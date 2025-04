Netzwerken bei Founder Walks: Gründergeist in Bewegung

Bei den Founder Walks 2025 geht es um Austausch, Inspiration und echte Begegnungen

Gründerinnen und Gründer sowie Gründungsinteressierte erhalten beim Netzwerkevent unter freiem Himmel neue Impulse – Termine in Überlingen und Singen stehen fest

—

Gemeinsam spazieren, sich austauschen, voneinander lernen: Die beliebten Founder Walks bieten auch 2025 wieder Gelegenheit für Gründungsinteressierte Existenzgründende, Start-ups, Selbständigen und jungen Unternehmen in entspannter Atmosphäre miteinander ins Gespräch zu kommen. Bei einem Spaziergang entlang können Kontakte geknüpft, Ideen geteilt und Erfahrungen ausgetauscht werden – ganz ohne Präsentationspflicht, Frontalvortrag oder Workshop.

Termine in Überlingen und Singen geplant

Die diesjährige Founder-Walk-Saison startet am 8. Mai 2025 in Überlingen am Bodensee, gefolgt von weiteren Terminen am 3. Juli (ebenfalls in Überlingen). Am 24. Juli und 25. September finden dann Founder Walks in Singen am Hohentwiel statt. Weitere Veranstaltungen in anderen Städten sind bereits in Planung.

Die Teilnahme ist kostenfrei, eine Anmeldung über die Website www.founder-walks.de ist erbeten.

Netzwerken mit Aussicht

Die Founder Walks richten sich an Menschen mit Unternehmergeist – von der Idee über die Gründungsphase bis hin zu etablierten Unternehmern, die den Schritt in die Selbständigkeit bereits gewagt haben. Bei den Spaziergängen entsteht auf unkomplizierte Art ein offener Austausch über Herausforderungen, Erfahrungen, Chancen und Visionen. Dabei geht es um weit mehr als Visitenkartentausch: Der Fokus liegt auf authentischen Gesprächen, gegenseitiger Unterstützung und persönlichem Wachstum.

„Der Founder Walks sind eine Einladung, sich ohne Leistungsdruck auf Augenhöhe zu begegnen – inspirierend, praxisnah und in Bewegung“, erklärt Holger Hagenlocher, der als Unternehmensberater die Veranstaltungsreihe organisiert und moderiert. Die lockere Atmosphäre soll dazu ermutigen, sich gegenseitig zuzuhören, Wissen weiterzugeben und unternehmerische Ideen zu reflektieren.

Lokale Partner fördern den Gründergeist

Die Founder Walks sind eine Gemeinschaftsinitiative, bei der regionale Akteure der Wirtschaftsförderung gezielt die Gründungsszene unterstützen:

– In Überlingen am Bodensee wird der Founder Walk von der Wirtschaftsförderung der Stadt Überlingen veranstaltet. Verantwortlich ist Herr Stefan M. Schneider, Wirtschaftsförderer der Stadt.

– In Singen am Hohentwiel übernimmt der Singen aktiv Standortmarketing e.V. die Rolle des Veranstalters. Ansprechpartnerin ist Frau Claudia Kessler-Franzen.

Beide Städte setzen damit ein starkes Zeichen für die Förderung von Unternehmertum und für ein modernes, niedrigschwelliges Netzwerkformat, das Gründerinnen und Gründer nachhaltig begleitet.

Positive Resonanz und wachsendes Interesse

Seit der Premiere der Founder Walks im Jahr 2023 hat sich das Format schnell etabliert. Die Veranstaltungen erfreuen sich wachsender Beliebtheit – nicht zuletzt wegen ihrer Authentizität, Praxisnähe und dem besonderen Setting in der Natur. Teilnehmer schätzen vor allem den offenen Austausch, das gegenseitige Lernen und die Gelegenheit, außerhalb klassischer Business-Formate Kontakte zu knüpfen.

Mehr Informationen und Anmeldung

Weitere Details zu den einzelnen Terminen, Routen und zur Anmeldung finden Interessierte unter:

www.founder-walks.de

Holger Hagenlocher ist ein Experte für digitale Transformation und Unternehmenskommunikation aus Singen am Hohentwiel. Der studierte Wirtschaftswissenschaftler arbeitet als Berater, Dozent und freier Journalist . Hagenlocher verfügt über fast drei Jahrzehnte Erfahrung in den Bereichen Unternehmenskommunikation, Internet, Social Media und KI.

Seit 2015 arbeitet Hagenlocher als selbstständiger Berater mit Fokus auf Marketing, PR und Unternehmenskommunikation. Er unterstützt Firmen bei der Strategieentwicklung und begleitet Start-ups. Als Dozent lehrt er an Hochschulen und Bildungseinrichtungen.

Hagenlochers Expertise umfasst die ganzheitliche Betrachtung der digitalen Transformation, wobei er technologische und menschliche Aspekte berücksichtigt. Er ist Experte für digitale Trends und soziale Medien – und legt dabei auch seinen Fokus auf das Thema Nachhaltigkeit.

Neben seiner Beratertätigkeit betreibt er ein Redaktionsbüro, schreibt für verschiedene Medien und leitet die „Agentur Holger Hagenlocher“ sowie „iccento web solutions“.

Sein Engagement zeigt sich auch in der Unterstützung von Vereinen durch das Portal „PR für Vereine“.

Firmenkontakt

Holger Hagenlocher – Berater, Coach und Dozent

Holger Hagenlocher

Schwarzwaldstraße 44

78224 Singen

07731 – 7913362

07731 – 7990346



https://www.holger-hagenlocher.de

Pressekontakt

Hagenlocher PR – Agentur Holger Hagenlocher

Holger Hagenlocher

Boschstraße 10

73734 Esslingen

0711 – 82839939



http://www.hagenlocher-pr.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.