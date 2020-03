Damenschuhe Größe 44 bei schuhplus im Saterland am c-Port

Von klassischen Pumps bis zu wärmenden Halbstiefeln in Übergröße

Häufiger als man denkt, gibt es Damen mit großen Füßen. Hersteller und Händler nehmen das Problem, dass auch Damen mit großer Schuhgröße modisches Schuhwerk benötigen, leider nicht ernst genug. Daher gibt es das Unternehmen schuhplus, dass eine riesige Auswahl an Schuhmodellen für jeden Geschmack und Anspruch bietet!

Von klassischen Pumps bis zum wärmenden Halbstiefel in Übergröße

schuhplus – Schuhe in Übergrößen im Saterland am c-Port hält für die verschiedensten Anlässe die passenden Modelle in der Größe 44 bereit. Das können zum Beispiel elegante Pumps in der Farbe Schwarz sein, die zum klassischen Business Outfit oder zum edlen Abendkleid hervorragend passen. Für die kalte Jahreszeit wird ebenfalls gesorgt, mit wärmenden Halbstiefeln oder warmen Boots aus Wildleder.

Schuhe in mehreren Farben und Farbkombinationen bei schuhplus in Sedelsberg

Auch bei der Farbauswahl bieten die Damenschuhe in der Größe 44 mehrere Varianten. Neben den typischen Farben Schwarz und Braun gibt es bei schuhplus in Sedelsberg ebenfalls traumhaft schöne Farbkombinationen mit Blüten oder Karomustern und mehr. So werden Damenschuhe in Übergröße zum echten Hingucker! Natürlich überzeugen die Modelle ebenfalls mit kleinen Details wie Schnallen und Riegeln oder kontrastfarbenen Sohlen beziehungsweise Nähten.

Von vielen Markenherstellern erhältlich

Der XXL-Schuhhändler schuhplus legt viel Wert auf ausgezeichnete Qualität und Güte. Daher hält es in seinem breit gefächerten Angebot Damenschuhe bekannter Markenhersteller wie Gabor, Spring Footwear oder Romika bereit. Übrigens gibt es bei schuhplus in der Größe 44 für Damen ebenfalls wunderbar weiche und wärmende Hausschuhe!

Über das Übergrößen-Kaufhaus schuhplus

Bei dem Übergrößen-Kaufhaus schuhplus handelt es sich um ein Unternehmen, welches sich mit seinen Schuhen und Stiefeln auf Damen und Herren mit großen Füßen spezialisiert hat. Das eher übersichtliche Angebot in den Geschäften hat das Label schuhplus zum Anlass genommen, mit seinen Schuhen zu einem der größten Anbieter in diesem Segment zu werden, damit Damen und Herren mit Schuhgröße 44 und mehr sich endlich ebenfalls chic, modisch und abwechslungsreich kleiden können. Sein Sortiment umfasst daher alle Schuharten, die es aktuell gibt wie unter anderem Pumps, Ballerinas, Sandaletten, Stiefeletten und Halbschuhe. Für Damen gibt es die angesagten Modelle in den Größen 42-46 und für Herren sind die Schuhe in den Größen 46-54 erhältlich.

Die schuhplus – Schuhe in Übergrößen – GmbH ist ein in Europa führendes, multimedial operierendes E-Commerce-Unternehmen mit POS-Integration, welches sich auf den synchronen Multichannel-Vertrieb im Produktsegment Schuhe in Übergrößen spezialisiert hat. Als lizensierter Handelspartner nationaler wie internationaler Marken erstreckt sich das Portfolio über die gesamte Abdeckung anlassbezogener Schuhmoden. Damenschuhe in Übergrößen werden in den Größen 42 – 46 geführt; das Segment Herrenschuhe in Übergrößen umfasst die Größen 46 – 54. Das Sortiment des Webshops wird im SchuhXL-Geschäft von schuhplus ebenfalls auch stationär angeboten in den Filialen in Dörverden, Kaltenkirchen sowie im Saterland. Geschäftsführender Gesellschafter ist der Unternehmensgründer Kay Zimmer.

Kontakt

schuhplus – Schuhe in Übergrößen – GmbH

Georg Mahn

Große Straße 79a

27313 Dörverden

04234 8909080

04234 8909089

presse@schuhplus.com

https://www.schuhplus.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.