CURE Intelligence erhält Google Partner Zertifizierung

CURE Intelligence wurde mit der Google Partner Zertifizierung ausgezeichnet, die dem Unternehmen vertiefte Google-Ads Kenntnisse bescheinigt. Damit hebt sich CURE Intelligence von seinen Mitbewerbern ab und bringt seine Kunden auf Erfolgskurs.

CURE Intelligence freut sich sehr, nun offiziell als Google Partner gelistet zu sein. Diese Anerkennung bestätigt das Engagement von CURE Intelligence, seinen Kunden stets erstklassige Dienstleistungen anzubieten und sich kontinuierlich weiterzuentwickeln. Als Google Partner verpflichtet sich CURE Intelligence dazu, sein Fachwissen in den Bereichen Google Ads und Google Analytics kontinuierlich zu vertiefen und zu erweitern. Durch Schulungen, Zertifizierungen und eine enge Zusammenarbeit mit Google erhalten wir Zugang zu exklusiven Ressourcen und Informationen, die es uns ermöglichen, unseren Kunden maßgeschneiderte und effektive Lösungen anzubieten.

„Wir sind stolz darauf, die Google Partner-Zertifizierung zu erhalten, da sie unsere Expertise und unser Engagement für exzellenten Service unterstreicht“, freut sich Julia Temmes, Team Lead Online Marketing Services bei CURE Intelligence. „Diese Anerkennung ist ein Beweis für unser fortlaufendes Streben nach Spitzenleistungen und unserem Engagement, unseren Kunden die bestmöglichen Ergebnisse zu liefern.“

Die Google Partner-Zertifizierung ist ein weiterer Meilenstein in der Erfolgsgeschichte von CURE Intelligence und unterstreicht unser Engagement für Exzellenz und Kundenzufriedenheit. Wir freuen uns darauf, unseren Kunden weiterhin innovative und effektive Lösungen im Bereich Online Marketing Services zu bieten.

CURE Intelligence steht seit 2009 für exzellente Dienstleitungen und Intelligence-Lösungen in Medienbeobachtung/-analyse und Online Marketing. Mit Standorten in Luxemburg und Deutschland verhelfen wir renommierten Kunden aus neun Ländern zu smarten Entscheidungen und effektiver Kommunikation. Der Erfolg basiert auf einem außerordentlich engagierten Team aus erfahrenen Spezialisten und Experten in den Bereichen Media, Marketing und Data Intelligence.

