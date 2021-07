Crea Union mit MYON im Direct Selling Magazine

Dass die Crea Union GmbH mit ihrer bevorstehenden Masterclass MYON bald an den start geht, hat das Direct Selling Magazine ebenfalls mitbekommen. Make Your Own Network (MYON) ist das Masterclass-Ausbildungsprogramm für Start-ups, die ihre Produkte und Dienstleistungen durch ein eigenes Network verbreiten möchten.

Da die Nachfrage an den Angeboten der Crea Union in den letzten zwölf Monaten in die Höhe schoss, gab es für das Unternehmen nur eine logische Schlussfolgerung: Eine Masterclass, um noch besser auf die Bedürfnisse potenzieller Start-ups eingehen zu können und gemeinsam mit ihnen ein Network aufzubauen, um ihren Vertrieb zu optimieren.

Start der Masterclass ist im September 2021 und wird ebenfalls von der zur Seedcom-Gruppe gehörende Crea Motion Ltd. geleitet. Als Mentoren und Dozenten sind selbstverständlich Mitbegründer Süleyman Daral, Mitinhaber Rainer Matla und Teamleiter Christopher Heyer vertreten. Aber auch namenhafte Experten werden jeweils für ein Fachgebiet im Einsatz sein.

Die Crea Union GmbH freut sich auf die erfolgreiche Zusammenarbeit und bedankt sich bei dem Direct Selling Magazine für die Unterstützung.

Mehr Infos zu MYON: https://seedcom.on-academy.de/myon

Unsere Mission: Vertriebsförderung durch

wirkungsvolle Multichannel Software & Marketing Lösungen,

Consulting & Trainings.

Aus Leidenschaft und absoluter Überzeugung kreieren wir, in unserer Firmengruppe, Vertriebslösungen für unsere Kunden und begleiten diese langfristig.

Seit 2008 verstehen wir uns als innovativen und verlässlichen Partner an der Seite unserer Kunden und betreiben eine aktive Förderung ihrer Projekte mit modernsten Lösungen und verhaltensökonomischen Aspekten.

Ein so dynamisches Arbeitsgebiet, wie das des Vertriebssektors, benötigt immer wieder neue Impulse und Wege, um wachsen zu können.

> Was wir seit über 12 Jahren in unserer Firmengruppe machen?

Wir fördern Vertrieb und Bildung durch Softwares / Apps / Media Works / Consultings und Medien

# onPartner Software für Direktvertriebe und MLM companies

# onAcademy Ihre eigene online Academy Platform für Firmen / Institute

# onGroup Ihre social media community

# onLead Online Marketing Automation & funnel Lösungen

# onTipp Empfehlungsmarketing – Software

# onFix Der Web Baukasten für Ihre Webpages

# appFix Der App Baukasten für native & web Apps

# www.salesLife.de – Magazin > pushing sales& minds

# www.Myco.expert – Tools und Services für ECHTE Trainer / Coaches

Firmenkontakt

Crea union GmbH

Rainer Matla

Herforderstr. 237

33609 Bielefeld

052155730910

office@oncrea.de

http://www.creaunion.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.