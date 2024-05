CybeReady launcht neues Kommunikationszentrum auf seiner Cybersecurity-Trainingsplattform

Entlastung von HR- und IT-Teams durch hohe Automatisierung

02. Mai 2024 – CybeReady, Anbieter einer renommierten Cybersecurity-Trainingsplattform, gibt den Launch seines neuen internen Kommunikationszentrums bekannt. Das neue Management-Dashboard soll die Art und Weise verbessern, wie Unternehmen das Engagement ihrer Mitarbeiter im Bereich Cybersicherheit organisieren und kommunizieren. Dadurch soll es einfacher werden, alle kontinuierlich auf dem Laufenden zu halten und den regelmäßigen Schulungsprozess sicherzustellen.

Das interne Kommunikationszentrum von CybeReady enthält automatisierte Tools, um personalisierte Scorecards an Mitarbeiter zu versenden und regelmäßige Reports an Abteilungsleiter zu übermitteln. Darüber hinaus werden neue Mitarbeiter im Unternehmen einfach eingebunden und automatisch mit informativen Nachrichten über ihr bevorstehendes Cybersecurity-Training versorgt.

Features des internen Kommunikationszentrums

Persönliche Scorecards: Über das Center erhalten Mitarbeiter eine persönliche Bewertung ihrer Leistung in wichtigen sicherheitsbezogenen Schlüsselqualifikationen. Die Bewertung reicht dabei von einem bis fünf Sterne. Diese Scorecards werden vierteljährlich verschickt und sollen eine Kultur der kontinuierlichen Verbesserung fördern und es den Mitarbeitern ermöglichen, ihre Fortschritte im Laufe der Zeit zu verfolgen. Darüber hinaus enthalten die Scorecards hilfreiche Tipps, um den eigenen Lernerfolg und das Engagement zu verbessern.

Berichte für Abteilungen: Abteilungsleiter erhalten monatlich detaillierte Berichte über die Trainingserfolge und das Engagement ihres Teams bei den Cybersicherheitsschulungen. Dahin enthalten sind beispielsweise Klickraten aus Phishing-Simulationen und die Anzahl richtiger Antworten bei Quizfragen. Die Berichte lassen sich auf die Brand des Unternehmens abstimmen und helfen den Verantwortlichen dabei, den Cybersicherheitsstatus ihres Teams effektiv zu überwachen und zu verbessern.

Willkommensnachrichten: Automatisierte E-Mails heißen neue Mitarbeiter im Unternehmen willkommen und stellen ihnen das Trainingsprogramm für mehr Cybersicherheit vor. Diese Nachrichten sind vollständig anpassbar, um den Markenauftritt widerzuspiegeln und eine nahtlose Integration in die Kommunikationsstrategie des Unternehmens zu gewährleisten.

Entlastung der IT- und HR-Mitarbeiter

Das interne Kommunikationszentrum soll die IT- und HR-Abteilungen in Unternehmen entlasten, indem es die wesentliche Kommunikation rund um das Thema Cybersicherheit und Security Awareness automatisiert. Dies stellt nicht nur konsistente und zeitnahe Updates für alle Mitarbeiter sicher, sondern unterstützt auch eine proaktive Sicherheitskultur im gesamten Unternehmen. Durch die Automatisierung wichtiger Kommunikation können die Verantwortlichen sicherstellen, dass die Mitarbeiter stets informiert, mit neuen Lerneinheiten versorgt und für die Bewältigung neuer Herausforderungen gerüstet sind.

„Wir erleben bereits, dass sich die Mitarbeiter dank des neuen internen Kommunikationszentrums stärker engagieren und mehr in ihre Schulung investieren“, sagt Asaf Sagi, Head of Product bei CybeReady. „Mit dem neuen Center gehen wir einen weiteren Schritt in unserem Bestreben, Cybersecurity-Training und mehr Engagement in diesem Bereich zu einem integralen Bestandteil der Unternehmenskultur zu machen. Durch das interne Kommunikationszentrum verringern wir nicht nur den Verwaltungsaufwand für Verantwortliche, sondern stellen auch sicher, dass jeder Mitarbeiter zu einem proaktiven Verteidiger gegen Cyberbedrohungen wird.“

Um mehr darüber zu erfahren, wie das interne Kommunikationszentrum und die SaaS-basierte CybeReady-Lösung sowohl die interne Kommunikation als auch das Security Awareness Training optimieren können, bieten wir unverbindliche Demos an: https://cybeready.com/de/request-a-demo.

Weitere Informationen zum neuen Kommunikationszentrum der CybeReady-Plattform finden Sie hier: www.cybeready.com/de/internes-kommunikationszentrum.

CybeReady bietet eine effektive Lösung für Security Trainings, die Unternehmen weltweit ohne IT-Aufwand von Security Awareness zur Cyber Readiness führt. Im Vergleich zu anderen Lösungen bindet das Awareness Training von CybeReady mehr Mitarbeiter ein – effektiver, regelmäßiger und einfacher. Das anpassungsfähige, leichte Cybersecurity-Trainingsprogramm garantiert eine Reduzierung der Risikogruppe bei Mitarbeitern um 80 %. Die Lösung von CybeReady ist bereits bei Hunderten von Unternehmen weltweit im Einsatz, darunter die Kion Group, Skoda Auto, NatWest, SodaStream, ING, Teva Pharmaceuticals oder Avid Technology. CybeReady wird vollständig verwaltet und ist damit die Security Awareness Trainings-Lösung mit den niedrigsten Gesamtbetriebskosten (TCO), die heute verfügbar ist. CybeReady wurde 2015 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Tel Aviv, Israel, mit Niederlassungen im Silicon Valley und in London. Weitere Infos unter www.cybeready.com

CybeReady Learning Solutions Ltd

Robert Paulus

Rav-Ashi St. 5

6939539 Tel-Aviv

+49 172 856 22 97



http://www.cybeready.com

Sprengel & Partner GmbH

Samira Sprengel

Nisterstraße 3

56472 Nisterau

+49 2661-912600



http://www.sprengel-pr.com

