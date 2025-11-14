Crystal nennt neues Schiff Crystal Grace

Erster Crystal-Neubau seit 25 Jahren sticht im Frühjahr 2028 in See – Neue Maßstäbe für Luxusreisen auf dem Meer – Buchungen ab April 2026 möglich

Crystal, führender Anbieter erlesener Kreuzfahrterlebnisse, nennt sein neues Schiff Crystal Grace. Sie ist der erste Neubau eines Crystal-Hochseekreuzfahrtschiffs seit 25 Jahren sowie der erste unter der Eigentümerschaft der Abercombie & Kent Travel Group (AKTG). Die Auslieferung der Crystal Grace ist für Mai 2028 terminiert. Ihre Einführungsreise beginnt nach einigen Preview Cruises am 11. Juni 2028. Buchbar werden alle Voyages der Premierensaison 2028 im April kommenden Jahres.

Der Name Crystal Grace soll nicht nur die Anmut und die besondere Ästhetik des Schiffs widerspiegeln, sondern auch das einzigartige Erlebnis an Bord. Hierfür wird all das, was die Crystal-Kreuzfahrten einmalig macht, weiterentwickelt. Crystal schlägt damit ein neues Kapitel in der Unternehmensgeschichte. Ziel ist es, mit der Fusion aus Tradition, Innovation, Raffinesse und zeitlosem Stil neue Maßstäbe für Luxus auf dem Meer zu setzen.

Fine Dining, die beliebte Crystal-Deckpromenade und besondere Landausflüge

Die Crystal Grace wird über eine Größe von 61.800 Tonnen sowie eine Kapazität von bis zu 650 Gästen (bei Doppelbelegung) verfügen, die ausnahmslos in großzügig gestalteten Suiten wohnen. Zu den zahlreichen Annehmlichkeiten an Bord zählt wieder eine große kulinarische Vielfalt auf höchstem Niveau. Beispiele sind das Umi Uma, das einzige Nobu-Restaurant auf See; die Beefbar, ebenfalls einzigartig auf dem Meer; die Osteria d’Ovidio mit Menükreationen der italienischen Brüder Alajmo, deren Kochkunst bereits mit Michelin-Sternen gewürdigt wurde. Das Zahlenverhältnis zwischen Passagieren und Besatzung wird, wie bei Crystal üblich, zu den besten auf den Luxuskreuzfahrtschiffen weltweit gehören. Die Gäste werden sich auch auf der Crystal Grace über die Deckpromenade freuen, die das gesamte Schiff umrundet und damit gemütliche Spaziergänge mit großartigem Blick aufs Meer ermöglicht. Die Einzigartigkeit von Crystal-Kreuzfahrten setzt sich zudem an Land fort. Dazu kuratiert Abercombie & Kent weltweit außergewöhnliche Ausflugsprogramme und Veranstaltungen.

„Crystal Grace ist nicht bloß ein Name: Es ist ein Versprechen“, betont Cristina Levis, CEO von AKTG. „Dieses neue Schiff ist eine Verbeugung vor dem Crystal-Erbe und zugleich eine Weiterentwicklung, die ebenfalls eine neue Generation von Gästen anspricht. Die Crystal Grace repräsentiert die spielerische Eleganz, Großzügigkeit und Ruhe, die das Verreisen mit Crystal auszeichnen.“

Weitere Einzelheiten zur Crystal Grace und den einzelnen Kategorien der Suiten an Bord will die Reederei im Dezember bekanntgeben. Wer kontinuierlich auf dem Laufenden zu dem Neubau bleiben möchte, kann sich unter www.crystalcruises.com/grace für einen Newsletter eintragen.

Mehr Informationen zu den Kreuzfahrten von Crystal gibt es online unter www.crystalcruises.com. Interessenten und Reisebüros können sich zudem an die langjährigen Crystal-Generalagenten Aviation & Tourism International ( www.atiworld.de, Deutschland und Österreich), MCCM Master Cruises ( www.mccm.ch, Schweiz) und Vista Travel ( www.vistatravel.de, Deutschland und Österreich) wenden.

Crystal ist seit mehr als 30 Jahren ein Garant für außergewöhnliches Reisen auf höchstem Niveau. 2022 übernahm die A&K Travel Group (AKTG) Crystal zusammen mit den beiden Schiffen Crystal Serenity und Crystal Symphony und läutete damit eine neue Ära der Luxuskreuzfahrt ein. Die international renommierten Voyages von Crystal wenden sich an anspruchsvolle Gäste, die einzigartig authentische und bereichernde Erlebnisse an Land und zu Wasser schätzen. Die wegweisende Zusammenarbeit mit Abercrombie & Kent eröffnet den Gästen dabei zusätzliche Möglichkeiten und den Zugang zu noch mehr Reisezielen auf der ganzen Welt. Die Suiten an Bord sind größer, wurden mit viel Liebe fürs Detail ausgestattet und gelten als besonders hochwertig. Vortrefflich ist das zahlenmäßige Verhältnis der Besatzung zu den Gästen von nahezu 1:1. Crystal ist exklusiver Partner der Monte-Carlo Societe des Bains de Mer (SBM) und präsentiert dadurch das erste Casino de Monte-Carlo auf See. Für spitzengastronomischen Genuss stehen unter anderem das Umi Uma, das einzige Restaurant auf dem Meer des mehrfach von Michelin prämierten Starkochs Nobu (Nobuyuki Matsuhisa), sowie die einzige Beefbar der Ozeane, eine Zusammenarbeit mit dem für seine visionären Gastronomiekonzepte bekannten Berater Riccardo Giraudi. Zudem bieten die Schiffe mit dem Aurora Spa modernste Wellness-Anwendungen, ebenso ein eindrucksvolles Unterhaltungsprogramm, das auch Produktionen beinhaltet, wie sie vom Broadway bekannt sind. So erleben die Gäste an Bord ein nahezu perfektes Zuhause, in dem exzellenter Service sowie Eleganz und Raffinesse allgegenwärtig sind.

