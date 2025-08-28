Object First verzeichnet 400 Prozent Wachstum bei weltweiten Buchungen im zweiten Quartal 2025 im Vergleich zum Vorjahr

Neue Backup Speicher-Lösungen und ein flexibles Abonnementmodell treiben Kundenwachstum um 225 Prozent und Partnerzuwachs um 237 Prozent

Luzern, Schweiz, 27. August 2025__ Object First, die führende Speicherlösung für Veeam®-Nutzer, verzeichnete im zweiten Quartal 2025 ein weltweites Buchungswachstum von 400 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Dieses Wachstum wird von Endnutzern und Partner getrieben, die zunehmend auf sichere, einfache und leistungsstarke unveränderliche Backup-Speicherlösungen setzen – die effektivste Verteidigung gegen Ransomware.

Globale Expansion von Object First

Ootbi (Out-of-the-Box Immutability), die Backup-Speicherlösung von Object First, verzeichnete ein starkes Wachstum mit einem Anstieg der Buchungen um 76 Prozent in den USA und Kanada, 364 Prozent in Lateinamerika und 961 Prozent in EMEA im Vergleich zum Vorjahr.

Laut einer Studie der Enterprise Strategy Group im zweiten Quartal 2025 zielten 96 Prozent aller verzeichneten Ransomware-Angriffe auf Backup-Daten ab. Unveränderlicher Backup-Speicherlösungen wurden von 81 Prozent der befragten IT-Fachleute als zentrale Komponente einer Ransomware-Schutzstrategie identifiziert. Um Veeam-Nutzern aller Unternehmensgrößen noch mehr Flexibilität zu bieten, hat Object First deshalb im April 2025 drei neue Ootbi-Modelle mit 20 TB, 40 TB und 432 TB Kapazität vorgestellt.

Zeitgleich hat Object First in den USA ein nutzungsabhängiges Consumption-Modell eingeführt, das je nach Nutzeranforderung die Anschaffung von CapEx oder die Nutzung über ein Abonnement ermöglicht und Vorabkosten sowie Hardware-Upgrade-Ausgaben reduziert.

„Object First zeichnet sich durch seine Einfachheit, robuste Unveränderlichkeit und nahtlose Integration in unsere bestehende Veeam-Backup-Umgebung aus. Der Fokus von Ootbi auf Ransomware-Schutz in Verbindung mit dem vorhersehbaren Preismodell hat uns von dem langfristigen Wert überzeugt“, sagt Rebecca Woollard, IT-Managerin am Newnham College in Großbritannien.

Weltweites Kunden- und Partnerwachstum

Im Vergleich zum Vorjahr erzielte Object First im zweiten Quartal 2025 ein weltweites Kundenwachstum von 225 Prozentund von 237 Prozent bei seinem Partner-Ökosystem. Dutzende neuer Partner sind dem Object First Partner Programm beigetreten, darunter Relevo (Schweden), dualutions (Deutschland) und SoftwareOne (Niederlande) in EMEA. In Nordamerika überzeugte das neue Consumption-Modell mehrere namhafte MSPs, darunter Cloudsmart und Virtual Systems, ein Platinum Veeam Cloud Service Provider.

„Wir freuen uns sehr über die Partnerschaft mit Object First. Als einfache, sofort einsatzbereite unveränderliche Speicherlösung passt Ootbi perfekt für unsere Veeam-Kunden“, sagt Chris Gates, Director of Sales bei Virtual Systems.

Branchenauszeichnungen

Bei den 22. Annual Storage Awards in London erhielt Object First im Juni 2025 die Auszeichnungen Immutable Storage Company of the Year und Editor“s Choice – Company. Darüber hinaus hat CRN, eine Marke von The Channel Company, Object First in seiner Liste „2025 Storage 100″ als führenden Anbieter in der Speicherbranche ausgezeichnet und Kelly Wells, Chief Operating Officer, Meredith Frick, Head of Partner Marketing, und Kasey King, Channel Marketing Manager, in die Liste “ 2025 Women of the Channel list“ aufgenommen.

„Unternehmen können sich keine Verzögerungen leisten, wenn Ransomware zuschlägt – ihre Einnahmen, Reputation und Arbeitsplätze stehen dann auf dem Spiel. Bei digitaler Resilienz geht es nicht nur um den Schutz von Daten, sondern auch darum, wie schnell sie sich in kritischen Situationen wiederherstellen können. Object First bietet Veeam-Nutzern eine benutzerfreundliche, Ransomware-sichere Lösung für eine schnellere Wiederherstellung und umfassendere Resilienz. Unser Wachstum im zweiten Quartal spiegelt die Dynamik wider, die wir durch die Erweiterung unseres Portfolios und die Einführung neuer Kaufoptionen aufgebaut haben, die auf die wachsenden Anforderungen unserer Kunden hinsichtlich Datensicherheit zugeschnitten sind“, sagt David Bennett, CEO von Object First.

Object First ist davon überzeugt, dass niemand Lösegeld zahlen sollte, um seine Daten wiederherzustellen. Unsere Backup-Speicherlösung Ootbi (Out-of-the-Box Immutability) wurde speziell für Veeam-Nutzer entwickelt und schützt die Daten von Unternehmen jeder Größe vor Ransomware. Ootbi ist sicher, einfach und leistungsstark und damit die beste Speicherlösung für Veeam.

