Cybersicherheit für vernetzte Lösungen in der Industrie

achelos auf der HANNOVER MESSE

Das Paderborner Beratungs- und Systemhaus für Cybersicherheit und digitales Identitätsmanagement, achelos, wird erneut bei der weltweit wichtigsten Industriemesse, der Hannover Messe (HM), vertreten sein. Es präsentiert sein umfangreiches Portfolio an Security-Engineering-Dienstleistungen und Key-Management-Lösungen für die vernetzte Fertigung.

Paderborn, 13.03.2025 – Die HANNOVER MESSE lädt vom 31. März bis zum 4. April ein. Auch achelos, Experte für Cybersicherheit in der Industrie, wird sich erneut bei der international wichtigsten Messe für Technologien der industriellen Transformation präsentieren: am Gemeinschaftsstand „Industrial Security Circus“, Halle 16, Stand A12, (13), dem Fokusbereich für Sicherheitslösungen der vernetzten Industrie.

„Wir freuen uns, erneut bei der industriellen Leitmesse dabei zu sein, viele bekannte Gesichter wiederzusehen und neue zu treffen,“ sagt Dr. Michael Jahnich Director Business Development | Cybersecurity Systems bei achelos. „Die HANNOVER MESSE ist stets am Puls der Zeit und wir sind überzeugt, mit unserem Portfolio eine wertvolle Ergänzung darzustellen.“

Die HANNOVER MESSE bringt branchenübergreifend Unternehmen aus Maschinenbau, Elektro- und Digitalindustrie zusammen. Mehr als 4000 Aussteller von A wie Antriebstechnik bis Z wie Zulieferung stellen über 14.000 verschiedene Produkte und Dienstleistungen vor, 1600 Sprecher gestalten Programmbeiträge. Rund 130.000 Besucher werden auf der HANNOVER MESSE vom 31. März bis zum 4. April erwartet.

achelos vereint als erfahrener Systemintegrator eine hohe Beratungsexpertise mit technischer Kompetenz: Schwerpunkte liegen auf der Umsetzung von CRA, NIS 2, IEC 62443 und TR 03183-0 in IT- und OT-Systemen. Die Lösungen und Services umfassen Industrial Security Engineering, Public Key Infrastructure (PKI) Consulting und Identity and Access Management (IAM) Consulting. achelos unterstützt bei Planung, Bereitstellung, Implementierung und dem Betrieb und beweist, dass sich eine benutzerfreundliche Zugriffsverwaltung und höchste Sicherheitsstandards nicht ausschließen.

Das achelos Team freut sich auf den Austausch vor Ort am Industrial Security Circus Gemeinschaftsstand. Eine Terminvereinbarung im Vorfeld mit Dr. Michael Jahnich Carola Schwarzenberg Denis Bock oder Laurenz Diedam ist hier möglich.

Ausstellerseite von achelos auf der HM 2025: https://www.hannovermesse.de/aussteller/achelos/N1482705?editor=visitorView&scene-node=w97c46oj&exhibitor=qmeznvp4&tdom-loc=i7wr4rwi

Die achelos GmbH ist ein Systemhaus für Cybersicherheit und digitales Identitätsmanagement, gegründet im Jahr 2008 in Paderborn. Das herstellerunabhängige Unternehmen erarbeitet robuste Lösungen und bietet Servicepakete in verschiedenen Ausbaustufen für sichere Produkte und Anwendungen. Für Kunden aus den Bereichen Gesundheitswesen, Industrie, Öffentlicher Sektor, Digitale Zahlung und Telekommunikation setzt achelos Sicherheitsstandards in lauffähige Lösungen bis zur Compliance um. Sie alle profitieren von diesem ganzheitlichen Ansatz – von Beratung über Konzeption, Softwareentwicklung bis hin zu Zertifizierung und sicherem Betrieb. achelos ist nach ISO 9001, ISO 27001 und Common Criteria zertifiziert und verfügt über ein namhaftes Partnernetzwerk.

Bildquelle: achelos