy-Fans.“

Über die Autorin

Tanja Elias schrieb schon als Jugendliche. Geschichten und Artikel Horror, Mystik und Fantasy-Romance, haben es ihr besonders angetan. Neben Reisen und ihrer Liebe zur Musik und Tieren, Geheimnissen und übernatürlichem, liebt sie es mit einer guten Tasse Kaffee, in spannende Geschichten einzutauchen und die Welt zu vergessen. Zusammen mit ihrem Hund Frieda und ihrer Katze Millie, lebt sie in einer Kleinstadt in Nordrhein-Westfalen.

