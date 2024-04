achelos präsentiert sich auf der Hannover Messe

Die achelos GmbH präsentiert sich auf der weltweit wichtigsten Industriemesse, der Hannover Messe (HM), vom 22. bis 26. April. Das Systemhaus für Cybersicherheit und digitales Identitätsmanagement ist Teil des Industrial Security Circus Gemeinschaftsstands in der Halle 16, Stand A12, (20). Das diesjährige Motto von achelos lautet „Cybersicherheit für vernetzte Lösungen in der Industrie“. achelos bietet Herstellern und Integratoren in der Automatisierungsindustrie ein umfangreiches Portfolio an Security-Engineering-Dienstleistungen und individuellen Key-Management-Losungen fur die vernetzte Fertigung. Dr. Michael Jahnich, Director Business Development von achelos, wird einen Vortrag über die aktuelle Thematik „Digitale Geräteidentitäten für Industrielle IoT im Rahmen des Gesetzes über Cyberresilienz“ halten.

Vom 22. bis 26. April findet die HM24 auf dem Messegelände in Hannover statt. Unter dem Leitthema „Industrial Transformation – Energizing a sustainable Industry“ präsentieren Unternehmen aus Maschinenbau, Elektro- und Digitalindustrie sowie Energiewirtschaft ihre Lösungen für die Produktion und Energieversorgung von morgen. Der Themenfokus der HM24 liegt unter anderem auf Industrie 4.0, Manufacturing-X und Automatisierung, Digitalisierung bzw. künstliche Intelligenz, maschinellem Lernen und CO2-neutraler Produktion.

„Der „Industrial Security Circus-Gemeinschaftsstand ist die Anlaufstelle für Anwender:innen und Produktentwickler:innen, die ihre industriellen Produkte mit Security-Maßnahmen sichern wollen,“ sagt Dr. Michael Jahnich, Director Business Development. Im Fokus von achelos steht in diesem Jahr der Cyber Resilience Act (CRA) und IEC 62443. Auf beide wird Jahnich in seinem Vortrag „Digitale Geräteidentitäten für Industrielle IoT im Rahmen des Gesetzes über Cyberresilienz“ am 24. April um 10 Uhr in Halle 16, Stand A12/24 näher eingehen.

Cybersicherheit mit Public-Key-Infrastrukturen

Eine auf Public-Key-Infrastrukturen basierende Cybersicherheit ist die Grundlage für die intelligente Vernetzung von Geräten. Der Markt benötigt sichere, gegen Hackerangriffe gehärtete Produkte, die über einen Sicherheitsnachweis, etwa in Form einer Zertifizierung nach IEC 62443, verfügen. Mit hochwertigen elektronischen Zertifikaten zum Nachweis der Echtheit von Software und Hardware ihrer Produkte können Hersteller die Anforderungen der IEC 62443 erfüllen. achelos bietet eine umfassende Betreuung von Public-Key-Infrastrukturen, von der Planung über die Bereitstellung bis hin zum sicheren Betrieb, auch als Managed Services in der Cloud.

Security Engineering mit achelos

achelos hat ein umfangreiches Angebot an Security-Engineering-Dienstleistungen für die industrielle Cybersicherheit im Portfolio. Das Unternehmen begleitet Hersteller professionell und effizient auf dem Weg zur CRA-Compliance ihrer ICS-Produkte unter Berücksichtigung industrieller Sicherheitsstandards gemäß IEC 62443. Durch langjährige Erfahrung in der Entwicklung und Evaluierung von Software unterstützt achelos Hersteller dabei, die Integrität, Verfügbarkeit und Vertraulichkeit von kritischen Daten und Systemen sicherzustellen.

Weitere Themenschwerpunkte von achelos auf der HM24 werden Hardware-Sicherheitsmodule (HSM) Consulting und Cloud Security Testsuiten sein.

Auch eine Kontaktaufnahme im Vorfeld ist möglich, um einen Gesprächstermin zu vereinbaren oder Codes für den Eintritt zu erhalten: Ansprechpartner ist Björn Feldmann, Sales Manager | Cyber Security für Industrie 4.0 und Public (KRITIS), Email: bjoern.feldmann@achelos.de, Mobil: +49 175 595 89 09.

Die achelos GmbH ist ein Systemhaus für Cybersicherheit und digitales Identitätsmanagement, gegründet im Jahr 2008 in Paderborn. Das herstellerunabhängige Unternehmen erarbeitet robuste Lösungen und bietet Servicepakete in verschiedenen Ausbaustufen für sichere Produkte und Anwendungen. Für Kunden aus den Bereichen Gesundheitswesen, Industrie, Öffentlicher Sektor, Digitale Zahlung und Telekommunikation setzt achelos Sicherheitsstandards in lauffähige Lösungen bis zur Compliance um. Sie alle profitieren von diesem ganzheitlichen Ansatz – von Beratung über

Konzeption, Softwareentwicklung bis hin zu Zertifizierung und sicherem Betrieb. achelos ist nach ISO 9001, ISO 27001 und Common Criteria zertifiziert und verfügt über ein namhaftes Partnernetzwerk.

Firmenkontakt

achelos GmbH

Bianca Dören

Vattmannstraße 1

33100 Paderborn

+49 160/97940554



http://www.achelos.de

Pressekontakt

WORDFINDER GmbH & Co. KG

Ann Pohns

Osterbrooksweg 35

22869 Schenefeld

+49 (0) 40 840 55 92-12



http://www.wordfinderpr.com

Bildquelle: achelos GmbH