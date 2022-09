Cybersicherheits-Herbst bei WEKA MEDIA

Kissing, 27.09.2022 – Im Kern richten sich die Angebote an Datenschutzbeauftragte in Unternehmen und öffentlichen Einrichtungen. In ihrer beratenden und unterrichtenden Funktion können sie sowohl auf die Führungsebene als auch auf Mitarbeitende einwirken. Aber auch Verantwortliche und Interessierte aus dem angrenzenden Spektrum der Informationssicherheit finden wichtige Informationen rund um cybersicheren Datenschutz.

Fachbuch „Cybersicherheit – Ein Datenschutz-PRAXIS-Spezial“

Der schnelle Einstieg ins Thema gelingt mit der neuen Spezial-Ausgabe der beliebten Zeitschrift „Datenschutz PRAXIS“. Als Experte und Autor konnte mit Oliver Schonschek einer der Top-Wissensträger der IT-Sicherheits-Branche gewonnen werden. Seine aktuellen und vorausschauenden Einschätzungen zur Sicherheitslage, seine umfassende Darstellung der vorbeugenden, abwehrenden und nachsorgenden Gegenmaßnahmen, je nach Angriffsart und Methodik, und viele praktische Handlungstipps gezielt für den Aktionsradius des Datenschützers runden dieses ab.

Online-Wissens- und Arbeitshilfen-Sammlung „Cybersicherheit für Datenschutzbeauftragte“

WEKA MEDIA bereitet wie all seine Inhalte auch das Fachwissen rund um die Cybersicherheit mit einem besonderen Fokus auf die praktische Umsetzbarkeit auf. Die wertvollen Inhalte des Fachbuchs werden online noch um sofort anpassbare und einsatzfertige Checkliste, Muster-Texte und Maßnahmenkataloge ergänzt. Regelmäßige Updates helfen zudem dabei, mit der rasanten Weiterentwicklung des Themas Schritt zu halten.

Cyber-Schwerpunkt auch in „Datenschutz PRAXIS – Der Podcast“

In einer Mini-Serie interviewen die Podcaster von „Datenschutz PRAXIS“ Vertreter des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) sowie der Aufsichtsbehörden zu wichtigen Aspekten der Cybersicherheit. In Folge 31 geht es um die Sicherheitslage und wie und wo man sich am besten darüber aktuell informieren kann. Folge 33 wendet sich der Problematik der Meldepflicht im Falle einer Cyberattacke zu. Der Landesbeauftragte von Hessen, Prof. Dr. Dieter Kugelmann, erklärt, wie man dank vorläufiger Meldungen die 72h-Frist leichter einhalten kann. Um Incident-Response, der Reaktion auf akute Cyberattacken, geht es in Folge 34. Die Podcast-Folgen dauern ca. 45 Minuten und sind auf allen gängigen Plattformen verfügbar. Aber auch ohne entsprechende Apps können Interessierte die Podcast-Folge auf der Webseite https://www.datenschutz-praxis.de/podcasts/ hören.

Mit dem kostenlos zugänglichen Podcast ergänzt die „Datenschutz PRAXIS“ ihr Portfolio um ein weiteres Angebot. Bisher zählen dazu bereits die im Hause WEKA monatlich erscheinende Zeitschrift, die Online-Plattform www.datenschutz-praxis.de sowie angrenzende Software- und Schulungsprodukte, die Unternehmen, Datenschutzbeauftragte und Berater bei der täglichen Datenschutz-Arbeit unterstützen.

