Cremeweiß mit Chilled-Brew-Funktion: Neuer Kaffeevollautomat von Nivona

Nivona präsentiert die Nivo 8’112: Kaffeevollautomat in Cremeweiß mit innovativer Chilled-Brew-Funktion

Die Nürnberger Premiummarke Nivona bringt mit der Nivo 8’112 einen weiteren Kaffeevollautomaten der erfolgreichen 8000er-Serie auf den Markt. Das neue Modell überzeugt nicht nur durch sein zeitloses Design in Cremeweiß, sondern vor allem durch die einzigartige Chilled-Brew-Funktion. Diese ermöglicht die Zubereitung von gekühltem Espresso, Kaffee und Caffe Americano – perfekt für Liebhaber erfrischender Kaffeemomente an warmen Tagen oder als Grundlage für fantasievolle Eiskaffee-Kreationen.

Anders als beim traditionellen Cold Brew, der eine mehrstündige Extraktionszeit erfordert, liefert die Chilled-Brew-Funktion das gewünschte Ergebnis in Sekundenschnelle. Das Resultat: ein aromatisch intensiver, dabei besonders milder Kaffeegenuss mit deutlich reduzierten Bitter- und Säurenoten.

Dazu gibt es zu diesem Sondermodell eine exklusive Händleraktion bis zum 30. September 2026: Nivona Fachhändler können die Nivo 8’112 nicht nur mit der üblichen Garantiezeit von zwei Jahren anbieten, sondern bei Online-Registrierung mit weiteren 36 Monaten Aktionsgeräteschutz über die Wertgarantie. Diese Aktion gibt es für Kunden nur beim Kauf im autorisierten Fachhandel in Deutschland.

Perfekte Aromaentfaltung durch intelligente Brühtechnologie

Mit der fortschrittlichen Brüheinheit der 8000er-Linie setzt Nivona Maßstäbe in puncto Geschmacksentwicklung und Wartungsfreundlichkeit. Das integrierte Aroma Balance System bietet fünf unterschiedliche Brühprofile, die auf verschiedene Röstgrade abgestimmt sind und so das optimale Geschmackserlebnis aus jeder Bohne herausholen. Besonders hervorzuheben ist das Profil „harmonic“, das unabhängig von der verwendeten Kaffeebohne stets für ein ausgewogenes und harmonisches Geschmacksbild sorgt.

Intuitive Bedienung trifft auf stilvolles Erscheinungsbild

Bedienkomfort wird bei der Nivo 8’112 großgeschrieben: Das übersichtliche 3,5-Zoll-TFT-Farbdisplay in Kombination mit der praktischen One-Touch-Bedienung macht die Zubereitung zum Kinderspiel. Sechs beliebte Kaffeevariationen – von klassischem Espresso über cremigen Cappuccino bis hin zu verführerischem Latte Macchiato – stehen auf Knopfdruck bereit. Der in der Höhe justierbare Auslauf ist beleuchtet und bietet ausreichend Platz für unterschiedlichste Tassengrößen und hohe Latte-Macchiato-Gläser.

Langlebigkeit durch erstklassige Komponenten

Die technische Ausstattung der Nivo 8’112 lässt keine Wünsche offen: Ein wartungsarmer bürstenloser Antrieb, ein robustes Planetengetriebe sowie ein innovatives Mehrwegeventil ohne Keramikbauteile garantieren einen flüsterleisen und dauerhaft zuverlässigen Betrieb. Das präzise arbeitende Kegelmahlwerk aus speziell gehärtetem Stahl überzeugt durch seine Verschleißfestigkeit und erzeugt dabei ein angenehm dezentes Mahlgeräusch.

Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers: 1.299 Euro

Unter dem Motto „Kaffeegenuss in bester Qualität“ steht NIVONA für Produkte mit einem besonderen Konzept, die ausschließlich im Fachhandel erhältlich sind. Der Spezialist für Kaffeevollautomaten wurde 2005 von Geschäftsführer Peter Wildner und zwei weiteren Partnern gegründet. Auf knapp 2000 Quadratmetern arbeiten im Nürnberger Südwestpark über 50 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie weitere 14 Kolleginnen und Kollegen im Außendienst. Mehr als 2.500 Händler vertrauen auf die hervorragende Qualität der Automaten und den außergewöhnlich kompetenten Kundenservice von Nivona.

