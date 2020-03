Corona: Kurzfristige Liquiditätshilfe für Händler von SportMarken24

Wiesbaden, den 16.03.2020

SportMarken24 bietet angebundenen Einzelhändlern im Rahmen des Coronavirus pragmatische Liquiditätssoforthilfe. Darüber hinaus können noch nicht angeschlossene Händler über ein Schnellverfahren innerhalb von 2-3 Tagen angebunden werden, um mit direkten Onlineumsätzen die ausbleibenden stationären Umsätze zumindest teilweise zu kompensieren.

Mit den Maßnahmen rund um das Coronavirus werden Einzelhändler finanziell stark geschwächt. Laufende Kosten wie Miete und Personal müssen gezahlt werden, während hingegen kaum Einnahmen vorhanden sind. Dies führt zwangsweise zu Liquiditätsengpässen bei Einzelhändlern. Daher unterstützt SportMarken24 seine angeschlossenen Händler mit einer pragmatischen Liquiditätssoforthilfe.

Jeder Händler, der dies benötigt, erhält für den Zeitraum von 2 Monaten ein zinsloses Darlehen in Höhe des Auszahlungsbetrags des letzten Monats. Dies soll dazu beitragen, dass die Händler in dieser finanziell schweren Phase nicht unverschuldet in die Insolvenz laufen. “Die Auszahlung wird pragmatisch mit lediglich mit einem Minimum an Vertragstext abgewickelt, um sofort zu helfen, wo notwendig”, erläutert Valeska Benner, Geschäftsführerin von SportMarken24. Ein entsprechender Newsletter mit den notwendigen Informationen wurde am Freitagnachmittag an alle angebundenen Händler versendet.

Zusätzlich bietet SportMarken24 allen bisher noch nicht angeschlossenen Händlern die Möglichkeit, über ein Schnellverfahren angebunden zu werden. So können sie, während die stationären Umsätze aufgrund der aktuellen Notlage komplett ausbleiben, zumindest Onlineumsätze erzielen. Das Schnellverfahren dauert bei Händlern mit einer gängigen Warenwirtschaft ab dem Zeitpunkt der Vertragsunterschrift 2-3 Tage und geht damit im Vergleich zu den sonst üblichen 2-4 Wochen deutlich schneller.

Über SportMarken24

SportMarken24 ist ein seit Frühjahr 2018 aktives E-Commerce Start-up mit Sitz in Wiesbaden. Das Start-up ermöglicht lokalen Sporthändlern am Onlinegeschäft zu partizipieren. Die Angebote werden an eine Vielzahl von Kanälen, wie u.a. Amazon, ebay, Real, Klingel, Mirapodo und im eigenen Shop ( www.Sportmarken24.de) ausgespielt. Aktuell sind bereits über 150 Filialen in Deutschland an SportMarken24 angebunden. Das Ziel der Geschäftsführerin Valeska Benner ist, in den nächsten Jahren den Online-Verkauf für über 500 Filialen zu managen und damit die Innenstädte und den deutschen Sport-Facheinzelhandel zu erhalten. Über die angebundenen Händler hat SportMarken24 bereits jetzt über 100.000 Artikel im System.

Firmenkontakt

Sportmarken24 GmbH

Valeska Benner

Adelheidstraße 10

65185 Wiesbaden

0611-16779710

info@sportmarken24.de

https://www.sportmarken24.de/

Pressekontakt

forvision

Anke Piontek

Lindenstrasse 14

50674 Koeln

022192428140

info@forvision.de

http://www.forvision.de

Bildquelle: @SportMarken24 GmbH