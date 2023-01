Costa Navarino startet mit erweiterten Angeboten und Projekten in die Saison 2023

Mit einem neuen ultraluxuriösen Beachfront-Hotel und unvergleichlichen Erlebnissen beginnt für die nachhaltige Premiumdestination am Mittelmeer eine neue Ära

München/ Messinien, 30. Januar 2023 – Costa Navarino steht eine aufregende Saison bevor: Am 19. Februar wird The Westin Resort Costa Navarino eröffnet – das ideale Familien- und Sportreiseziel. Am 20. Februar öffnen die vier ausgezeichneten Golfplätze der Destination und ab März heißt das Mouratoglou Tennis Center mit 16 hochmodernen Plätzen die Tennisfans willkommen.

Das pulsierende Lifestyle-Resort W Costa Navarino wird am 5. April mit seiner vollen Kapazität von 246 Zimmern wiedereröffnet und bietet neue 3-Schlafzimmer-Villen und 2-Schlafzimmer-Suiten am Strand mit Pools auf dem Dach, einen Veranstaltungsraum sowie ein ansprechendes Unterhaltungsprogramm, das Inklusion und Vielfalt zelebriert.

Das authentische Luxusambiente des The Romanos, a Luxury Collection Resort, wird ab dem 13. April Gäste willkommen heißen. Die unverwechselbare Umgebung des Hotels bietet eine Sammlung von erstklassigen exklusiven ionischen Suites und Villen, die von einem persönlichen Butler-Service und Annehmlichkeiten profitieren und gleichzeitig über absolute Privatsphäre und direkten Zugang zum Strand verfügen.

Der lebhafte Marktplatz Navarino Agora wird ebenfalls in diesem Frühjahr sein Debüt geben, während ein neuer Wassersport-Hub ab April das vielfältige Angebot von Costa Navarino weiter bereichert. Im Bereich der Gastronomie werden mehr als 15 neue Lokale das kulinarische Angebot des Reiseziels erweitern.

Schließlich wird im Sommer 2023 das mit Spannung erwartete griechische Debüt von Mandarin Oriental – einer der weltweit angesehensten Hotelmarken – in Costa Navarino stattfinden und das bestehende Angebot an erstklassiger Gastlichkeit ergänzen.

Costa Navarino begrüsst das erste Mandarin Oriental in Griechenland

Das Luxusresort Mandarin Oriental, Costa Navarino in direkter Strandlage wird über 99 Gästezimmer verfügen, darunter 48 geräumige, erdüberdeckte Poolvillen, alle mit Außenterrassen und atemberaubendem Meerblick, sowie über fünf Restaurants und Bars sowie einen 1.500 m2 großen Spa- und Fitnesscenter mit einem 25m langen Innen- und Außenpool. Es wurde in einzigartiger Weise im Einklang mit den nachhaltigen Prinzipien der Destination entworfen. Bepflanzte Dächer fügen sich in die natürliche Topographie des Geländes ein, das Hotel selbst wird inmitten einer 140 Hektar großen Naturlandschaft an der Navarino Bay liegen, wo sich bereits der 18-Loch Bay Course mit seinem atemberaubenden Blick über die Bucht von Navarino befindet.

Navarino Agora – das neuartige Marktplatzkonzept lädt seine Besucher zum Trinken, Essen, Einkaufen und Unterhalten ein

Zwischen Navarino Waterfront und Navarino Bay wird im April der lebhafte Navarino Agora aus der Taufe gehoben. Dieser authentische, offene Marktplatz begeistert Gäste, Anwohner und die breite Öffentlichkeit mit einer großen Auswahl an Einzelhandelsgeschäften, Restaurants und Street-Food-Ständen, einem Open-Air-Kino sowie einem abwechslungsreichen Veranstaltungsprogramm, bei dem lokale Kultur und Traditionen gefeiert und präsentiert werden.

Eine Wohngemeinschaft erwacht zum Leben

Im Jahr 2023 wächst die Wohngemeinschaft von Costa Navarino Residences, wenn die ersten Eigentümer von Rolling Greens, einem Wohnviertel von Navarino Dunes, wilkommen geheißen werden – gemeinsam mit den Bewohnern der Sea Dunes und Olive Grove Nachbarschaften. Das neue Quartier Rolling Greens war bereits binnen eines Jahres nach seinem Launch in 2020 ausverkauft. Die Eigentümer machen nun einen wesentlichen Bestandsteil der Destination aus, indem sie dessen zentrale Werte von Respekt gegenüber der natürlichen Umwelt, den lokalen Gemeinschaften und dem kulturellen Erbe der Region vertreten.

In diesem Jahr wird Costa Navarino Residences auch sein neues Wohnprojekt in Navarino Dunes vorstellen, das den Namen Valley Greens trägt. Mit Blick auf die Olivenhaine und die üppige messinische Vegetation sowie das Ionische Meer, können die Käufer hier aus einem Angbot von Terrassenwohnungen mit zwei Schlafzimmern bis hin zu freistehenden Villen mit vier Schlafzimmern wählen, die schlüsselfertig übergeben werden.

Ein brandneues Wassersportzentrum an der Navarino Waterfront

Das neue Wassersportzentrum an der Navarino Waterfront wird ab April Gäste und Bewohner sowie die breite Öffentlichkeit willkommen heißen. Eine umfangreiche Palette von Wassersportarten wie Kitesurfen, Windsurfen, Wasserski sowie Kajaks und SUPs werden hier inklusive modernster Ausrüstung und Schulungsmöglichkeiten angeboten. Der Standort mit Blick auf die Bucht von Navarino bietet den idealen Rahmen für alle Wetterbedingungen und verspricht endlosen Wasserspaß für Anfänger und erfahrene Fans gleichermaßen.

Europas neueste Golfdestination mit vier preisgekrönten Golfplätzen

Die vier preisgekrönten 18-Loch-Golfplätze in Costa Navarino werden am 20. Februar eröffnet, um Spieler aller Spielstärken in der „World’s Best Emerging Golf Destination“ willkommen zu heißen. Die Anlage wurde bei den World Golf Awards 2022 ausgezeichnet. Der weltweit erste International Olympic Academy Golf Course und der benachbarte Hills Course bilden die ideale Ergänzung zum gefeierten Dunes Course und Bay Course.

Eine ganzjährig nachhaltige Destination

Mit insgesamt vier Luxusresorts, vier eindrucksvollen Golfplätzen, privaten Residenzen, mehr als 40 gastronomischen Einrichtungen und Unterhaltungsmöglichkeiten sowie einer Fülle von Sport- und Unterhaltungsangeboten hat Costa Navarino Messinia längst zu einem Ort gemacht, den man nicht nur besuchen, sondern an dem auch leben möchte. Das Jahr 2023 wird ein Meilenstein für das Reiseziel, mit seinem bisher größten Angebot für seine Gäste und Bewohner.

Eine neue Verbindung viermal wöchentlich zwischen Athen und Kalamata macht Costa Navarino besser erreichbar als je zuvor

Eine neue Flugverbindung von Olympic Air – eine Tochtergesellschaft von Aegean Airlines – wird Kalamata ab dem 19. Mai viermal wöchentlich mit dem internationalen Flughafen Athen verbinden und damit zahlreiche internationale Verbindungen mit dem Netz der Star Alliance und Aegean Airlines eröffnen.

Ab dem 19. Februar wird der internationale Flughafen von Kalamata, der nur 40 Autominuten von Costa Navarino entfernt ist, erstmals von Aegean Airlines von München aus angeflogen. Lufthansa startet von München ab dem 13. Mai.

Neben München werden von den deutschen Flughäfen Düsseldorf und Frankfurt Direktverbindungen nach Kalamata angeboten. Ab dem 14. Mai fliegt aus Düsseldorf die Fluggesellschaft Eurowings den internationalen Flughafen an; aus Frankfurt hat Condor ab 12. Mai Direktflüge in ihrem Flugplan.

Von Zürich fliegt Edelweiss Air bereits ab 5. März und von Wien aus startet Austrian Airlines ab dem 7. Juni mit Direktflügen nach Kalamata.

Für weitere Informationen zu Costa Navarino: www.costanavarino.com

Über Costa Navarino

Costa Navarino ist ein nachhaltiges Reiseziel im Mittelmeer, das in Messinien im Südwesten des Peloponnes in Griechenland liegt. Diese Region mit ihrer atemberaubenden Küstenlandschaft ist von einer 4.500 Jahre alten Geschichte geprägt. Die Philosophie von Costa Navarino basiert auf dem Wunsch, die natürliche Schönheit und das Erbe Messiniens zu erhalten. Das Reiseziel umfasst mehrere unterschiedliche Standorte mit Fünf-Sterne-Hotels, luxuriösen Privatresidenzen, einem Golfplatz von Weltklasse und vielen ganzjährigen Aktivitäten. Navarino Dunes beherbergt The Romanos, ein Luxury Collection Resort, The Westin Resort Costa Navarino und Costa Navarino Residences. In Navarino Bay wird 2023 das Mandarin Oriental, Costa Navarino eröffnet. Beide Anlagen verfügen über einen 18-Loch-Golfplatz. Die nahegelegene Navarino Waterfront ist der Schauplatz des neuen, lebhaften W Costa Navarino und wird im Jahr 2023 die Navarino Agora, einen offenen Marktplatz, beherbergen. In Navarino Hills wurden im Februar 2022 zwei besondere Golfplätze eröffnet.

