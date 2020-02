Coravin Inc. ernennt Christopher Ladd zum Chief Executive Officer

Ehemaliger New Balance-Manager bringt Erfolge in globaler Führung, im digitalen Bereich und Markenaufbau mit

BEDFORD, Massachusetts (USA), 3. Februar 2020 – Coravin Inc., das globale, führende Weintechnologieunternehmen, gab heute die Ernennung von Christopher Ladd zum Chief Executive Officer bekannt. In seiner Funktion wird Ladd seine fundierte Erfahrung in den Bereichen Konsumentenmarkt, Einzelhandel, Marketing und E-Commerce zur Stärkung der Marke Coravin wirkungsvoll einsetzen. Der seit 2015 als CEO tätige Frederic Levy hat das Unternehmen zum 31. Januar 2020 verlassen.

„Im Namen aller Mitarbeiter von Coravin bedanken wir uns bei Fred Levy für seinen Beitrag, den er in den letzten 5 Jahren für das Unternehmen geleistet hat“, sagt Greg Lambrecht, Gründer von Coravin. „Mit Blick in die Zukunft sind wir hocherfreut, Christopher Ladd in der Rolle des CEO begrüßen zu dürfen. Seine Leidenschaft, Kreativität und seine nachweislichen Erfolge beim Aufbau von Weltmarken sind von unschätzbarem Wert beim weiteren Verfolgen unseres strategischen Wachstumskurses und beim Erzielen von Fortschritten im Rahmen unserer Mission: die Art des Weingenusses auf der Welt zu revolutionieren.“

Christopher Ladd lebt in Boston und bringt Erfahrung aus seiner über zwanzigjährigen erfolgreichen Karriere mit klangvollen Marken wie Crocs, Lululemon und New Balance mit. Insbesondere im digitalen Bereich sowie im Einzelhandel, E-Commerce und Marketing kennt sich Ladd aus und hat zudem Unternehmen weltweit erfolgreich skaliert. Darüber hinaus bringt er Leidenschaft für Wein und fundierte Kenntnisse über den globalen digitalen Konsumenten mit.

„Als Weinliebhaber bin ich hocherfreut darüber, mich dem Coravin-Team anschließen zu dürfen“, sagte Ladd. „Durch die Verbindung meiner persönlichen Leidenschaft mit einem einzigartigen Produktangebot für Konsumenten bietet sich mir hier eine aufregende Gelegenheit. Ich freue mich darauf, mehr zu erfahren und mit dem Team zusammenzuarbeiten, um die Art des Weingenusses weltweit zu revolutionieren.“

Weitere Informationen über Coravin erhalten Sie unter www.coravin.de

Über Coravin Inc.

Coravin Inc. ist ein Privatunternehmen mit Sitz in Bedford im US-Bundesstaat Massachusetts und der weltweite Marktführer im Bereich der Weintechnologie. Coravin entwickelt und vertreibt das Coravin Weinsystem für Weinliebhaber, Restaurants, Weinhändler und Kellereien. Coravin nutzt eine eigens entwickelte, patentierte Technologie in einem System mit unnachahmlicher Verarbeitung und unvergleichlichem Design, mit dem es möglich wird, Wein aus einer Flasche auszuschenken, ohne vorher den Korken entfernen zu müssen. Somit können Weinliebhaber nun ihren Wein aus noch verschlossenen Flaschen genießen, ohne sich dabei Gedanken über angebrochene Flaschen machen zu müssen. Stattdessen können sie jetzt wie bei einer Degustation Weine verschiedener Jahrgänge, Sorten und Anbaugebiete glasweise verkosten. Dank des Coravin-Systems kann sich der Wein nach Anbruch der Flasche darin auf natürliche Weise weiterentwickeln. Da der Wein dank dieses Systems nie mit Sauerstoff in Berührung kommt, lässt er sich zu einem späteren Zeitpunkt genauso gut genießen wie beim ersten Schluck.

www.coravin.de

Firmenkontakt

Coravin Europe B.V.

Robert van Dijk

Vijzelstraat 20

1017 HK Amsterdam

0711 664 75 97 0

presse@panama-pr.de

http://www.coravin.com

Pressekontakt

Panama PR GmbH

Meike Grisson

Gerokstraße 4

70188 Stuttgart

0711 664 75 97 0

m.grisson@panama-pr.de

http://www.panama-pr.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.