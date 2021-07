Vom Sonderschüler zum erfolgreichen Musikproduzent und Komponist

FIFTY VINC – Epische & cineastische Klänge

Fifty Vinc, der Name steht für knackige Hip-Hop & Rap Beats, made in Germany. Der in Deutschland lebende Musikproduzent und Komponist mit amerikanischen Wurzeln, Vincent Jewell, begeistert Fans rund um den Globus.Mit über 226.000 Followern allein auf YouTube und über 118 Millionen Klicks gehört er zu den festen Größen der Beats-Produzenten.

Aber das war nicht schon immer so. Nach der 2. Klasse der Grundschule wurde er auf eine Sonderschule für verhaltensauffällige Kinder versetzt, welche er bis zur 6. Klasse besucht hat.Folglich hat er die Hauptschule, sowie ein Berufskolleg besucht, wo er 2015 seinen Abschluss der Fachhochschulreife erfolgreich absolvierte. Anschließend hat er von 2017 bis 2020 eine 3 jährige Berufsausbildung zum Kaufmann für Spedition und Logistikdienstleistung abgeschlossen, bevor er sich im mit der Produktion von Musik selbstständig gemacht hat.

Bekannt durch seine epischen und cineastischen Kompositionen, hat er Kollaborationen mit bekannten Namen wie Kollegah, D12 oder Slaine gestartet.

Außerdem haben in der Vergangenheit zahlreiche, internationale Fernsehsender, Organisationen und Streaming-Plattformen wie z.B. ProSieben, RTL, ESPN, FOX, oder auch DAZN seine musikalischen Werke verwendet.

Neben den Hip-Hop Sounds gehören aber auch Kompositionen für Trailer, Filme und Videospiele, sowie musikalische Untermalungen von Werbefilmen zu seinem Repertoire.

Zu seinen wohl bekanntesten Werken zählen die Beats der “Way Of The Warrior” Reihe. Die Reihe ist gekennzeichnet von aggressiven, instrumentellen Strings, unterlegt mit knackigen Rap Beats. Die aus fünf Teilen bestehende Reihe hat auf YouTube zusammen mehr als 50 Millionen Aufrufe.

Auf seiner offiziellen Homepage https://fiftyvinc.com/bietet der Musikproduzent nicht nur seinSound Kitan, sondern stellt seine eigenen Kompositionen auch zum “leasen” bereit, wodurch eine kommerzielle Nutzung möglich wird. Weiterhin können auch “Custom Beats” bestellt werden, bei denen er seinen Kunden Beats-nach-Maß liefert, die dann ebenfalls zur freien Nutzung verwendet werden können.

Social Media

YouTube: https://www.youtube.com/FiFtYVinC

Twitter: https://twitter.com/FIFTYVINCBEATZ

Instagram: https://www.instagram.com/fiftyvinc_official/

Facebook: https://www.facebook.com/fiftyvincbeatz/

Kontakt

FIFTY VINC PRODUCTIONS

Vincent Jewell

Lindenstrasse 28a

59348 Lüdinghausen

Email:info@fiftyvinc.com

Web: https://fiftyvinc.com/

Fifty Vinc, der Name steht für knackige Hip-Hop & Rap Beats, made in Germany. Der in Deutschland lebende Musikproduzent und Komponist mit amerikanischen Wurzeln, Vincent Jewell begeistert Fans rund um den Globus.

Mit über 226.000 Followern allein auf YouTube und über 118 Millionen Klicks gehört er zu den festen Größen der Beats-Produzenten. Bekannt durch seine epischen und cineastischen Kompositionen, hat er Kollaborationen mit bekannten Namen wie Kollegah, D12 oder Slaine gestartet.

Kontakt

FIFTY VINC Productions

Vincent Jewell

Lindenstraße 28a

59348 Lüdinghausen

+49 1520 2422280

Info@fiftyvinc.com

https://fiftyvinc.com