Die Kraft des Coworking liegt in einer einzigen Aussage: „Menschen brechen die Mauern ein, damit sie ihre Geschäfte durchbrechen können“. Laut der kürzlich durchgeführten Analyse des gewerblichen Immobilienmarktes rund um den Globus entscheiden sich immer mehr Mieter für die Option gemeinsamer Büroeinheiten anstelle traditioneller.

Was macht Coworking Suites so effektiv? Warum gedeihen Mitarbeiter dort? Es würde wahrscheinlich viel Zeit in Anspruch nehmen, jeden Zweck zu erfassen, der die Menschen in ihren Ansichten über die Wahl eines Arbeitsbereichs anleitet. Wir konnten jedoch nur drei führende Prädiktoren für die Wahl von Coworking nennen:

Flexibilität bei Zeitplänen und Gebühren;

bessere Jobkontrolle;

die Möglichkeit, der multiprofessionellen Community beizutreten.

In den letzten Jahrzehnten hat sich das globale Coworking-System erheblich verändert. Dieser Trend wird nicht länger als New-Age-Arbeitspraxis wahrgenommen, die ausschließlich für Start-ups und KMU geeignet ist. Die Nachfrage nach diesen Suiten wurde auch von großen Unternehmen angetrieben, die ihre Geschäftstätigkeit auf kostengünstige Weise auf neue Märkte ausweiten möchten.

Coworking Wien

Österreichs Hauptstadt Wien zählt über 1,8 Millionen Einwohner und verzeichnet noch einmal 1 Million Menschen mehr im gesamten Ballungsraum. Doch das ist nicht alles: Dazu kommen viele Tausend Arbeitnehmer und Konsumenten, die aus dem weiteren Umland einpendeln, sowie Tausende Touristen und Geschäftsreisende, welche die Hot Spots der sehenswerten Stadt aufsuchen. 2017 konnte Wien nahezu 16 Millionen touristisch motivierte Übernachtungen verzeichnen. Der Flughafen fertigte derweil über 24 Millionen Passagiere ab. Verschiedenste Studien kommen außerdem zu dem Schluss, dass Wien eine außerordentlich hohe Lebensqualität bietet und eine angesehene Weltstadt am Schnittpunkt von West- und Osteuropa ist. Die gute Wirtschaftslage trägt zu dem positiven Image bei und kurbelt sowohl den Konsum als auch die Innovations- und Gründertätigkeit an. An vielen Stellen entwickelten sich „Office Cluster“, in denen sich die Unternehmen räumlich konzentrieren, um von diversen Synergieffekten zu profitieren.

Mit den vielen jungen Menschen, die ihr Glück in der großen Stadt suchen – Nachwuchs-Akademiker, Visionäre, Lebemänner und Weltenveränderer – weist Wien mittlerweile das niedrigste Durchschnittsalter von allen Bundesländern in Österreich auf. Wer nach Fachkräften für ein neues Projekt sucht, beratende und unterstützende Services heranziehen möchte oder nach permanenten Teammitgliedern Aussschau hält, wird in Wien die besten Chancen haben.

