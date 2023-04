COURTYARD BY MARRIOTT DÜSSELDORF HOTELS – Mit zweifachem Vorteil erfolgreich zum Event

„Doppelt hält besser“ lautet ein launiges Sprichwort. Wer ein Event, eine Tagung oder Hochzeit plant, darf sich derzeit über zwei besondere Vorteile in den beiden Hotels Courtyard by Marriott Düsseldorfer Hafen und Seestern freuen. So können diejenigen, die verbindlich eine Veranstaltung buchen, unter vielfältigen Benefits die beiden persönlichen Favoriten auswählen.

Ein kostenloses „Come Together“ an einem der Veranstaltungstage mit Sekt und Bier, Snacks zum Begrüßungskaffee, ein kostenloser später Check-out oder ein zehnprozentiger Rabatt auf die Gesamtrechnung – Mit der breit gefächerten Auswahl an „Vorteilen“ lässt sich jedes Event noch attraktiver machen. Dazu bieten beide Häuser hochmodern ausgestattete Veranstaltungsräume unterschiedlicher Größe. So können die Gäste im Courtyard by Marriott Düsseldorf Seestern aus sechs Räumen zwischen verschiedenen Business-Suiten und einem 195 Quadratmeter großen Ballsaal wählen. Je nach Anlass kann der Ballsaal in drei Sektionen unterteilt werden. Mit einem atemberaubenden Blick über den Hafen und vier unterschiedlichen Veranstaltungsräumen überzeugt das Courtyard by Marriott Düsseldorf Hafen. So beeindruckt besonders der 190 Quadratmeter große Ballsaal mit seiner angeschlossenen Terrasse und einer Aussicht zum Medienhafen. Professionell vom erfahrenen Event-Team mit frischen Ideen, Kreativität und dem Gespür für unvergessliche Momente geplant, überzeugen die Veranstaltungen in den beiden Häusern auch stets mit besonderen kulinarischen Kreationen – für Events mit Stil und Klasse.

Das Courtyard by Marriott Düsseldorf Hafen mit seinen 139 Zimmern bietet seinen Gästen einen außergewöhnlichen Blick auf den Medienhafen. Mit 221 Zimmern überzeugt das Courtyard by Marriott Düsseldorf am Seestern durch seine Mischung aus besonderem Komfort und gehobener Ausstattung. In beiden Häusern verfügen die modern ausgestatteten Zimmer und Suiten unter anderem über einen Mini-Kühlschrank, ein Flachbild-TV und High-Speed W-Lan für einen angenehmen Aufenthalt. Zum täglichen Workout laden in beiden Hotels die hauseigenen Fitnessbereiche „Go Relax“ ein. In Julian´s bar & restaurant kann sich der Gast zu einer kulinarischen Weltreise entführen lassen. Ein optimales Umfeld für Tagungen bieten die Hotels in Oberkassel und im Medienhafen mit ihren hochmodern ausgestatteten Veranstaltungsräumen unterschiedlicher Größe und einem engagierten Betreuungsteam, das Events und Konferenzen plant, vorbereitet und zum Erfolg begleitet.

Bildquelle: Silvan Schäfer