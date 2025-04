CPS-Datensysteme GmbH jetzt mit hostware-Integration

Vallendar, 17. April 2025 – Die CPS-Datensysteme GmbH, DENIC-Mitglied und ICANN-Registrar aus Vallendar am Rhein, freut sich, die neue Integration in das hostware Self-Service-Portal bekannt zu geben. Durch diese Partnerschaft mit der hostware GmbH wird die Verwaltung und Automatisierung von Domain- und Hosting-Diensten noch effizienter und benutzerfreundlicher.

Die hostware GmbH mit Sitz in Borchen bei Paderborn bietet eine innovative Hosting- und Automatisierungslösung. Sie überzeugt durch eine Multi-Verkaufskanal-Funktion, ein umfangreiches Modul- und Themensystem sowie die direkte Integration in eine Buchhaltungssoftware. Dank schneller Ladezeiten, effizientem Caching und einer einfachen Erstellung von Hosting-Produkten setzt hostware neue Maßstäbe für eine leistungsfähige Verwaltungslösung.

Mit der neuen Integration von CPS-Datensysteme in hostware wird die Verwaltung von Domains für Ihre Kunden nun vollständig automatisiert. Die Prozesse rund um Domain-Registrierungen, Verlängerungen und Kündigungen erfolgen direkt über hostware, sodass manuelle Eingriffe der Vergangenheit angehören.

Über das benutzerfreundliche Self-Service-Portal von hostware können Ihre Kunden ganz einfach ihre Nameserver verwalten, DNS-Einstellungen anpassen und Authcodes abrufen. Auch die Bearbeitung von Kontakthandles erfolgt nahtlos in hostware, wobei Änderungen sofort übernommen werden.

Die automatisierten Abläufe sparen nicht nur wertvolle Zeit, sondern bieten Ihren Kunden eine komfortable und intuitive Domain-Verwaltung direkt auf Ihrer Webseite.

Verfügbare Funktionen in der CPS-Integration:

-Verfügbarkeitsabfrage

-Domain registrieren

-Domain transferieren

-Domaindaten ändern

-Abfrage AuthInfo

-DNS-Zonen verwalten

-Domaindaten synchronisieren

-Preisliste abfragen und aktualisieren

Die Zusammenarbeit ermöglicht es Kunden, CPS-Dienste nahtlos in die hostware-Verwaltungslösung zu integrieren. Dies bietet nicht nur eine verbesserte Nutzererfahrung, sondern auch eine vereinfachte Administration für Provider und Agenturen. Weitere Informationen zur hostware Self-Service-Lösung finden sich unter: https://www.cps-datensysteme.de/produkte/reselling/externe-plug-ins/

„Wir sind sehr von der hostware-Verwaltungslösung überzeugt und freuen uns, diese wertvolle Partnerschaft zukünftig weiter ausbauen zu können“, sagt Herr Weigand, Geschäftsführer der CPS-Datensysteme GmbH.

CPS-Datensysteme mit Sitz in Vallendar ist ein führender Domainregistrar für Provider und Agenturen und betreut über 1.500 Kunden in seinem Zielmarkt Europa. Der Fokus liegt dabei insbesondere auf dem deutschsprachigen Raum (Deutschland, Österreich und Schweiz). Derzeit verwaltet CPS-Datensysteme rund 200.000 Domains und wickelt täglich zwischen 500 und 1.000 Transaktionen zuverlässig ab. CPS-Datensysteme versteht sich als Provider für Hintergrundtechnologien, sog. „White-Label“-Produkte. Bedingt durch die Ausrichtung des Unternehmens auf Provider und Agenturen, bietet CPS-Datensysteme Produkte aus den Bereichen Domainregistrierung, Nameserverbetrieb und SSL-Zertifizierungsdienste an. Seit Juli 2014 werden zudem professionelle Domain-Outsourcing-Lösungen für Provider, Registrare und Registrierstellen angeboten.

Kontakt

CPS-Datensysteme GmbH

Felix Weigand

Gilgenborn 44

56179 Vallendar

+49 (0) 261 500 810 81



https://www.cps-datensysteme.de/